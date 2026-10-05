Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, i kandidat za budućeg premijera, i danas je za volanom svoje škode i među narodom - nastavlja kampanju po Južnobanatskom okrugu, a prva stanica bio je Banoštor u opštini Beočin.

1/76 Vidi galeriju Vučić obilazi Južnobanatski okrug, izbori 2026 Foto: Kurir

Obraćanje Vučića u Vrbasu

- Hvala što ste me dočekali. Što se Vrbasa tiče, u nekoliko ću rečenica. Moraćemo da uradimo i kanalizaciju i vodovod prema Bačkom Dobrom Polju, Savino Selo. Moramo da uradimo put i nekoliko ulica na različitim mestima. Moramo da i u Zvajevu. Ono što je najvažnije za Vrbas je brza saobraćajnica i pruga do Budimpešte. Kada dođe investitor, odna će stvari biti lakše. Imate brzu saobraćajnicu koja povezuje sa Srbobranom... Biće idealno mesto za dolazak investitora, što je ključno da napuni kasu u Vrbasu.

- Nego vi uradite te projekte, vi u Vrbasu nemate za to pare. Vi uradite, a mi ćemo iz Beograda da damo novac.

- To nisu jeftine stvari, a da bi smo mi mogli da vam damo novac, uradite projekte.

- Bilo je mnogo teško u Vrbasu. Kao da su ovde rat vodili protiv naroda i naše države. Hvala vam što se borite. Nije bilo lako i jednostavno. Hteli su, želeli i pokušali su da nam unište porodice, podele porodice, odvoje decu od roditelja, i pokušavali na svaki način da donose svađe na svakom mestu. Danas vide polako ali sigurno da gube i postaje jasnije da gube. Strašno je važno da mi ne gubimo živce. Teška je utakmica, ali ako strane službe ne znam šta ne izmisle, mi ćemo pobediti na izborima. Ne nasedajte na provokacije. Pustite ih.

- Nemojte da mi njima damo priliku koju čekaju. Ima neki Goci. Da vam ispričam kako funkcioniše. Oni se sastanu i kažu: „Ajde sad da glumimo žrtvu“, da sazovemo konferenciju i kažemo da nas SNS-ovci maltretiraju.

- Kada ih pitate šta će da rade sa Rusijom oni ne znaju. Kad sam razgovarao sa Putinom, rekli su to je AI. Samo što nisu rekli da je karton.

- Sutra ću staviti stolicu prekoputa sebe, da se sit ispričam sa Srdanovićem. Ja stolicu na livadu, moja stolica, njegova stolica, pa da se mi ispričamo. Pa odem negde u grad, opet moja stolica, njegova stolica - našalio se Vučić, pa nastavio:

- Nažalost, to nije ni smešno ni za osmeh. Tako je Milo Đukanović govorio "Mi znamo kako, Crna Gora Monako". Tako i oni. Toliko vas ponižavaju da će pesnicom da udare ženu. Gde ima toliko pokvarenih ljudi, da se niko s njihove liste ne izjasni i ne kaže "ne smeš da udariš ženu". Nijedan se nije javio, nije rekao "žao mi je, izvinite". Pa šta da očekujemo od njih po bilo kom pitanju?

- Na debatu ne smeju da izađu. Pobede li, prvo će im biti agenda da se završi to oko Kosova, a onda idu na Vojvodinu. To je plan, i zato je Nenad Čanak sa obe ruke i noge podržao studentsku listu. Samo je jedan cilj, "da srušimo Vučića".

Vučić u Lovačkom udruženju Vrbas

Vučić je krenuo u obilazak Lovačkog udruženja Vrbas, gde je razgovarao sa aktivistima liste Ujedinjena Srbija.

- Da poljubim predsednika pa neka mi brani ko god hoće. Hvala za sve što činite za Srbiju, 105 pa opet. Od srca vam želim - rekla je jedna gospođa koja se probila do Vučića.

Pritrčao mu je i jedan dečak koji se rasplakao i zagrlio ga, a njegova majka je rekla da mu je najveća želja bila da upozna Vučića.

- Hvala vam što pravite puteve i što pomažete sirotinji - rekao je dečak.

Poseta porodici Maksimović

Vučić je rekao da je priča porodice Maksimović ovo jedna od najlepših priča u celoj Srbiji.

- Dobili su na leto 2025. godine trojke. To su jedine trojke u Srbobranu vantelesnom oplodnjom. To su Tara, Mila i Nađa. Ništa nisam pogrešio, još me mozak služi - rekao je Vučić kroz smeh.

Foto: Informer printscreen

On je emotivno ponovio da je to najlepša priča, i da su se roditelji mnogo borili da dobiju decu.

- Anđeli, srce malo, dušo mala - rekao je Vučić kada ih je ugledao.

- Joj kako su lepe, joj kako ste vi bogati - rekao je Vučić, na šta se mala Mila u očevom naručju postidela i sakrila, što je izazvalo oduševljenje kod Vučića.

Foto: Informer TV printscreen

- Da ništa nigde nismo uradili, ovo je jedino vredno i najsrećniji sam na svetu - rekao je on u razgovoru sa domaćicom koja je objašnjavala kako su se prijavili za vantelesnu oplodnju.

On se obratio i domaćinu.

Foto: Informer printscreen

- Gorane, ti mora da si najsrećniji. Tri kćerke... Znaš li kako sam ja srećan sa jednom kćerkom. Ja to kažem imom ocu, on ima dvojicu sinova. Ne može da razume šta je kad dobiješ žensko dete. To je posebna ljubav - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio značaj prirodnog priraštaja, i dodaje da je na KiM dramatičan pad kod Albanaca, dok kod Srba ne pada.

- Po izborima u BiH ste mogli da vidite jednu neverovatnu stvar, koliko je malo stanovnika ostalo. Svi su gledali ko je pobedio, a ja sam gledao koliko je izašlo na izbore.

Foto: Informer printscreen

On je naglasio da se zato grade porodilišta, i da nemamo novca da sve možemo odjednom da uradimo, ali da država to posmatra kao prioritet i radi se na tome.

- I naše mere su velike, za treće dete su zaista velike. Tu ima drugih problema, ali neću o tome. Radićemo na tome - rekao je Vučić.

Vučić u Srbobranu

Po dolasku u Srbobran, Vučić je rekao da zna da su kanalizacija i lokalni putevi najvažniji meštanima.

