JOKSIMOVIĆ: Srbija vodi odgovornu evropsku politiku

BEOGRAD - Vlada Srbije ne daje nerealna obećanja, već pomno prati dešavanja u Evropi i svetu i nastoji da na sveobuhvatan, i za našu zemlju i građane najboji način, sprovodi odgovornu i promišljenu evropsku politiku, izjavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

"Za razliku od onih koji su davali nerealna obecanja - da ćemo ući u EU 2007 i 2012, mi uporno i stalno radimo na reformama, bavimo se jačanjem ekonomije, finansijskom konsolidacijom i reformama u oblasti vladavine prava u cilju usklađivanja sa najboljim evropskim standardima", rekla je Joksimović upitana da prokomentariše saopštenje DS u kome se izražava sumnja da je Vlada Srbije ozbiljno posvećena EU integracijama i pominje ranija izjava ministarke.

Joksimović u reagovanju ističe da je godinu 2025, kao potencijalni datum ulaska u EU, odredila Evropska komisija u Strategiji proširenja, a ne Vlada Srbije.

"Smatram da je datum realan i da dosadašnja dinamika pregovora odražava tu realnost. Najavila sam da Srbija može do 2023. da otvori i zatvori sva pregovaračka poglavlja kako bi do kraja te godine pregovori i zvanično bili zatvoreni i Srbija do kraja 2025. usla u EU. Ovu dinamiku su potvrdili i najviši zvaničnici EU koji su je ocenili ambicioznom ali i realnom i izvodljivom", ukazala je Joksimović.

Ona je podsetila da je Nacionalni program za usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU (NPAA) odredio kraj 2021. kao vremenski okvir za zavrsetak procesa usklađivanja upravo imajuci u vidu agendu 2025.

"Nije dovoljno samo usvojiti zakone, potrebna je i njihova efikasna primena kako bi se poglavlja zatvorila. Upravo zato smo predvideli okvir koji ostavlja prostor do kraja 2023 da EU potvrdi da se propisi i standardi primenjuju i donese odluku o zatvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom", precizira ministarka.

Ona navodi i da je za ispunjavanje uslova za ulazak u EU potrebna ozbiljna i odgovorna reformska politika.

"Ne mozemo sebi da dozvolimo jos jednu neuspelu reformu pravosuđa kao 2010. Evropska unija je Srbiju prepoznala kao jednu od predvodnica procesa evropske integracije sto je direktan rezultat reformi koje je sprovela i sprovodi Vlada Srbije. Samo nastavak takve politike moze Srbiju da uvede u EU, sto potvrđuje i nedvosmislena podrska građana Srbije koja konstantno jaca od izbora 2012 do danas", istakla je Joksimović.

Ona kaže da je DS očigledno ostala stranka koja je samo na recima evropska stranka, a koja "ne vidi i ne bavi se razumevanjem strateskih pravaca i promena u Evropi i svetu, ulogom i mestom interesa Srbije i naših građana u novim zakomplikovanim okolnostima, a kamoli sustinskim unutrasnjim reformama koje, za vise od deceniju na vlasti, nisu zapoceli".

Joksimović ističe da su već pet godina SNS, Vučić i vlade koje su formirane vratili Srbiju na zdravu evropsku i reformsku trasu, poboljsali ugled i reputaciju nase zemlje, čime smo postali ozbiljan partner sa kojim se razgovara i koji se postuje.

"Deklarativna proevropska prica je davno deklasirana kod građana, sada se mere samo rezultati I napredak, i zato cemo, uz podrsku građana i dovesti zemlju u EU, sto ce biti dobro za sve građane", poručila je Joksimović.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir