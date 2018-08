POSLE TRAMPA I PUTIN NAVIJA ZA RAZGRANIČENJE KOSOVA! Svetske sile sve više podržavaju KONAČNO rešenje za KiM!

Rusija i Vladimir Putin voleli bi razgraničenje Srba i Albanaca kao konačno rešenje za kosovsko pitanje, tvrdi uticajna američka agencija Blumberg!



Kako navodi, Putin ima razloga da priželjkuje takav scenario jer bi na taj način dobio adut da isti ili sličan model primeni u rešavanju nekih svojih zamrznutih konflikata.

Podrška Kremlja



- Razmena teritorija bi, bar površno gledajući, bila povoljan ishod za Kremlj jer bi na taj način dobili legitimitet za slična rešenja za zamrznute konflikte u Moldaviji, Gruziji i Ukrajini - navodi Blumberg i podseća da Rusija podržava Srbiju po pitanju Kosova, ne priznaje kosovsku nezavisnost i blokira Kosovo u UN. Ali je Rusija takođe, podseća Blumberg, nagovestila i da bi prihvatila kompromisni dogovor za KiM.



Blumberg navodi da dogovor Beograda i Prištine postaje više od apstraktne ideje i da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsednik Hašim Tači u Austriji ovih dana počeli razgovore o takozvanoj korekciji granica, procesu koji bi omogućio pristupanje EU.



Dodaje, međutim, da bi eventualna korekcija granica mogla povući i još neka razgraničenja u regionu. Kako ocenjuje, opasnost je velika, pogotovo u BiH, u regionima u kojima su većina Srbi i Hrvati, ali i u Makedoniji, u kojoj je albanska manjina veoma jaka.

- Ukoliko bi Vučić i Tači pronašli način da se dogovore, to će EU biti više nego dovoljna naknada za poniženje posle bregzita, budući da bi bilo teško osporiti sposobnost Unije da zaceli sveže rane posle rata. A ukoliko do dogovora ne dođe, Evropa ume da bude i strpljiva - zaključuje Blumberg.

Približavanje SAD i Rusije



Promena stava Amerike, koja je podržala korekcije granica između Srba i Albanaca ukoliko se dve strane dogovore, znatno je približila Donalda Trampa i Putina kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja. I neke države EU uskoro bi mogle da omekšaju stav, ocenjuju sagovornici Kurira.



Šef srpske diplomatije Ivica Dačić naglašava da je Srbija uspela da promeni gotovo zacementiranu poziciju nekih zapadnih zemalja kada je reč o Kosovu.

- Napravljen je istorijski zaokret i istorijski uspeh, jer je KiM postala tema o kojoj se ponovo govori. Pruža nam se istorijska prilika da nešto dobijemo za svoj narod. Borba tek sledi - poručuje Dačić.

Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da je dobro što velike sile pokazuju spremnost da puste Srbe i Albance da sami reše problem:



- Srbija zagovara takav pristup i dobija sve veću podršku u međunarodnoj zajednici. Nama je cilj da sami možemo da rešavamo svoje probleme na miran način.

Merkelova i Tramp o Kosovu

Angela: Podržavamo sve što vodi ka rešenju

Telefonski razgovor između američkog predsednika Donalda Trampa i nemačke kancelarke Angele Merkel još nije prelomio tvrdi stav Berlina da granice Balkana moraju ostati netaknute.



- Mi podržavamo sve razgovore koji vode ka cilju, rešenju tog pitanja, ali govorimo da je naravno teritorijalna celovitost, kakva je sada stvorena, jedna vrednost, i ja sam to isto rekla kada su ovde bili predsednici vlade BiH i vlade Crne Gore, moramo biti oprezni da potezi na jednoj teritoriji ne dovedu do poteza na drugim teritorijama - izjavila je Merkelova, potvrđujući da je sa Trampom razgovarala o rešenju za KiM.



Potpredsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović podseća da je iz Brisela stigla poruka da stranama treba dati prostora da postignu konačan dogovor:



- Nemačka će imati na umu da je nužan dogovor, a da njegovi okviri u nekoj meri mogu da se menjaju. Nemačka neće praviti tu vrstu opstrukcije jer njen cilj je da regionalna stabilnost bude uspostavljena.

Džordž Fridman Granice nisu zakucane Džordž Fridman, američki geopolitičar i osnivač agencije "Stratfor", smatra da se SAD neće protiviti bilo kom rešenju kosovskog problema koje doprinosi miru u regionu, uključujući i razmenu teritorija. - Pošto su granice Srbije već promenjene tokom rata, mislim da nema razloga da sadašnje granice budu svete - naglasio je on i rekao da podržava dogovor koji bi postigli Beograd i Prištine bez mešanja treće strane.

Poruka hrvatskom premijeru

Stefanović: Nemojte vi da

određujete granice Srbije

Potpredsednik Vlade Nebojša Stefanović poručio je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću da nije pozvan da određuje granice Srbije.

- Posle izjave Plenkovića potpuno je jasno da svi oni koji su i inače protiv Srbije svoj stav potvrđuju i time što su protiv sporazuma Srba i Albanaca i čine sve što je u njihovoj moći da ne dođe do bilo kakvog rešenja koje bi značilo više stabilnosti i mira. Pozivam Plenkovića da nam više ne pomaže pošto smo jasno videli 2008. koliko dobro misle RS i koliko se čvrsto drže stavova Badinterove komisije. Nemojte vi da određujete granice Srbije pošto za to niste ni pozvani niti to možete, a molim i sve druge u regionu da, ukoliko ne mogu da nam pomognu, da nam i ne odmažu - zaključio je Stefanović.

Plenković je prethodno izjavio da je Hrvatska izrazito oprezna i da neće stati u red da bi zagovarala promenu granica između Srbije i Kosova, te da čvrsto stoji iza nalaza Badinterove komisije da su republičke granice postale državne.