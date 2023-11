ONO ŠTO RADE JE DNO DNA, PLAŠE GRAĐANE SRBIJE! Dragan Marković Palma: Najpodmuklija kampanja opozicije u Srbiji protiv svog naroda

Predsednik stranke Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, osvrnuo se na trenutnu kampanju opozicije pred aktuelne izbore.

- Kampanja opozicije u Srbiji je napodmuklija kampanja, prljava i bezobrazna. Kada vi u kampanji pominjete nekome oca, decu, to je dno dna. Uz sve to opozicija šalje lažne informacije zapadu, plaše građane Srbije, ali građani Srbije znaju kako je bilo kada je ta današnja opozicija bila vlast. Danas je Srbija mnogo drugačija, bolja i lepša i u infrastrukturnom i ekonomskom smislu. Opozicija uporno ponavlja da su Srbi izvršili genocid. Program opozicije u Srbiji je da su Srbi genocidan narod. Kada bi se taj program opozicije realizovao i kada bi to prihvatiile moćne države zapada, naša tri kolena ne bi mogla da isplate ratnu štetu. Gde god oni kažu da su Srbi činili genocid i ratne zločine, Srbi su proterani sa tih prostora i iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine i sa Kosova i Metohije. Ta opozicija će se posvađati i pre 17. decembra - kazao je Marković na TV Hepi.

Kurir.rs