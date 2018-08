VIŠI SUD U VRANJU POTVRDIO PRESUDU NOVICI TONČEVU: Potpredsedniku SPS 3 meseca zatvora zbog nasilničkog ponašanja (FOTO)

Viši sud u Vranju potvrdio je presudu suda u Surdulici, prema kojoj je potpredsednik SPS i predsednik SO Surdulica Novica Tončev osuđen na tri meseca zatvora, odnosno na godinu dana uslovno, zbog nasilničkog ponašanja.

To proizilazi iz presude do koje je došao Kurir. Inače, visoki funkcioner SPS-a okrivljen je da je na predizbornom skupu u selu Jelašnica kod Surdulice 12. marta 2014. godine fizički nasrnuo, udario i lakše povredio aktvistu SNS-a Slađana Stojkovića.

Tončev je ranije izjavljivao da je presuda protiv njega politički doneta pod pritiskom vlasti, pa i samog predsednika Aleksandra Vučića.

Tončev se ranije branio rekavši da je Stojković došao na skup "u nameri da ga rasturi".

"U okviru predizborne kampanje u Jelašnici sam prisustvovao puštanju u rad seoskog vodovoda. U Jelašicu je pijan stigao Slađan Stojković u nameri da rasturi svečani skup. Po nalogu političkih mentora vređao me je na nacionalnoj osnovi. Više od 60 učesika skupa posvedočilo je u hanskom pravosuđu da nisam udario pijanog čoveka, koji me je nacionalistlčki i fašistički vređao i ometao održavanje skupa. Samo sam se popeo na zid i uhvatio ga za ruke. Ubrzo je došao policajac u civilu i sklonio ga. Da ga nisam pomerio, sklonili bi ga seljani. Tek tada bi nastao haos, katastrofa. U Jelašnicu nisam došao da se tučem. On je došao sa tom namerom. Ja sam samo sprečio nasilničko ponašanje aktiviste surduličkih naprednjaka", rekao je Tončev.

Višem javnom tužilaštvu u Vranju Novica Tončev je podneo krivičnu prijavu protiv Slađana Stojkovića zbog vređanja na nacionalnoj osnovi.