- Ima li još nešto što vam je važno za Srbobran - pitao je Vučić, na šta je jedan meštanin glasno viknuo: Da pobedite. Nakon toga se prolomio aplauz.

Na pretnje jahanjem, koje je izneo Nemanja Rujević, novinar Dojče Velea, Vučić je rekao da nekada dođe neko čudno vreme u kojem mulj i talog isplivaju na površinu.

- Kada ljudi misle da nasiljem mogu nešto da postignu. Čak sam video i lekare pre godinu i po dana da neće da leče ćacije. Kako bre nećeš da lečiš nekoga, položio si zakletvu, ima da lečiš svakoga - naglasio je on.

Tražio je od svojih pristalica da ne posežu za nasiljem, i da ne smeju biti kao blokaderi.

- Svašta ćete slušati u narednih 16-17 dana do izborne tišine. Lagaće sa N1 i Nove S svašta. Ali zapamtite, nije pitanje mog grla, bude li me služio mozak tih 17 dana mi ćemo ih pobediti - poručio je on.

"Predsedniče, a ja bih želela s vama da se slikam"

"Ja sam mislio da je taj pametan momak" Na pitanje o glavnom uredniku Dojče velea u Srbiji - Nemanja Rujević, koji preti jahanjem i spominje da se rezervišu sedla na vreme, Vučić kaže:

- Ja sam mislio da je taj pametan momak. Zanimljivo kako dođe trenutak da svako svoje lice pokaže. Neće u dijaspori ništa vreme da se pomera, ništa im to u Evropi ne znači, nego se to pomera za Ameriku i za, ne znam, Novi Zeland i Australiju. Šta to njega briga u Nemačkoj? U Nemačkoj, u isto vreme kad i u Srbiji, u Nemačkoj ima 4-5 puta više birača sad nego prošli put - 15.000, ja mislim, tako nešto.

- U isto vreme, od 8 do 20, od 7 do 20, kad je u Srbiji.

Na reči da ga "akademski plenum već optužio da pokušava tako da pokradete izbore", kaže:

- Pokrademo izbore? E, ako će da im razlika bude 2.000 ili 3.000 glasova, nek su pobedili odmah. Ja računam na razliku od 400.000 do 500.000, a ne od 2.000 glasova. Pustite me gluposti. Pošto znaju i vide kako se stvari odvijaju, znaju da gube, pa moraju da pokazuju nervozu na svakom mestu. I nek pažljivo pročitaju zakon, nigde ne piše šta ko mora, već je sve dobra volja ako su u mogućnosti.

- Otvorili smo na najviše mesta do sada, i istovremeno preko 100.000 ih je upisano. Prošli put je bilo 30-40.

- Izgubićemo mi u Londonu, tako, Otavi, i tim mestima, to ćemo da izgubimo. A ovo Skoplje, Podgorica, Banjaluka, Bijeljina, Rijeka, i tako dalje, to sve ubedljivo pobeđujemo.

Na pitanje da li je zadovoljan istraživanjima na dnevnom nivou - tzv. roling sample, kaže: Nisam zadovoljan. Vidim da svi objavljuju neka istraživanja, ja se nasmejem, to je to. Nemojte da govorite i da sudite po mom osmehu. Ali još nisam zadovoljan. Stvarno nisam zadovoljan. Ima još 2 nedelje, zato i radim. Ozbiljni i odgovorni ljudi nikad nisu zadovoljni, rekao je Vučić.

Vučić u Bačkom Gradištu kod domaćina sa 1.000 krava: Au, svaka vam čast ljudi!

- Mnogo sam srećan što sam ovde? Voda je ovde najveći problem, slobodno mi recite?, upitao je Vučić pa dodao: Znam ja da vi nemate pare, samo uradite te projekte pa da platimo, ne možemo ovako da nagađamo, da se to uradi hitno.

- Nemate pare ni za to, ni za ulice? upitao je Vučić pa rekao da je njihov godišnji budžet za ulice od 100 miliona ništa.

- Odmah ćemo pojačati to za ulice, da se odmah vidi u svim naseljima...

Jedna starija meštanka tražila je laboratoriju i zubara koje nemaju nikako a da laboratorija ima samo utorkom u ambulanti a oni su stari.

- Ja sam kriv, nisam vas dovoljno slušao, da jesam, kreten bi to dosad rešio, rekao je Vučić i rekao da će to biti sistemski rešeno do marta.

Starija meštanka je rekla da piju vodu mulj i da ako to može da se reši na šta joj je Vučić rekao da problem s vodom ima cela Vojvodina i da taj problem nije od juče ali da postaje sve teži jer je suša.

- A rekao sam u Areni da će mi uz bolnice i domove zdravlja prioritet biti vodosnabdevanje a za to nam je potrebno 15 milijardi evra, dodao je on pa rekao to što ti i ja možemo da kupimo svaki dan po 10l vode, ne može to svako.

Kazao je i da će mu u narednom mandatu vodovodni radovi biti prioritet.

"Predsedniče, a jel možemo da se slikamo"

- Predsedniče, a jel možemo da se slikamo, mnogo bih volela s vama da se slikam, poručila mu je jedna gospođa zahtevajući da se slikaju pa ga je zagrlila.

Posetio je i porodicu koju je posetio pre 12 godina, a domaćini su ga dočekali raširenih ruku rekavši da su presrećni što je opet njihov gost. Proizvode 11.000 litara mleka dnevno i više od 4 miliona litara godišnje i imaju robote za mužu.

Vučić je kazao i da već kasni dva sata u sledeće obilaske i da nije ni za šta jer se razboleo.

- Au, svaka vam čast ljudi!, rekao je Vučić domaćinima podsetivši ih da za sve mašine koje hoće mogu da dobiju 50 odsto sume gratis od države.

Lečić ipak ne može baš tako lako da se sakrije!

Vučić o Ponošu

Na pitanje da Ponoš kaže da režim pojačava "pritisak" na građane uoči izbora, a najviše "udara na egzistenciju", Vučić kaže: Nemam pojma na šta misli. Teško je dokučiti šta oni misle. Ostalo je 17 dana do izborne tišine. Možda mislite šta ćete sada slušati. To će svakog dana da bude neka bomba, kako kažu. Baš nismo znali za ovih 14 godina, ali evo, sad baš 17 dana do izbora smo sad saznali, ne znam ni ja šta sve.

