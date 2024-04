POROĐAJ TREBA DA BUDE BAJKA, A NE RAZLOG ZA STRAH Stručnjaci ukazali na MOGUĆE POSLEDICE smrti porodilje iz Vranja PO CELO DRUŠTVO

Više javno tužilaštvo u Vranju pokrenulo istragu zbog smrti porodilje. Urađena unutrašnja kontrola, klinička i sudsko-medicinska obdukcija, očekuju se rezultati.

Ovim povodom u jutarjem programu Kurir televizije gostovali su Vanja Milošević, ginekolog i Radica Ilić, predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije.

Milošević je istakao da ovakvi tragični slučajevi izazivaju strah od porođaja kod trudnica.

foto: Kurir televizija

- Prvo bih hteo da javno izjavim saučešće porodici. Možda će insistiranje na ovoj priči njima biti olakšavajuća stvar, ako uopšte može biti ovde okakšavajuće stvari. Žalosno je što se uglavnom ovakvim povodima nalazimo u ovom studiju. Odlazak u porodilište ne treba da bude skopčan sa ovakvim stvarima. Ovo će dodatno poljuljati poverenje na relaciji pacijant - doktor. Sačekaćemo izveštaj obdukcije, ali ono što sada mogu da kažem jeste da puno ovakvih slučajeva izaziva veliki strah kod trudnica i njihovih porodica - rekao je Milošević i dodao:

- Porođaj je skopčan sa mnogim strahovima posebno da li će sve u red biti sa bebom. Nekako svi gubimo poverenje. Mnoge devojke i žene koje nas sada gledaju, a žele da rađaju, mogu da kažu: Šta će mi sve to. Moramo svi da poradimo na tome da porođaj bude bajka, a ne nešto što izaziva strah.

Ilić je kao jedan od ključnih uzroka ovakvih nemilih događaja navela ljudske resurse:

foto: Kurir televizija

- Kada ljudski resursi prestanu da budu najvažnija tema, a to su u ovom konkretnom slučaju lekari, babice, tehničari - imamo ovakve neželjene posledice. Ja uvek provociram načinom na kojim govorim ne bi li se neko setio da se pokrene jedna debata zašto se ovo dešava. Ne mogu ovde reći ni jednu činjenicu jer znam veoma malo. To bi bilo neprofesionalno. Sada targetirati ovako ili onako krivca ne bi bilo na mestu. Sklona sam više da komentarišem razloge zbog kojih dolazi do problema u zdravstvu. Kada imate mnogo radnika kojima su preplavljeni zdravstveni centri, a koji nemaju dovoljno kompetencija logično je da se ovakve stvari nažalost dešavaju.

