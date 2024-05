GASTARBAJTER OTKRIO TAJNE ŽIVOTA U BRITANIJI: Neverovatno da se ovo dešava u Engleskoj u 21. veku

Ljudi sa Balkana su poznati po tome što često pokušavaju da prevare ili zaobiđu sistem, a nekima od njih je da to urade pošlo za rukom čak i u zategnutim državnim uređenjima kao što je Velika Britanija.

Kako su se neki naši "snašli" u ovoj zemlji, te zarađuju novac u, najblaže rečeno, sivoj zoni, ispričao je naš čovek Aleksandar na svom jutjub kanalu Engleski gastarbajter.

- Imam jednog poznanika, ovde, u Engleskoj, koji ima takav posao da se non-stop kreće na terenu i ima prilike da upozna raznorazne ljude. Svašta je video ovde. Upoznao je jako puno, i Britanaca, i ljudi sa naših prostora. Sreo sam se sa njim za vikend, pričamo tako i kaže on: "Nećeš verovati. Upoznao sam jedan par - momak i devojka, imaju 30 godina. To što oni rade, to je neverovatno kako zloupotrebljavaju sistem, čega su se sve setili, šta rade" - započinje priču Aleksandar koji već skoro 10 godina živi i radi u Velikoj Britaniji.

foto: Youtube Printscreen/Engleski gastarbajter

Njegov prijatelj je, kako kaže, bio u šoku da je to što rade ti ljudi uopšte moguće u Engleskoj u 21. veku.

- Dolaze iz istočne Evrope, ne znam ni kada su došli ovde u Englesku, ko zna prekoliko godina. I na papiru su oni radno nesposobni. Znači, nemaju nikakav posao nego dobijaju socijalnu pomoć od države, dobijaju onaj univerzal kredit. Ja pretpostavljam da je to negde oko 2.000 funti mesečno, možda manje... Ali, to što dobijete to vam je dovoljno za taj neki minimalan život - da platite troškove vezano za iznajmljivanje stana, hranu i tako dalje. Međutim oni nisu radno nesposobni, znači njima ništa ne fali. Oni su pronašli način kako da rade na crnjaka i kako da štekaju novac - priča on objašnjavajući detalje:

- Oni su pronašli jednu osobu koja je pristala na to da bude njihov kao neki njihov lažni identitet. Ta osoba je umesto njih napravila nalog na "Uber food delivery" aplikaciji. I to je u stvari firma za dostavu hrane Uber. I onda, preko te aplikacije, oni u stvari koriste nalog od tog nekog čoveka čiji je tekući račun povezan sa kompanijom Uber. Oni u stvari rade umesto njega, rade na crno. U stvari, oni navodno rade legalno, ali pod lažnim identitetom. I tako su se dogovorili da kada stigne isplata od Ubera, taj čovek lepo podigne keš sa bankomata i njima da keš u ruke. Sebi uzme neku proviziju i to je to - priča Aleksandar.

foto: Shutterstock

Taj par se, kako kaže, trudi da što više zaradi i što više keša izvuče.

- A sa druge strane ovamo dobijaju pomoć od države i prave se kao da ne mogu da rade, da im nešto fali. A ono što su sad, zadnje, smislili, to je neverovatno. Tako nešto nisam čuo, nisam ni video da je ikada iko uradio ovde.

- Naime, oni su rešili da sada u 30. godini studiraju. Hoće da upišu fakultet, da studiraju. I svakom je jasno da tu nema ništa od studiranja. Davno je prošao voz za studiranje. Nema ništa od toga! Ko će da studira sada sa 30 godina, da se razumemo?! Nego su oni pronašli varijantu da se dobije studentski kredit. I to što oni sada planiraju da urade je da apliciraju za taj studentski kredit. Ovde u Engleskoj godinu dana studiranja je oko 9.000 i nešto funti. To su čisto troškovi vezani za plaćanje fakulteta. Ali, pored toga možete da dobijete još oko 13.000 funti maksimalno. To je vezano za troškove života, jer kada studirate, onda ne možete da radite, morate da plaćate smeštaj i hranu itd. - objašnjava Aleksandar i kaže da studenti mogu da dobiju i oko 13.000 funti kredita dodatno.

foto: Printskrin/Jutjub

- I oni su pronašli da u zakonu ovde piše da, bez obzira, da li si završio fakultet ili ne, ukoliko počneš da radiš i tvoja plata je manja od 25.000 funti godišnje, ne vracaš ništa nazad državi. Nemaš nikakav dug. I oni kažu "Pa, mi nećemo nikada ni imati više od 25.000 funti. Namestićemo tako da imamo manje od toga" - prepričava Aleksandar i objašnjava da čim je plata veća od 25.000 funti, onda se deo novca automatski skida za studentski dug.

foto: Printskrin/Jutjub

- Njihov cilj je da izvuku što više para od države, da što duže studiraju i da, prema mogućnosti i dalje rade ilegalno onaj posao. Odnosno, ne ilegalno već pid lažnim identitetom. Znači, hoće da zarade i uštekaju što više keša. Kad pogledate njihove bankovne račune, tamo nema ništa, sve je prazno. Samo ta socijalna pomoć, a iz ostalih stvari izvlače keš. Kažu da planiraju da se vrate nazad u državu odakle su došli. Jedino, prvo hoće da sakupe dosta novaca, da što više ovde ojade sistem i da se lepo vrate nazad kući - kaže on i dodaje da verovatno već malo po malo iznose novac iz Britanije.

- Kada sakupe dovoljno, brišu odavde. Tako da, eto, neverovatno je kako funkcioniše sistem i kako je to moguće ovde u Engleskoj u 21. veku. Čovek bi rekao da je ovde zategnut sistemu, da tako nešto ne može da se desi, ali nađe čovek način da zezne sistem. A sav taj novac ide od ljudi koji plaćaju poreze, od, ovako kao ja, običnog sveta...

(Kurir.rs/R.K./Youtube Engleski gastarbajter)