MAJA RADI NA LUKSUZNIM JAHTAMA! OVAKVI SU BOGATAŠI: Radila sam za ženu sa tri dadilje! Postoje i oni koji kupaju goste šampanjcem!

Mnogi misle da se na luksuznim jahtama, koje koštaju u rasponu od nekoliko desetina hiljada, pa do čak nekoliko miliona evra, organizuju divlje žurke, a da se bogati vlasnici ponašaju bahato prema svojim zaposlenima.

foto: Printscreen YT

Međutim, poznata Tiktokerka Maja, koja je radila na ovim brodovima kaže da su to predrasude i da je većina bogataša pristojna. Ipak, i ona je na jahtama doživela svašta...

- Godinama slušam iste komentare. Prvo, što se tiče predrasude da su oni bahati i bezobrazni, mislim da to potiče iz nekog našeg uverenja da pare kvare ljude. Znaš, ono, da ljudi koji imaju toliko para uzmu pare i gađaju te njima. Meni je to van svake pameti, jer morate da znate da ljudi koji dolaze na brod su ljudi sa etikom, sa integritetom, sa sposobnošću da zarade toliku količinu novca. Isti ti ljudi mnogo cene rad, uživaju u životu, posvećeni su porodici. Samim tim, nikad nisam doživela neku neprijatnost - kaže ona i dodaje da ne zna da li su neki od tih ljudi došli ilegalno do para.

Postoje neka deca bogataša, priznaje, koja su nasledila pare i koji se bahato ponašaju. Međutim, Maja tvrdi da bogataši uglavnom svoju decu uče da budu normalna, da imaju normalne prioritete.

No, njihovi normalni prioriteti su, sudeći prema Majinoj priči, ipak potpuno drugačiji od prioriteta i iskustva većine roditelja u Srbiji.

foto: Printscreen YT

- Bila mi jedna porodica Jevreja. Predivna porodica sa petoro dece - mama, tata, deca i tri dadilje. Morate da znate da svaka majka ima dadilju na brodu. Barem jednu. Ima onih žena koje su uključene u odrastanje i rad sa detetom, a ima i onih kod kojih dadilje rade sve. Ova žena je bila posvećena deci. Jedna od dadilja te žene je bila profesorica lepog ponašanja. I dete od četiri godine mi tražilo da pojede nešto slatko. Imali smo neku tortu. Htela sam da odnesem na dek, gde se kupa, a ona kaže: "Ne, ne, ne, Majo, ja ću na stolu". Dadilja privuče stolicu, ona sedne, zabaci kosu iza, ispravi kičmu, kunem se, nikad lepše manire nisam videla - ispričala je Maja dodajući ipak da ne može da kaže da ne postoje i bahati i bezobrazni ljudi na jahtima, ali da ih ona nije viđala.

- Postoje oni koji kupaju svoje goste šampanjcem i imaju lude partije, ali je to baš retkost.