- I to će sad svaki dan nešto da bude, neko lupetanje, budalašenje, i tako dalje. Nisu ljudi glupi, znaju ljudi sve. Naći će se i ovaj mi vrši pritisak, a onaj vrši pritisak. Kako možete da izvršite pritisak na nekog? Hajde objasnite mi. Kako ja da izvršim pritisak na vas da glasate za koga hoćete? I vidite, iza paravana, traži ODIHR paravane. Možete da glasate za koga god hoćete, kako god hoćete. I ko to može da zaključi za koga ste glasali? Niko. Slobodno glasanje, slobodna zemlja.

- Ja čestitam gospodinu Ponošu, on je za razliku od Parandilovića, Aleksića i ostalih, bar imao hrabrosti da se zalaže za svoj program. A vidite kako ja nemam problem da kažem i nešto pozitivno za nekog: sve najgore mislim o njemu. Sve najgore mislim o njihovoj politici. Sve najgore. A znate, zamislite vi to da se vi bavite ceo život jednim poslom.

- Tako se bave ceo život politikom, 20 godina čekaju izbore, kad im neko raspiše izbore, oni kažu: "E, ne smemo da izađemo na izbore, podržavamo ove druge za koje inače mislimo da su idioti, kreteni, i o njima pričamo, da su takvi svima, ali moramo da se povučemo sa liste.

O Milošu Jovanoviću: Sa čega da me promene, ja sam sebe već zamenio

Na reči da je Miloš Jovanović rekao "Vučića menjamo za 24 sata ako imamo većinu", Vučić kaže:

- A sa čega da me promene, sa koje pozicije da me promene, kad nemam nijednu funkciju? Ja sam sebe već zamenio. Nešto je pobrkao. Dođu takva vremena. Meni je drago i njega da pohvalim za nešto. Video sam nešto drugo, što je kad se svađao sa ovom... kako se zove, ona. .. što sve protiv srpskog naroda, što bi rekla moja pokojna majka, baba. Ona tako kaže. E, ima ona što sve protiv Srba nas govori. E, kako se zove, Danica? I bio je kod nje. I nije važno. Ona je u pravu.

- Oni su zajedno sa ovim drugima, koje sad hoće da vrate na vlast, isporučivali Srbe na kantar Tribunalu. Ponosan sam što nisam. A ja sam srećan što je Miloš Jovanović rekao da je to politički sud, sud političkog pritiska. I nije važno što je njegova vlada zajedno sa ovima to isporučivala. Ja sam srećan što on danas to kaže. Rekao je: "Mi nismo imali snage".

- Evo, ja sam imao snage da im se suprotstavim. I u tome je bila razlika. Ali ja sam srećan i pozdravljam taj njegov stav. Vidite kako možete da slušajući nađete dobre stvari kod svakoga. Oni samo traže nešto loše. Kad ne mogu da nađu, onda moraju da izmisle.

- Uvek mi je otac duže govorio, u porodici od majke, ali majka tako bačvansku neku, izbaci, kratku, ali gadnu poslovicu, i to ti je to: "Sine, ne okreći se za svakom kerom, do rita nikad nećeš stići ako se budeš okretao"...

"Zaigrala mečka sad kod njih, a ja ću tu mečku s fakulteta i škola da izbacim. To vam garantujem"

Od jutros francuski premijer traži u Evropskom parlamentu zabranu levice zbog nemira po školama. Vi ste organizovali nemire po školama, sve ove, Antifa, ovi-oni, sve levičarske partije, zvanične, sve da budu zabranjene. Kad nam neko uvodi politiku u škole, ti moraju svi da budu zabranjeni, i to je to. Sad došlo kod njih ono što su, što je bilo kod nas. Zaigrala mečka. A ja ću, ukoliko dobijem poverenje naroda, a ne znam hoću li, ako dobijem poverenje, tu mečku ću da izbacim s tog mesta. Tu ću mečku s fakulteta i škola da izbacim. To vam garantujem.

"Nije ti to ćaća ostavio"

- Ej bre, Karlovačka gimnazija, oni ušli pa provaljuju kroz prozor. Pa nije ti to ćaća ostavio. Znaš ti šta je tu sve održano, znaš ti šta je tu sve napravljeno, znaš ti šta je u toj školi sve bilo. Ali mi je zato važno da to kažem pre izbora, da mi neko ne kaže: "A nisi nam to rekao posle".

- Ne, ne. Zato kažem pre izbora šta će da bude posle izbora. Tako da, što su sanjali snove o nemirima po školama, politici na fakultetima i tako dalje, odsanjali su. To je priča završena. Možda pobede, pa mogu da nastave...

Vučić u Sremskim Karlovcima kod domaćina Vukajlovića sa osmoro dece

- Vi niste svesni koliko sam ja srećan što vas vidim..., rekao je Vučić po dolasku u Sremske Karlovce članovima stranke koji su ga dočekali i pitali za zdravlje na šta im je rekao da su mu "dali da guta neke pastile i da trpa u nos neke kapi".

Domaćinski je dočekan u domaćinstvu Vukajlovića sa osmoro vredne dece koja su dobri đaci i redovno, kako su mu rekli, idu u crkvu, na šta je Vučić rekao da mu sin Danilo ide redovno u crkvu, Milica ne ide, a da će za Vukana da se vidi. Dodao je i da nema manastira u kojem njegova majka nije bila.

- Gde god da odem, oni mi kažu: "Bila ti majka.

Potom se obratio okupljenim građanima koji su ga dočekali aplauzom i uzvicima "Aco, Srbine".

- Mnogo sam srećan što vas vidim i hvala vam na prelepom dočeku. Hoću samo da vam kažem nešto što su vam važne stvari, to je ovaj magistralni vodovod za Banstol. Sveukupno će da košta mnogo više od 5-6 miliona za male Karlovce, ali je milion i po, koliko sam razumeo, za magistralni vodovod potrebno. To da rešimo brzo da bi ne samo Banstol, već i sva ostala mesta mogli da dobiju vodu i da nešto olakšamo. I ono što vam obećavam sa sigurnošću, ukoliko dobijemo poverenje naroda, to je da ćemo ovu osnovnu školu da radimo, to je 750 miliona - 6 i po miliona evra.

Građani su tražili i popravku ulica ne samo glavne nego i dve sporedne,a lokalna samouprava je prikupljala novac za to. Sportska hala, kako su rekli, nije prioritet, ali škola je veći prioritet.

- Znači, škola je prioritet, voda i ulice. Školu sam vam obećao, ovo za vodu sam obećao, a pritom sam školu obećao hitno. Ukoliko dobijemo poverenje naroda, vodovod... biće. Samo nemojte da me držite za reč da li će da krene za 6 meseci ili za godinu dana, ali će biti, rekao je Vučić okupljenom narodu.

Našalio se i što su ga opet namestili nasred sunca pa ispričao i kako se glavom udario o štok u Nišu, kad se presvlačio iz Aleksinca za Vranje.

- 25. je veliki posao pred nama. Nemojte uopšte da slušate njihove prazne priče o tome kako će da tuku, da maltretiraju, da rade. Mi imamo svoj posao. Što bi rekao on, "plaše vuka ovčijom kožom", to ti je otprilike na tom nivou, ali ja ne želim to, ja želim da mi njih pobedimo ubedljivo, da to bude jedno 400-500 hiljada glasova razlike, da pobedimo ubedljivo, i to je, to je ono što garantuje napredak Srbije, borite se za to .

- Zašto sam vam ovo rekao? Zato što nije ovde u pitanju bilo koja politička stranka. Zna, Miloš, koliko volim SNS, ali čak i ne pominjem u kampanji. Ovde je u pitanju zaista Srbija. Šta mislite, zašto je Nenad Čanak podržao, s obe ruke i obe noge, podržao takozvanu studentsku listu? Pa zato što će da sprovode njegov program. Njegov i Pajtićev program. Dakle, taj čovek i Pajtić, oni su doneli odluku kako to treba da izgleda. Ta politika će da bude izrazito antisrpska, i oni ćute kao zaliveni

Kad je reč o uvođenju sankcija Rusiji, nijedan pod svojim imenom i prezimenom ne sme da se pojavi da kaže: "To se neće desiti. " Oni će da vam kažu: "Saopštio je plenum CK, plenuma, plenuma ovog i onog." Nema pod imenom i prezimenom čoveka koji će to da vam kaže. Nema nijednog.

- Ne smeju da kažu zato što znaju kakva politika sledi posle toga. Kao što ne smeju da vam kažu šta će da rade oko Kosova i Metohije. Kao što neće da vam kažu da će da donose Statut Vojvodine koji će da bude autonomaški, i to kao prvi korak da bi se dalje išlo ka separatizmu.

- I mnogi su mislili da smo pričali gluposti neke 2000. kad smo govorili o odlasku Crne Gore i Kosova, a oni su govorili: "Ne, ne, to je demokratsko pitanje lako ćemo mi to sa Zapadom da rešimo... pa ste onda videli kako je to sve završilo.

- Samo hoću da vam kažem da govorite svojim komšijama i prijateljima, i ne morate da govorite ružne reči, nikakve ružne stvari o njima. Uopšte nisam saglasan sa ovim što sad pričaju o Pajtiću, kao neko ne zna ko je Pajtić i šta Pajtić radi. Znamo svi. Ne morate to govoriti.

- Bolje je da govorimo o njegovoj politici. Bolje je da govorimo o tome za šta se on zalaže. To, da li on privatno radi ovo ili ono, njegova stvar, dok ne krši zakon. Kad krši zakon, onda je to druga stvar. Ali ovo drugo, što je mnogo važnije, ta zločinačka politika razaranja Srbije, to je ono što me brine. I to je ono što vas molim da govorite ljudima i za šta treba da se pripremimo, da pružimo adekvatan odgovor, rekao je Vučić i dodao:

- Zato vas molim da se borite, da razgovarate sa svojim komšijama, prijateljima, članovima porodica, da ih izvedemo na izbore i da na izborima pobedimo. Zavisi od toga koliko ćemo ljudi da izvedemo. Mi, ako izvedemo sve ljude koji jesu za normalnu Srbiju, koji vole Srbiju više nego bilo šta na svetu, mi ćemo na izborima da pobedimo. Ali to zavisi od nas hoćemo li te ljude uspeti da izvedemo. Zavisi od vaše marljivosti. I zato vas molim da se tome posvetite i da ih 25. pobedimo, da kažemo kraj i stop blokadama, obojenim revolucijama. Jer ja da budem predsednik vlade, a da nam neko zauzima škole i fakultete, taj film neće da gledate.

"Kad budete mislili da su me slomili, nisu, i šta god da rade, nikada me slomiti neće"

- Ali moram pre toga da ti obećam nešto drugo, a to je da ću da se borim, i kad budete mislili da u meni više nema snage, biće je više nego kod bilo koga drugog. I kad budete mislili da su me slomili, nisu me slomili, i šta god da rade, nikada me slomiti neće.

"Da postanem deda, pa ko bi bio srećniji od mene!"

- Znam jednog, imam druga jednog, ja ga zovem, saznao sam da je postao deda. I svi moji prijatelji, kumovi, svi najsrećniji na svetu. A ovaj moj drug, ja ga zovem, kažem: "Čujem da si postao deda, čestitam. " E, nemoj to da govoriš, misliće ljudi da sam star. Ja kažem: "Čoveče, pa vreme ti je, stariji si od mene.

- Mislim, stariji od mene 4-5 godina. Ja kažem: Da postanem deda, pa ko bi bio srećniji od mene na kugli zemaljskoj?

Onda se podsetio i kako je sa 4 godine u bečejskoj crkvi recitovao...

- One ortopedske cipele mi navuku, i onda recitujem: "Uskliknimo s ljubavlju Svetitelju Savi...

Vučić u Petrovaradinu

Vučić je stigao u Petrovaradin gde su ga građani dočekali aplauzom, pa je odmah prešao na temu puteva rekavši da je veoma srećan što su ga tako lepo dočekali.

- Jedino da nastavimo da radimo, da nastavimo da radimo, da se borimo još snažnije, da dovodimo nove investitore, da dalje povećavamo plate, posebno da povećavamo penzije. Ja sam rekao da će penzije gotovo u potpunosti da prate plate, i to je za nas od najvećeg mogućeg značaja, jer penzionerima smo, bez obzira na to što smo značajno povećavali u prethodne 3-4 godine penzije, ostali dužni zbog onog perioda iz 2014. do 2017. kada su oni podneli najteži teret, rekao bih, i beskrajno zahvalan svim penzionerima na tome. Tako da će penzije ubrzano da rastu, ukoliko dobijemo vaše poverenje, biće sigurne kao i do sada.

