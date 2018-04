LIDER SRS PATI ŠTO SE OGREŠIO O GOJKOVIĆEVU Šešelj: Maja je rođena za četničkog vojvodu!

Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, pati što se ogrešio o predsednicu Skupštine Maju Gojković i što joj nije dodelio titulu četničkog vojvode!



Šef radikala u razgovoru za Kurir kaže da je Gojkovićeva bila požrtvovani radikal, da je odlično brinula o dobrovoljcima na ratištu tokom devedesetih, te da je trebalo da je okiti pomenutom titulom. Međutim, do odlikovanja nije došlo, dodaje on, jer nije znao da li je u istoriji neka žena dobila to priznanje, pa da ne budu predmet podsmeha.



U pola noći



- Kad su se 1991. ujedinili Srpski četinički pokret i većina opštinskih odbora Narodne radikalne stranke u Srpsku radikalnu stranku, Maja Gojković je prvo bila generalni sekretar, pa potpredsednik radikala i mnogo je bila angažovana u pomaganju Srba u Republici Srpskoj Krajini. Kad bi nešto zatrebalo, ona je bila u stanju da u pola dana i u pola noći iz Novog Sada, preko Dunava, krene u Slavoniju da pomogne da se reši neki problem, da se obezbedi nešto što je potrebno za dobrovoljce, da sredi situaciju ako su se međusobno posvađali... Ona je više puta život izlagala riziku putujući sa mnom za Knin, preko BiH, dok su još uvek mnoga mesta bila pod hrvatskom ili muslimanskom kontrolom - kaže Šešelj i dodaje:

- Pokazala je ogromnu hrabrost i požrtvovanje i razmišljao sam da je proglasim za četničkog vojvodu, ali nisam znao da li je ikada u istoriji neka žena bila četnički vojvoda, nisu znali ni neki ljudi s kojima sam se konsultovao. Tek sam nedavno saznao za četničkog vojvodu Maru Kučkovku, koja je, kad su joj muž i brat poginuli u komitama, otišla sa ćerkom Stanijom u komite da ih osveti i toliko se istakla u borbama da je postala četnički vojvoda.



Sprdnje



Lider radikala sada priznaje da se kaje što nije „zakitio“ aktuelnu predsednicu parlamenta.

- Nije bilo ranije toga u istoriji, nisam znao za takav slučaj, pa da se ljudi ne smeju, da ne neko ne kaže: „Kako može žensko?“ Žao mi je što je nisam proglasio za četničkog vojvodu. Stvarno je to zaslužila - navodi on, kao i da ona nikada nije bila legalno izbačena iz SRS.



Gojkovićeva nije odgovorila na SMS sa pitanjima.

Kurir / E.K.

Foto: Marina Lopičić, Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir