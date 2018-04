RASIM ODAHNUO ŠTO ZASAD NEMA REKONSTRUKCIJE VLADE: Sa oduševljenjem sam primio vest da se promena kabineta odlaže!

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da je sa olakšanjem i oduševljenjem primio vest o tome da se rekonstrukcija Vlade Srbije odlaže na neko vreme.

On je kazao da će prihvatiti svaku odluku predsednika i premijerke Srbije, Aleksandra Vučića i Ane Brnabić kada dodje do rekonstrukcije Vlade. Upitan da li će ostati na čelu ministarstva koje trenutno vodi, Ljajić je kazao da ne odlučuje on o tome i da ne može dati bilo kakav doprinos toj odluci.

"Predsednik Vučić i premijerka Ana Brnabić daće konačan sud o tome. Svaku odluku ću prihvatiti", kazao je Ljajić.

Premijerka Srbije Ana Brnabić juče je nakon višesatnog razgovora sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem izjavila da će rekonstrukcija Vlade Srbije sačekati neka stabilnija vremena na Kosovu i Metohiji.

