IŠAO U KORAK SA SRPSKOM VOJSKOM I BELEŽIO ISTORIJU: Čudesno putovanje Miloja, čije fotografije čuvaju srpsku istoriju! (FOTO)

Među vrednim svedočanstvima naše istorije su i fotografije Miloja Igrutinovića iz sela Šilopaj kod Gornjeg Milanovca. O njemu se malo zna. Bio je ratni fotograf-amater i ostavio bogatu dokumentaciju iz Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Nosilac Albanske spomenice, sanitetlija, uz medicinski materijal nosio je foto-aparat, i išao u korak sa srpskom vojskom.

Svedočio je povlačenju preko Albanije, proboju Solunskog fronta, zabeležio najpotresnije trenutke umiranja srpskih vojnika na Krfu, ostrvu Vido i sahranjivanja srpskih ratnika u moru.

„To je ono što ga je proslavilo, međutim Miloje se nije bavio samo tragičnim scenama, zapravo, fotografisao je i one vesele scene, opuštene scene, scene gde se nalazi kralj čak. Dakle, on je uvek bio u pokretu, i uvek bio spreman da uhvati pravi kadar i pravi trenutak", rekao je Petar Žarković, kustos Vojnog muzeja u Beogradu.

Bio je rezervni narednik bolničar, i od Francuza o kome je vodio brigu, naučio fotografski zanat.

„Nije znao francuski, ali su se njih dvojica nekako sporazumeli i taj od bombe oslepeli Francuz, vojnik, fotograf, počeo je da ga obučava rukovanjem fotoaparatom i tako je počela ta priča koja je neverovatna", Saša Savović, fotograf Muzeja Rudničko-takovskog kraja.

„Hiljadu devetsto šesnaeste, kada je izvanično bio imenovan u okviru svoje Šumadijske divizije za ratnog fotografa, ja mislim, evo sad pokušavam to da zamislim da njegovoj sreći nije bilo kraja", kaže Ljubica Filipović, unuka Miloja P. Igrutinovića.

Ime Miloja Igrutinovića zaslužno je među fotografima koji su beležili događaje ispisivanja nacionalne i svetske istorije.

„Sve što nas je determinisalo kao najherojskiji narod u Velikom ratu je ostalo za vijek i vjekova, i ono što jako značajno u celoj toj priči, što je u plejadi tih fotografa i naš Miloje Igrutinović, Šilopajac", izjavio je Aleksandar Marušić, istoričar Muzej Rudničko-takovskog kraja.

Dva puta je sa Šumadijskom divizijom prešao Albaniju, a na staklenim fotografskim pločama hronološki se može ispratiti čitav put srpske vojske, upečetljive scene svakodnevnog života vojnika, portreti vojskovođa.

„Predstavlja jednu lepotu – da ja mogu bukvalno kroz taj objektiv da gledam to vreme, dalje, ti sitni detalji koji se vide, pa to je fenomenalno. On je beležio srpskog vojnika sa svom svojom lepotom i svim svojim manama", dodao je Saša Ružesković, istoričar iz Državnog arhiva Srbije.

U državnom arhivu Srbije na staklenim fotografskim pločama čuva se više od 1.000 negativa i više od 1.000 fotografija, svedočanstava koje je zabeležio ratni fotograf amater Miloje Igrutinović. Jedan deo je i u Foto-zbirci Vojnog muzeja.

Neke od brojnih fotografija hrabrih vojnika možete videti u nastavku:

foto: Ministarstvo odbrane

foto: Ministarstvo odbrane

foto: Ministarstvo odbrane

foto: Ministarstvo odbrane

foto: Ministarstvo odbrane

Kurir.rs/RTS/Preneo: D. P.