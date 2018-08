MUAMER ZUKORLIĆ ZA KURIR: Poslanicima su malo plaćeni, nije normalno da ministar radi za 1.000 evra!

Muamer Zukorlić, predsednik Stranke pravde i pomirenja i narodni poslanik, kaže da su parlamentarci malo plaćeni, kao i da nije normalno da ministar radi za platu od hiljadu evra.

U intervjuu za Kurir Zukorlić kaže i da predsednik Aleksandar Vučić ima njegovu podršku u rešavanju kosovskog pitanja, ali da treba da objasni šta znači njegov predlog o razgraničenju s Kosovom.

Kako ocenjujete zahtev Sulejmana Ugljanina i BNV o promeni naziva škola u Novom Pazaru, Tutinu i Prijepolju?



- Nažalost, nije prvi put da Ugljanin zloupotrebljava važne teme za Bošnjake u predizborne svrhe. Izbori za BNV su 4. novembra, i to što on traži treba posmatrati u tom kontekstu. On sada pokušava da se predstavi kao veliki patriota, a kada bi dobio izbore, opet bi bio onaj isti koji budžet tog veća koristi u lične svrhe. Finansijski izveštaj je pokazao da je Ugljanin čak dve trećine budžeta BNV iskoristio u lične svrhe - na putne troškove i reprezentacije. Dakle, potrebno je da se usklade imena škola, ulica i drugih javnih ustanova od nacionalnog i kulturnog značaja za Bošnjake u sredinama sa bošnjački etničkom većinom, sa bošnjačkom kulturom i tradicijom, ali to treba raditi kroz rasterećen dijalog, u dogovoru sa državnim nadležnim institucijama.

foto: Marina Lopičić

Šta mislite o Vučićevoj ideji o razgraničenju Kosova?



- Potrebno je da predsednik razjasni šta znači razgraničenje. To može da bude i priznavanje postojećih granica, definisanje odnosa, ali može značiti i promenu granica. Ovo poslednje je najrizičnije, jer nigde u svetu, a posebno na Balkanu, nemamo ozbiljnijih primera da je do promene granica došlo bez sukoba. Teorijski su moguće promene granica uz dogovor obe strane, ali ovde imate i zainteresovanost međunarodnih sila, dakle, to nije samo bilateralno pitanje i bio bih veoma oprezan. Nije loše imati više predloga kojima bi se prišlo mirno i bez gorčine. U svakom slučaju, Vučić ima moju podršku u rešavanju kosovskog pitanja.

Predsednik RS Milorad Dodik izašao je sa idejom da se četiri opštine sa severa Kosova reintegrišu u centralnu Srbiju.



- Uopšte nije dobro da se Dodik izjašnjava o Kosovu. On preti da će da ruši Bosnu, da je deli i dao je šovinističku izjavu koja je uvredila verska osećanja muslimana - kako muslimani arlauču sa džamija. Dakle, čovek koji sebi dopusti taj nivo šovinizma i neozbiljnosti nije dobro da učestvuje u bilo kojoj ozbiljnoj temi, jer samo doliva ulje na vatru. Uključivanje Dodika je destruktivno.

Kod naroda izazivaju gnev vesti poput te da su poslanici radili tek dva meseca ove godine, a uredno dobijali plate...



- Poslanici ne rade samo kad Skupština zaseda i njihov posao nije samo sedenje u sali. Plata poslanika nije adekvatna odgovornosti koju ima. Pre nekoliko meseci bio sam poslom u Bejrutu i imao prilike da se vidim sa delegacijama poslanika iz Rusije, Grčke, pa i iz Sirije. Verujete mi, mene je bilo sramota kolika mi je plata, jer je plata poslanika iz Sirije, gde pet godina bukti rat, višestruko viša od moje.

Plate građana su niske.



- Vi možete da kažete: "Narod je sirotinja", to je tačno, ali kao što sudije ne mogu imati malu platu jer će biti korumpirane, ne mogu ni poslanici. Da li je normalno da direktor EPS i NBS ima višestruko veću platu od predsednika države. Da li je normalno da ministar prima platu od 1.000 evra? Postavlja se pitanje zašto se onda mi otimamo za te funkcije ako su one tako malo plaćene. Zar se time ne šalje poruka da je tu bitan uticaj, a mi ćemo onda nadoknaditi kroz korupciju te nedostatke, jer radimo za tako neadekvatnu platu shodno odgovornosti koju nosimo. Niske plate narodnim poslanicima i visokim državnim funkcionerima samo će pospešiti korupciju, čime će se uvećati siromaštvo građana.

Kurir.rs/K.Blagović/Foto:Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir