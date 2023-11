OBRADOVIĆ I BOGIĆEVIĆ POTPISALI SPORAZUM: Članovi Ravnogorskog pokreta imaće predstavnike u poslaničkom klubu Dveri nakon izbora

Predsednik Dveri Boško Obradović i lider Ravnogorskog pokreta Predrag Bogićević potpisali su danas sporazum o saradnji na osnovu koga će predstavnici tog pokreta imati svoje predstavnike, kao savetnike u poslaničkom klubu Dveri nakon izbora, i zajedno otvoriti niz pitanja o iznošenju "pune istine o žrtvama komunističkog terora" posle Drugog svetskog rata, otkrivanju groba Draže Mihailovića i promeni društvenog uređenja u monarhiju, saopštila je ta stranka.

Obradović je tom prilikom u poslaničkom klubu Dveri u Skupštini Srbije novinarima rekao da će nastaviti zajedničko zalaganje za očuvanje Kosova u sastavu Srbije, "uvođenje monarhizma", i protiv uvođenja sankcija Rusiji.

- Mi kao savremena generacija Srba nemamo potpunu istinu o tome šta se dešavalo posle Drugog svetskog rata. Iako je donet Zakon o restituciji, on nikada nije zaživeo - rekao je Obradović.

On je najavio da će kao parlamentarna stranka nakon izbora tražiti "otvaranje starih dosijea" o svima onima koji su učestvovali u "komunističkom teroru", navodeći da je to još "neispričana priča" i da je potrebno utvrditi "punu istinu" da bi došlo do istorijskog pomirenja.

Obradović je rekao da mora da se utvrdi gde su masovne grobnice žrtava "komunističkog terora" i da se ta stratišta obeleže, a ubijeni dostojno sahrane, jer su na mestima nekih masovnih grobnica izgrađena dečja igrališta i stadioni.

- Ogroman broj ljudi je pobijen, a ne zna se mesto gde su bačeni - kazao je Obradović.

Rekao je da je potrebno da se formira i Muzej žrtava komunističkog terora, koji bi bio "iskorak ka pomirenju i istini" i predložio da to bude umesto sadašnje "Kuće cveća" gde je zvanično sahranjen doživotni predsednik SFR Jugoslavije Josip Broz Tito, za koga je rekao da je "politička ličnost bez identiteta za koga ne znamo ni da li je tu stvarno sahranjen".

Lider Ravnogorskog pokreta Predrag Bogićević je rekao da će Dveri iz tog pokreta imati savetnike za pitanja veteranskih organizacija i za pitanja "srpskog dvora i porodice Karađorđević".

- Preko Dveri dobićemo glas koji će se čuti, glas monarhističke, četničke dijaspore - rekao je Bogićević.

On je podsetio da se i dalje ne zna gde je sahranjen lider četničkog pokreta Dragoljub Draža Mihajlović, koga su komunističke vlasti u Beogradu ubile "bez suda", dok se procenjuje da je na isti način posle Drugog svetskog rata ubijeno oko 350.000 ljudi u celoj Srbiji.

Bogićević je rekao da očekuje "da će se naša država ozbiljno pozabaviti time i da će se formirati komisija" koja bi utvrdila gde se sve nalaze masovne grobnice ljudi ubijenih nakon Drugog svetskog rata.