- Ja mislim da će mnogo da znači kada se bude uradio ovaj četvrti most, i kada budemo uradili ceo put iza vas, čak i sa ove strane Dunava, dakle prema od Rakovca ka Suseku, ceo taj put ćemo da renoviramo, rekonstruišemo i uradimo da bude mnogo bolji, da sa obe strane možete da imate bolje puteve.

"Njihov kandidat za premijera, kog kriju jer ga se stide, ovaj Šoškić, uništio nam i dinar i Narodnu banku"

- Ja bih mogao mnogo da govorim o našim protivnicima, ali ne moram, samo ću u jednoj rečenici. Znate, njihov kandidat za premijera, kog kriju jer ga se stide, ovaj Šoškić, nam je uništio i dinar i Narodnu banku. To je čovek koji, kad je bio guverner, vi ste se ujutro budili i pitali se, prvo koji je kurs dinara, pa tek onda koja je vremenska prognoza, pada li kiša ili sija sunce. I sad oni hoće, kao neko veliko novo lice, da nam ga vrate. Pričali su nam o tome, i koliko puta ste čuli u svom komšiluku, kad vam kažu: "Ma u pravu si ti, ali ja moram da budem u svojoj mladosti." Na kraju, pogledajte, njihova lista 1.750 godina starija od naše. 1750 godina! 15 lista, najstarija lista njihova. I to su sve uzeli oni.

- Ja nemam ništa protiv toga, imam protiv toga što su lagali kako je to studentska lista i kako je to lista mladih. Ali imam posebno protiv toga što se na njoj nalaze ovakva izanđala i ofucala lica DOS bivšeg režima, i sve njih predvodi Bojan Pajtić, on im je glavni ideolog, on je taj koji bi želeo da se vodi njegova politika, a to je Čankova politika. Jeste li čuli Čanka da je rekao da će da zapuši nos? Niste. Zašto? Zato što oni vode njegovu politiku. Zato što plenumi vode njegovu politiku. A ta politika je najšira autonomija Vojvodine, pa do jednog trenutka kada dođe do otcepljenja Vojvodine.

- Samo nemojte da olako uzmete ove moje reči. Ne morate ih nikad uzimati zdravo za gotovo, samo nemojte olako da ih uzimate. Podsetiću vas samo na jedan detalj: 2000. svi smo mislili, rekli su nam "Kosovo je demokratsko pitanje, pomoći će Srbiji". Mi ostadosmo i bez Crne Gore, proglasiše oni nezavisnost na Kosovu i pripremili se da donesu autonomaško-separatistički statut Vojvodine. Samo da vas to podsetim, nego je srećom došlo do promene vlasti 2012. godine. Neću da vas smaram u ove prepodnevne sate, a neću da vam pričam o tome da je 500. 000 ljudi ostalo bez posla i tako dalje. Samo hoću da vam kažem da su stvari ozbiljne, oni su se svi ujedinili, i svi su pod patronatom moćnih stranaca. Meni je bolje da budem, meni je bolje da budem običan čovek, bolje mi je i da me nema, bolje da sam u zatvoru nego da nam stranci kroje kapu. Ja na to, dok sam živ, pristati neću.

"Rašić je veći i gori Kurti od Kurtija!"

- I vidim da ih je strašno zabolelo to što me je Putin podržao. Šta da im radim? Pa su probali da izmisle da je Putin od kartona, pa je Tramp od kartona, pa svi su od kartona.

- Pa su izmislili, kaže Fico, taj dan nije hteo da dođe onog otvora kuglanu, a pustili snimak ljudi od pre 10 meseci. Ne možete da verujete kakvim se sve lažima služe. Sve što kažu, slažu. Bukvalno sve što kažu, slažu. I samo razmislite: ne plaše se oni mene i ne idu sa mnom na duel zato što sam ja mnogo opasan i mnogo pametan. Ne. Oni hoće vama da kažu: "Mi, narode, vama nećemo da polažemo račune. " Oni se igraju simbola. Oni hoće da vam kažu: "Zna se kome služimo, samo njih slušamo. " I nemojte da mislite da preterujem. -

- Kao što su im dali Đukanovićev slogan, Mila Đukanovića slogan, "Mi znamo kako. " Kao što se stranci ne igraju sa tim da Milošević mora da bude isporučen 28. juna. Ne na neki drugi datum, nego baš 28. juna. Baš tako morate da uzmete Đukanovićev separatistički slogan, "Mi znamo kako", Crna Gora i Monako, i tako dalje.

- Dakle, oni su im jasno dali do znanja da je reč o kriminalnoj prirodi koju vodi neko sa strane. I nama to stavljaju do znanja, jer hoće da nas unize kao narod. A mene interesuje samo šta narodi i šta građani govore. Uopšte me ne zanimaju ni Đukanović, ni Kurti, ni Plenković koji ga podržavaju, i to ih javno podržavaju. Oni od toga kao prave viceve. Pa možete da pravite viceve koliko hoćete. Plenković i Kurti vas zajedno podržali na konferenciji za novinare, na zajedničkoj konferenciji za novinare u Zagrebu.

- A neću da pričam o Rašiću, koji je veći Kurti od Kurtija, i gori Kurti od Kurtija; nemoj da smetnete s uma, zatvara se krug. 2000. godine i braću Mazreku i Kurtija iz zatvora su pustili oni. 26 godina kasnije, sa tim Kurtijem bi, posle tog puštanja iz zatvora, da se dočepaju vlasti. Samo imajte to u vidu.

- Nijednu im ja tešku reč neću reći, nijednu nepristojnu. Neću ni da ih vređam, samo vama kažem: imajte to u vidu. Nas podržava naš narod u Republici Srpskoj, naš narod u Crnoj Gori, a njih, i sve vam je jasno po tome. Samo razmislite o tome i donesite odluku. I moja molba za vas je, prvo, beskrajno vam hvala što po ovom suncu stojite. Ja ne znam kako da se obučem, jutros sam se smrzao u ovom džemperu, sad mi je vruće u ovom džemperu. Više ne znam ni kako da se obučem, da budem iskren. Ali vama hvala što ste čekali, hvala vam što ste tu, i hvala vam.

