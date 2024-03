"U IGRI SU SVE OPCIJE" Gosti "Usijanja" o nestanku devojčice kod Bora: Za bilo kakav zaključak je prerano

Večeras nema reči koje bi opisale tugu zbog nestanka devojčice Danke Ilić od dve godine iz Bora, kojoj se juče oko 13.45 sati izgubio svaki trag u naselju Banjsko polje.

Potraga je trajala 27 sati, bilo je uključeno nekoliko stotina pripadnika policije, Gorske službe za spasavanja, žandarmerija, dobrovoljci. U međuvremenu potraga je obustavljena na terenu oko kuće gde je nestala, sa informacijama da se dete ne nalazi na pregledanom području i da će traženje da se intenzivira u novom pravcu.

Za sada niko nije javio da o detetu ima traga. Svi se molimo da se potraga okonča uspešnim pronalaskom i da je Danka dobro.

Gosti Usijanja koji su diskutovali o nestanku male Danke bili su Olgica Čekić, diplomirana pravnica i viša savetnica za zaštitu dece iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu, potom Radiša Roskić, advokat i penzionisani načelnik u BIA i Željko Šajn, novinar Politike koji je izveštavao o nestaloj devojčici iz Severne Makedonije.

Roskić je izneo komentar na dosada poznate informacije, pa je rekao sledeće:

- Već na prvi pogled je jasno vreme nestanka, makar neke najšire okolnosti njenog nestanka, dakle majčino prisustvo, njena starosna dob i tako dalje. U igri su sve opcije, za bilo kakav zaključak je prerano. U igri su, koliko vidim, sve mogućnosti, od nesrećnog slučaja, do nekakvih događaja koji uopšte ne moraju imati veze sa slučajnostima. Ne želim da širim tu tezu jer raspolažemo sa malo podataka. U svakom slučaju, sistem "Pronađi me" je dao svoj prvi rezultat, a nadam se da će ubuduće biti usavršavan. Nadam se da to neće biti kroz praksu, nego nadogradnju softvera. S druge strane, kao građanin sam zadovoljan zbog toga što su organi, koji imaju svoju funkcionu, to veoma ozbiljno i brzo shvatili, te izašli u ovakvom broju sa različitim specijalnostima. Nadam se da će ta raznovrsna iskustva dati pozitivan rezultat.

Čekić se osvrnula na sam sistem "Pronađi me" pa je akcentovala uslove za pokretanje pomenutog sistema:

- Juče je prvi put pokrenut taj sistem koji je zaživeo u Srbiji još 25. oktobra prošle godine. Posle njegovog promovisanja, on je nažalost ili na sreću i pokrenut. Veoma su jasni kriterijumi za pokretanje ovakvog sistema, koji se ne pokreće u svim slučajevima nestanka deteta. Radi se da je procena policije da se dete nalazi u neposrednoj životnoj opasnosti i da pokretanje ovakvog sistema neće dodatno ugroziti život deteta. Ta ugroženost se određuje na osnovu okolnosti samog nestanka, tako da se uzimaju u obzir činjenice, podaci, tragovi... Veoma brzo je potrebno reagovati i ukoliko su ova dva kriterijuma ispunjena, a u datom primeru je i dete mlađe od sedam godina, kada se svakako pokreće sistem.

Šajn je diskutovao da li su novinari u ovom slučaju pomogli u slučaju:

- Kao novinar kada se nađete na licu mesta, sukobljavate se sa dve ličnosti, jedna je kao čovek, a morate da isključite emocije kao novinar, a jednostavno ne možete da prihvatite činjenicu, pogotovo kada su strašne stvari vezane za decu. Tu kao novinar morate biti obazrivi kako ne biste ugrozili istragu. Da ne izreknete neke izjave koje istragu mogu premestiti na drugi pravac i tako možete naneti više štete nego koristi. Nadajmo se da je ovo dete živa i u dobrom zdravstvenom stanju.

Roskić je izneo tvrdnju, po svim informacijama, u kom će smeru dalje ići istraga:

- Pretraga terena je samo jedan segment u istragama ovog tipa. Sve ostalo su nekakvi drugi operativni i ostali segmenti. Ovlašćena lica su izvršila pretragu terena na površini od deset kvadratnih kilometara. Konstantovali da nisu pronašli ništa što bi omogućilo da se sazna nešto više o njoj. Tu su pretragu prekinuli. Stvar je logična, na tom terenu nema ničega od interesa za istragu. Istraga se dalje nastavlja u tim operativnim smerovima. Policijski službenici su sigurno obavili razgovore sa veoma velikim brojem stanovnika, rođacima, roditeljima, prolaznicima... Negde sam video sam da je neko od meštana uočio devojčicu, ali mu se izgubila iz vida par minuta kasnije.

Inače, ovo je prvi put da je aktiviran sistem "Pronađi me" - srpska verzija "Amber Alerta". Svi smo dobili poruke: "Danka Ilić, starosti dve godine, nestala je oko 13:45 sati u naselju Banjsko Polje, ulica Vojvode Radomira Putnika br. 19, grad Bor. Smeđe kose, braon očiju, visine oko 85 cm. Na sebi je u trenutku nestanka imala maslinasto zelenu jaknu, ljubičaste pantalone, crne patike i kosu vezanu u rep".

