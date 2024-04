BEZDUŠAN POTEZ SRPSKOG STANODAVCA! Ostavio čoveka s malim detetom sa poteškoćama na ulici: Prešli smo 330 km, od njega ni traga!

Potez jednog stanodavca prilično je razbesneo korisnike društvenih mreža!

Naime, on je ostavio na ulici oca sa detetom sa poteškoćama.

Na sramni potez stanodavca ukazao je na društvenim mrežama ovaj otac.

- Samo želim javno da se zahvalim "gospodinu" koji me je ostavio na ulici sa detetom sa poteškoćama. Obećao mi je izdati stan od danas, čekao sam ga od 16h sada je već 23 sata, ne želi da mi se javi. Prešao sam put od 330 km, slao sam mu poruke, više puta ga zvao, ne želi da se javi, niti da konkretan odgovor - požalio se ovaj otac.

foto: Printscreen Facebook

Naveo je da je sa detetom ostao na ulici.

- Sada sam sa detetom na ulici koje ne može da obavi svoje osnovne potrebe, nego sam morao da molim po kafićima da ga puste u toalet. Molim vas potreban mi je stan radi detetovih tretmana koji kreću u ponedeljak 08.04. Blok 1 Fontana ili neposredna blizina. Platićemo neku normalnu cenu - naveo je ona.

Nakon nekog vremena obavestio je korisnike da su našli smeštaj, te je zahvalio svima.

Korisnici su ga molili da objavi javno ime stanodavca koji ih je ostavio na ulici, ali je on naveo da im to može poslati privatnom porukom.

- To se I meni desilo pre par godina, doduše nemam dete još uvek, ali ljudi su kod nas dosta loši evo sada izdajem stan I dogovorimo sve to, on se ne pojavi na adresi ili se uopšte ne javlja, nikakvu kulturu nemamo - naveo je jedan korisnik.

Bonus video:

01:37 STANODAVCI, NEMOJTE POSLE DA SE HVATATE ZA GLAVU Banovački o odgovornosti vlasnika: Ovako radite i potpuno ste ZAŠTIĆENI