"Uskoro ćemo na Centralnom gradskom trgu u Novom Sadu da organizujemo najveći skup, veći nego u Areni"

- I molim vas samo da se borite do 25, a uskoro ćemo na Centralnom gradskom trgu u Novom Sadu da organizujemo najveći skup, veći nego u Areni. I pitali me ljudi, kaže: "Pa da idemo u Spens, da idemo. .. " Ovaj, e neću da idem, vala, nigde. Sad nisam predsednik, idem, slobodan čovek, nemam ni tu vrstu odgovornosti. Pa da vidim Pogačara kako će da me spreči. Kako se zove ovaj drugi, ovaj separatista, ovaj Brković?

- Evo, pozivam, obavestićemo ih ranije, pa pozivam Pogačara i Brkovića da me spreče da dođem, da održim, a održaću duži i bolji govor nego u Areni. E, tako. I idemo da ih pobedimo, i u Novom Sadu i u celoj Srbiji. Hvala vam najlepše, i sve najbolje vam želim, i hvala, ljudi, na divnom gostoprimstvu, rekao je Vučić.

"Nikad nisam glumio Isusa, mnogo sam grešan..."

- Nikad nisam glumio Isusa, mnogo sam grešan... To je mnogo bezobzirno da nemam reči, rekao je Vučić na blokaderske komentare da je u Bačkoj Palanci glumio Isusa kad je sišao među narod pošto je jednoj ženi pozlilo?!

- Ja sam grešan, beskonačno grešan. To može neko drugi. Ja Isusa da glumim? Ja ne mogu čak ni da odglumim da sam postio ceo post, kad nisam. Pa mi kažu sveštenici: "Ajde, pričestićemo te. " Kažem: "Nemoj da me pričestiš ako nisam postio ceo post. Nisam zaslužio.

- Tako da nemoj mene da merite i da govorite da glumim Isusa. Nikad nisam glumio Isusa. Ja sam čovek grešan, a pri tome, za razliku od svih tih bezgrešnih što mi sole pamet i drže pridike svakog bogovetnog dana. Ali imam sreću da u porodici ima mnogo onih koji se mole Bogu, i mole za porodicu, i idu u crkvu svakog dana. Odem i ja ponekad, verujem u Boga, da glumim Isusa. To je toliko, bezobzirno da nemam reči.

- Pa rekli kako je gospođa Cvjetković Ljiljana da je ona namerno dogovorila, i da je namerno išla da nekog isprovocira, pa valjda ga udarila glavom svojom u pesnicu. E, takva je istina sve. Sve što napišu u N1 i Nova S, kad kažu da je lepo vreme, vi obucite i mantil i kaput, i za kišu i za sneg. Kad kažu da je loše vreme, slobodno u majici kratkih rukava izađite napolje. I uopšte se ne šalim kad to kažem. Takvi lažovi, to majka jednom rađa. Čudo svetsko.

O Pajtiću

O audio-snimku Pajtića i Dušana Elezovića, u vezi sa skandalom u Senti, gde je Pajtić koristio narkotike, i gde se vidi kakve instrukcije mu Elezović daje da treba da promeni garderobu, kaže:

- U državi se odavno zna da je ovo narkoman, nije to od juče, nije to za mene nikakva novost, ali neću o tome da pričam, kratko je rekao Vučić.

O transparentu u Budvi

O transparentu u Budvi gde piše: "Studenti pišu istoriju, a ćaci još uvek uče azbuku", kaže:

- Dobro, mi još učimo azbuku, a oni su istoriju odavno naučili i savladali, posebno iz političkog delovanja Mila Đukanovića. Zato su mu uzeli i slogan, kako im ono ide, slogan "Mi znamo kako", "Crna Gora i Monako". E, tako, taj mafijaški slogan su preuzeli od Mila Đukanovića, i evo sad na svim bilbordima vidite: "Mi znamo kako".

- E, baš znaju ko i Milo Đukanović. E, tako su ga i preuzeli.

Zašto Srdanović ne sme na duel

Nego, pitajte vi Srdanovića što ne sme na duel sa mnom. Dva su razloga. Nije taj što sam ja pametan. Nisam. Neki je drugi što on zna šta ja znam, to je jedan razlog.

- A druga je stvar, pa nije siguran hoću li da ćutim ili ne. A druga je stvar, mnogo važnija, ta što oni hoće narodu da kažu: "Mi nećemo ni da vam objašnjavamo bilo šta, ni da vam kažemo bilo šta. Mi hoćemo da napravimo celu naciju budalama da glasaju za nas, a da im onda isporučimo sve najgore rezultate, kao što su oni od 2000. godine.

- I sad se vi meni smejete, svi, i mislite da ja pričam gluposti. Ja sam ozbiljan kad ovo govorim. Tako su se igrali sa nama 2000. Sećate se svih reči: "Sačuvaćemo Kosovo, to je samo demokratsko pitanje, Zapad će biti na našoj strani" i tako dalje. Pa smo onda na kantar izvozili kilo živog mesa Srba u Hag, i to ne za džabe, nego za još cenu poniženja koju smo na ćupriji plaćali.

- Pa ništa od svega toga nismo dobili. Pa smo onda, čak ni za to, na kantar nam nisu platili. Sve najbolje naše generale, od Lazarevića, Pavkovića, neću da pričam o Republici Srpskoj, Srpskoj Krajini, o svima drugima koje su isporučivali. Pa smo onda ostali bez Crne Gore, pa su onda proglasili nezavisno Kosovo, 500. 000 ljudi bez posla, a i oni su znali kako, rekao je Vučić koji je dodao i da se video sa Zlatiborom (Lončar) koji mu je dao nešto da što pre ozdravi, ali da ne pomaže.

"Lepi ste, u pravom životu baš ste lepi..."

Kad ti gospođa kaže da si lep, a ti ne znaš kako da reaguješ, majka ti je to poslednji put rekla pre 30 godina....

Vučić u Banoštoru

- Ako postanem predsednik vlade, uvešćemo red i disciplinu u naše škole i fakultete. Jednom zauvek tu priču moramo da završimo, poručio je Vučić brojnim građanima koji su se okupili da ga vide i čuju.

