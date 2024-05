SITUACIJA DRAMATIČNA: 7.000 kamiona čeka na Sinaju da isporuči pomoć Gazi, oglasio se ambasador Srbije u Kairu

Prvi avion humanitarne pomoći koji je Srbija uputila Gazi sleteo je juče na Sinaj, a planirano je da danas stigne drugi. Ambasador Srbije u Kairu Miroslav Šestović navodi da oko 7.000 kamiona čeka na severnom Sinaju da isporuči pomoć Gazi.

Dnevne potrebe su 500 kamiona, tako da je tih 7.000 kamiona dovoljno za 14 dana života stanovništva Gaze, ukazuje ambasador.

Ambasador Srbije u Kairu Miroslav Šestović rekao je za RTS da se još uvek ne zna kada će pomoć biti dostavljena stanovnicima Pojasa Gaze, jer je prelaz Rafa na granici sa Egiptom zatvoren nakon zauzimanja od strane izraelske vojske.

Ukazuje da je Ariš jedino mesto gde se u ovom trenutku prikuplja pomoć za stanovnike Pojasa Gaze i ističe da u ovom trenutku oko 7.000 kamiona čeka na severnom Sinaju da uđe u Rafu i isporuči pomoć Gazi.

"Prizori kojima smo svedoci ukazuju na dramu koja se odvija u ovom trenutku s obzirom da već četvrti dan nijedan kamion ne prelazi granični prelaz Rafu, zbog toga što je došlo do upada izraelskih trupa u sam granični pojas Rafe i prelazi su zatvoreni. Imajte u vidu da su dnevne potrebe 500 kamiona, tako da je tih 7.000 kamiona dovoljno za 14 dana života stanovništva Gaze", kaže Šestović.

U prvom avionu humanitarne pomoći koji je Srbija uputila Gazi, a koji je juče sleteo na Sinaj, su hrana, voda, medicinska oprema i šatori za smeštaj porodica.

foto: Printscreen/RTS

"Ono što smo poslali je sastavljeno na osnovu spiska koji je dao egipatski Crveni polumesec, a reč je o onome što oni smatraju da je najpotrebnije za stanovništvo Gaze u ovom trenutku. Oni inače imaju svoje kancelarije i logističke centre u samom Pojasu Gaze i odatle koordiniraju pomoć na globalnom nivou i dnevno prilagođavaju potrebama stanovništva Gaze koje su kao što vam je poznato ogromne", kaže ambasador Šestović.

Ukazuje da stanovnicima Gaze nedostaje sve, hrana, lekovi, gorivo. Upozorava da bez goriva bolnice ne mogu da pružaju medicinske usluge, te da bunari koji su jedini izvori pitke vode ne mogu da pumpaju vodu.

"Ponestaje goriva, to je najvažnije. Bez njega nema filtera za vodu, bez goriva nema rada bolnica", navodi ambasador Šestović.

"Nema alternative pregovorima"

Govoreći o pregovorima u Kairu koji su završeni bez dogovora ocenjuje da će se isti nastaviti.

"Oni će se nastaviti jer nema alternative pregovorima i to zna Egipat i to znaju i ostale zemlje koje su uključene u medijaciju između dve strane, a to su i Katar i Sjedinjene Američke Države", navodi ambasador Šestović.

Prema njegovim rečima ući će se u novi proces pregovora i traženja rešenja.

"Jer alternativa je toliko strašna i dramatična i tiče se sudbine dva miliona ljudi u Gazi kao i talaca Hamasa i ja sam siguran da će se pregovori nastaviti, a verujem da će u jednom trenutku i oni sazreti i dovesti do očekivanog i željenog ishoda, a to je prekid vatre, ulazak humanitarne pomoći i oslobađanje talaca", zaključio je ambasador Šestović.

(Kurir.rs/RTS)