JOVANA STOJKOVIĆ OTKRILA RAZLOG ULASKA U POLITIKU Sandra Božić: Vidljivost žena u politici sve veća, ali treba gledati sposobnost!

U izbornoj trci za predsedničko mesto ove godine našle su se čak tri žene, dok su dve na prvim mestima izbornih lista koalicija za parlamentarne izbore.

O ovoj temi su za Kurir televiziju govorile Sandra Božić sa liste Srpske napredne stranke i dr Jovana Stojković, predsednica pokreta "Živim za Srbiju", inače sa liste "Suverenisti".

- U prošlosti se priča o ženama u politici zaista i svodila na broje, ali danas je drugačije. Lično se zalažem sa zo da mi ne dolazimo do pojedinih mesta po tome da li se delimo rodno, već da se delimo na one koji su sposobni i spremni da nešto doprinese. SNS je uveo 30% žena kao kvote i to je zaista bio pomak. Prethodnih godina je participacija žena u politici postala vidljivija - rekla je Sandra Božić sa liste Srpske napredne stranke.

foto: Kurir Televizija

- U ovom mandatu sam bila na čelu Ženske parlamentarne mreže, a tu mrežu kao neformalnu organizaciju čine sve žene poslanice republičkog parlamenta - dodala je Sandra Božić.

Na predstojećim izborima za predsednika Srbije najavljene su kandidature tri kandidatkinje, izmedju ostalih, i Branke Stamenković, upravo ispred koalicije “Suverenisti“ u kojoj je i Jovana Stojković.

foto: Kurir Televizija

- Diskriminaciju u politici možemo videti. Ako vi imate neki politički narativ koji ne odgovara nekom mejnstrimu i koji recimo u ovom trenutku ne odgovara čak ni vlasti, vi nećete biti pozvani na televiziju. I ta prepoznatljivost je posledica zastupljenosti u medijima. Jesmo spremni za ženu predsednicu Srbije. Moja majka se bavila politikom, imala sam i taj model. Verovatno je i to uticalo da krenem da se bavim politikom. I moja majka je devedesetih ušla u politiku, bila opozicija kada to nije bilo nimalo lako. Takođe, poznati su i moji stavovi što se vakcinacije tiče - rekla je Jovana Stojković.

foto: Kurir Televizija