- Da odustanem neću nikad, poručio je okupljenim građanima iako potpuno promukao i bolestan.

- Da l sam previše govorio prethodnih dana ili pad imuniteta, bog će ga znati, rekao je što je dočekano povicima "Aco Srbine".

- Sad sam rekao onom dečaku, malenom Nikoli, kažem mu: kad misliš da ti je najteže, i kad misliš da ne možeš dalje, ni fizički, i kraj sveta, e tad sebi kaži: sad idem najjače. Guraj napred i pobeđuješ. E, tako je i sa mnom. Kad god mislite da sam neraspoložen i da postoji neki problem, ne postoji, boriću se još jače.

- U Banoštoru mnogo dugo nisam bio, možda još od 1994, ali put moramo da uradimo, baš je loš, kako je moguće da to nismo uradili, upitao je Vučić koji jedva govori jer promukao, ali je poručio da ima da kaže 3 važne stvari.

Aleksandar Vučić Banoštor Foto: Kurir

- Gledaćemo da uradimo najkasnije do marta ili aprila ako je to u redu za ljude ovde, rekao je na šta je usledio snažan aplauz. Dodao je i da je reč o divnom vinskom kraju, zatim kraju za agroturizam, ribolov...

- Ono što će možda da bude teže i duže, nije problem da damo 4 miliona za reni bunar ali hoću da probamo ako budem izabran za predsednika vlade, ja želim - jedna stvar je voda a druga zdravstvo i hoću da napravimo te dve stvari, velike rezultate i da rešimo jednom zauvek, kao put a ne da krpimo rupe!

- Mislim da je to najvažnije za budućnost, dodao je.

- Glas me ne služi, ali mozak me još služi. Što se industrijske zone tiče, ja mislim da je to najvažnije za budućnost. I ako budemo uspeli sa Inđijom da završimo, da dođe ovaj veliki broj ovih kineskih investitora iz oblasti robotike i tako dalje, onda ćemo da širimo.

"I još jednom da se ja zahvalim ljudima za Bačku Palanku sinoć"

- I još jednom da se ja zahvalim ljudima za Bačku Palanku sinoć. Ko god da je organizovao, neka vam je došlo i hiljadu iz Novog Sada, a nije, ali neka i hiljadu, hvala i njima. Stvarno, ljudi su, ono, napravili sinoć da sam se oduševio i baš srećan bio.

"Ako postanem predsednik vlade, uvešćemo red i disciplinu u naše škole"

Vučić je kazao i da će da se gradi novi most i da je sve potpisano sa Špancima a da je Sančez jutros raspisao izbore za 29. novembar, za svinjokolj, rekao je Vučić.

- Ako postanem predsednik vlade uvešćemo red i disciplinu u naše škole, rekao je Vučić.

"Kakav smo mi eksperiment bili" Vučić o dešavanjima u Francuskoj

- E, jeste videli jutros, ljudi, da vam malo kažem nešto, da samo vidite kako svet reaguje drugačije, odnosno kakav smo mi eksperiment bili?

- Jeste videli jutros u Evropskom parlamentu, francuski premijer Lekurni tražio od Evropskog parlamenta da se zabrani, da se ukine levica. Što?

- Pa zato što je ustanovljeno, nepobitno, francuska tajna služba, policija, ustanovili da levica stoji iza nereda, nemira i upada po školama. I zaključak je: ako dozvolimo da nam politika uđe u škole, mi više nemamo ni škole, nemamo ni državu, nemamo ništa.

- I kako su se odmah setili kad su oni u pitanju? A kad smo mi bili u pitanju, nemojte, pa demokratija, pa ovako, pa onako. Ja vam sad kažem, dakle, i nikome neću da se dodvoravam, makar izgubio izbore.

- Bolje da časno izgubiš izbore nego da lažeš narod. Pa da dobiješ izbore, a onda ništa ne ispuniš od onoga što si rekao.

- Ukoliko postanem predsednik vlade, uvešćemo red i disciplinu. Uvešćemo red i disciplinu na naše fakultete i u naše škole. Nisu nam potrebni novi zakoni, samo da se zakoni poštuju. Ne može fakultet da bude mesto gde ćete vi da ispisujete političke grafite. Za to, izađite na ulicu, idite na mitinge, radite šta god hoćete. Ovo ne može. Isti je slučaj i sa školom.

- Oni su nama, ovi njihovi forumi, gimnazija i ostala čuda su nama decu izvodili iz škola. Uništili nam najbolje škole, u Beogradu, u Novom Sadu i na mnogim drugim mestima. Ode nam dece koliko hoćete i u škole i na fakultete u Sloveniju, ispade Slovenija kao da ideš u Ameriku, a ne ne znam gde, samo zato što smo mi imali neodgovorne ljude ovde. Jednom zauvek tu priču moramo da završimo.

- Jednom zauvek. I da vratimo obrazovanje tamo gde mu je mesto, profesore da poštujemo, nastavniku da vratimo poštovanje. Ovo sad, niko ne poštuje nastavnika. "Šta su radili direktorima? Šta su radili nastavnicima? " To moramo da promenimo i mora drugačije da se pristupi svemu tome, rekao je Vučić.

"Čuj oni znaju kako" Vučić s narodom o Milovom sloganu, pozvao Srdanovića na duel 10. put!

Vučić je u obraćanju rekao da veruje u izbornu pobedu ali da neće biti lako jer su se svi ujedinili.

- Samo pogledajte Čanak, nije ni nos zapušio. Svom snagom. Podsetiću vas: kad je glasao za Koštunicu, morao je da laže narod da je zapušio nos. Sad nije ni nos zapušio, glasa za svoje. A samo razmislite kakvu politiku zastupa Nenad Čanak i koju politiku vodi. I samo, osim što je prodao Beočinsku cementaru zajedno sa Bojanom Pajtićem i ostalima, to sve stavite po strani. Samo razmislite šta će da rade i koliko će celu Vojvodinu da udaljavaju od Srbije. E, to će da bude njihova politika. I to je politika njihovih, i zato ne smeju da idu na duele.

- Jer kad im ja to kažem, oni ne smeju da kažu ni da jeste ni da nije. I zato će, evo, pitam danas, ovo mi je, ja mislim, deseti put: "Gospodine Srđanoviću, ajmo na TV debatu, ajmo na TV duel. " Evo, pozivam vas još jedanput. Nemojte da mislite da oni samo nemaju pojma. Mnogo je važnije, ako ja znam da mi mnogi od vas ne veruju kada vam to kažem.

