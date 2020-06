MALI PORUČIO GRAĐANIMA, A POSEBNO PENZIONERIMA: Prosečna plata 900, penzija 430 evra

Hoćemo da pružimo mladima šansu da ostvare svoje snove u Sbriji, da gradimo fabrike i dižemo kvalitet života, rekao je on

Siniša Mali kaže da su izbori 21. juna od suštinskog značaja za budućnost zemlje i da SNS ima plan za dalje podizanje kvaliteta života ljudi u Srbiji.

"Hoćemo da ostvarimo prosečnu platu od 900 evra, prosečnu penziju 430 evra, hoćemo da pružimo mladima šansu da ostvare svoje snove u Sbriji, da gradimo fabrike i dižemo kvalitet života. To može samo opcija pod brojem 1, zato dajmo glas za bolju budućnost, za izbornu listu Aleksandra Vučića", rekao je sinoć Mali na Studiju B. Srbija je, kaže, postala zemlja u kojoj svako dobija šansu da se zaposli, a to upravo omogućvaju domaće i strane fabrike i investicije. Naglasio je da je država pomogla privredi u uslovima pandemije korona virusa, a da ćemo do kraja godine ostati broj jedna u Evropi po rastu.

"U prvom kvartalu ove godine imali smo rast od pet odsto. Hoćemo da zadržimo broj jedna i da budemo zemlja sa najvećom stopom rasta", poručio je Mali.

Pored mera podrške privredi i 100 evra pomoći države svakom punoletnom građaninu Srbije, Mali je rekao da se izašlo sa novim merama kako bi se doprinelo da mladi nađu posao.

Tako je, navodi, za one koji traže prvi posao država obezbedila učešće od 20.000 dinara za srednjoškolce, i 24.000 dinara za one koji su završili fakultet, čime se, dodaje, motivišu poslodavci da ih zapošljavaju.

"Naše mere daju rezultate", rekao je Mali u emisiji Studija B u kojoj je gostovao sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem.