- Jel' vi mislite da su slučajno uzeli slogan Mila Đukanovića? Mi znamo kako, čuj, oni znaju kako, čuj, Milo znao kako. Mi znamo kako, Crna Gora ko Monako. Dakle, nisu oni slučajno uzeli, zato što neko spolja voli da se igra simbolima. Ne mislite valjda da su Miloševića slučajno na Vidovdan odvodili? Nema slučajnosti da im daju namerno Mila Đukanovića slogan, za koji tobož niko neće da se seti, a znali su da ćemo da se setimo.

"Da, Putin glup i ne zna, on je neobavešten, a ti znaš"

- I nema promene tog slogana, ostao im je taj slogan, iako znaju da je Đukanovićev slogan. Zato što hoće da vam kažu: "Vodićemo takvu separatističku politiku. "Samo nemojte da mislite da su to slučajnosti. Oni sa Zapada, koji vode takvu politiku, koji takve stvari naređuju ovim plenumima i ostalima, oni odlično to znaju. Kao što, primetićete, bezbroj laži, bezbroj onih koji: "Ne, ne, ja volim Ruse, ali mrzim Vučića, Putin nije obavešten. " Da, Putin glup i ne zna, on je obavešten, a ti znaš. Putin, najbolje obavešten čovek na svetu, Si Đin Pinga i Donalda Trampa, sad on ne zna, ali ti znaš.

- On glup, ti pametan. Ne, on je pametan, i on odlično zna međunarodne okolnosti, zato tako i reaguje. I zato im je to toliko teško palo, zato što im padaju laži jedna za drugom u vodu. Ali dobro, vas molim da se borite, da se borite, da vam ne bude teško.

- Ja sam sinoć rekao u Bačkoj Palanci, ovde preko puta, nemojte da zaboravite koliko je Bačka Palanka dala za stvaranje jedinstva i za stvaranje jedinstvene Srbije. Ceo pokret je krenuo iz Bačke Palanke tada. I nemojte samo da nas vraćaju na to da nam Vojvodina postaje država u državi. A to će, zapamtite moje reči od danas: sve ostaje upamćeno, digitalno zabeleženo.

Pobede li ovi, zapamtite, to će im biti plan i program. Nije ih Čanak podržao zato što ih voli ili zato što ih ceni. Čanak nije glup, Čanak za njih misli da su budale. Ali Čanak, ja vam govorim šta on misli, i verujte mi, sve će da negira, ovo što sam vam rekao neće da negira. On misli za sve njih da su budale. I misli da su nesposobni. Ali on zna zašto to radi, radi zbog nečega što je mnogo važnije, to je ova veća, značajnija, viša agenda, a to je dalje srljanje u separatizam i dalje cepanje i rastakanje Srbije. Zato lepo da se mi pripremimo, da to pometemo, počistimo i pobedimo 25. i da završimo posao, zaključio je Vučić u obraćanju.

O 5. oktobru: Da vas podsetim na reči Svilanovića

- I, da, danas je 5. oktobar. Danas je 5. oktobar, dan kada je pala presuda Srbiji sa zapada po pitanju Kosova i Metohije, i po pitanju odlaska Crne Gore. Samo da vas podsetim na Svilanovićeve reči, rekao je: "Svi koji smo išli u Budimpeštu, pre nego što uzmemo pare, moramo da potpišemo.

- Morali su da potpišu da će da prihvate nezavisnost Crne Gore, koja je bila preduslov za kasniji pokušaj ocepljenja Kosova. Samo da to imate u vidu. Ja verujem da postoje ljudi kojima nije stalo do toga, a postoje ljudi kojima je stalo do države...

Podsetio je i da nije slučajno što je Milošević odveden u Hag baš na Vidovdan.

"Što imamo ponekad glupe zakone, majko rođena, ali moraš da ih poštuješ: "Čuvaj, Miloše, pare stranačke, čuvaj za izbore"

- Što imamo ponekad glupe zakone, majko rođena, ali moraš da ih poštuješ. Skupljali, štedeli, nismo trošili pare. Predsednik stranke vodio računa, ja mu govorio: "Čuvaj, Miloše, pare stranačke, čuvaj za izbore".

- Samo da vidite kakva ludost: ništa nismo trošili, čuvao pare za izbore. Mi sačuvali veliku sumu da potrošimo za izbore, i onda smo doneli jedan od najglupljih zakona, zajedno sa svima drugima, na inicijativu Odihra, ako se ne varam, Evropske unije, ne znam koga.

- Mnogo glup zakon. Dakle, mi smo sve po zakonu dobijali pare iz Skupštine, i sad te pare ne možeš da potrošiš ni pola što imamo. Zato što ne možeš da potrošiš, kažeš: "Što ti da potrošiš, a ovi drugi nemaju? " Šta ja da radim, što oni nemaju, kad smo mi štedeli, oni nisu.

- Ali šta da radite, to vam je. Mnogo smo takvih zakona koje ne razumem baš donosili, ali valjda neko u Evropi razume, pa oni misle da je to dobro. Bog će ga znati. Nisam uvek načisto sa svim.

"Čestitao sam jutros Miloradu Dodiku, Miniću i Željki"

- Čestitao sam jutros Miloradu Dodiku, Miniću i Željki,čestitao sam im ja još sinoć... Mile je tako govorio. Kaže Mile: "Četvrti je prvi korak, videćemo. Za mene je važno da prođe sve mirno. Na kraju, ja verujem u pobedu. Neće biti lako, jer su se svi ujedinili. Ali je dovoljno da pogledate, i neću vas više zadržavati.

"Radom i ljubavlju prema našoj državi, ovakve porodice grade budućnost Srbije"

U Banoštoru sam posetio porodicu Ačanski, vredne domaćine koji decenijama čuvaju porodičnu tradiciju - od vinograda i vinarije do poljoprivrednog gazdinstva. Radom i ljubavlju prema našoj državi, ovakve porodice grade budućnost Srbije, poručio je Vučić posle obilaska ovog uspešnog domaćinstva.

Podsetimo, pre današnjeg obilaska, Vučić se oglasio na svom Tiktoku i ocenio da je 5. oktobar za Srbiju strateška greška.