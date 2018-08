ALEKSANDAR VULIN: Vučić brine o svim Srbima! Predsednik se izborio za to da mi imamo pravo na svoj interes

Prvi put u modernoj istoriji Srbije, Aleksandar Vučić se izborio za to da mi imamo pravo na svoj interes, na svoj stav i da neko mora da se izjasni o našem stavu, pozitivno ili negativno, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Komentarišući to što je protivljenje ideji razgraničenja na istu stranu okupilo veoma "neobičnu" koaliciju, Vulin je istakao da do sada, mi smo dobijali papir, na tom papiru piše šta ima da se ispuni, šta ima da se uradi, što su neke vlasti ispunjavale lakše, a neke malo teže, ali sve su ispunjavale.

"Sada prvi put imamo papir koji smo mi napisali, prvi put se mi pojavljujemo sa idejom, zahtevom, stavom da Srbija ima svoje interese i nećete dobiti sve, a da ne date ništa", naveo je.

Istakao je da svi tradicionalni neprijatelji Srbije i te kako prepoznaju šta je dobro za Srbiju, i naravno da će biti protiv toga.

"Da li je dobro da Srbija konačno reši svoj problem, da se posveti samoj sebi i da nastavi da jača? Naravno da to za njih nije dobro i naravno da se neće obradovati u okruženju. Da li mislite da to može da bude neka velika sreća za Hrvatsku koja sebe doživljava kao regionalnog lidera da to više ne bude? Da li mislite da će biti neka velika sreća za Hrvatsku kada bude videla da je Srbija jasna, da zna koliko se proteže njena vlast, da nema više neprekidnih ucena i problema?", naglasio je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, jedan od glavnih razloga zašto je za razgraničenje činjenica da, dokle god se to ne desi Albanci će imati taktičku prednost da određuju kada će se izazivati sukobi i nestabilnost, kad god da to njima odgovara.

"I mi ćemo uvek morati da reagujemo, mi kojima nije ni do rata ni do sukoba, uvek ćemo morati da budemo tu i da svu svoju politiku fokusiramo isključivo na to da odgovorimo albanskoj politici, umesto da mi zauzmemo, kao što je predsednik Vučić zauzeo, aktivan stav i krenuo napred", rekao je ministar Vulin za Pink.

foto: Stefan Jokić

Sada se, ukazao je, ceo svet opredeljuje prema Aleksandru Vučiću i prema Srbiji, a ne više da se mi opredeljujemo prema onome što drugi govore, traže ili žele.

Upitan da prokomentariše da li Hrvatska svoje regionalno liderstvo zasniva na stvaranju antisrpske kolaicije u regionu, ministar Vulin je istakao da je očigledno da se gde je pretežan uticaj velike Albanije, kao što je u Makedoniji, Crnoj Gori, dobrim delom i u Hrvatskoj, pravi koalicija protiv Srbije.

"Vreme je da se razgraničimo sa velikom Albanijom i da kažemo - dosta, do ovde ste stigli", smatra Vulin.

Oni koji su u Srbiji protiv toga, dodao je ministar Vulin, neka pošteno kažu da su za celovito i nezavisno Kosovo, koje ne može da se deli, koje će kontrolisati Priština i Haradinaj, i to je politički stav koji oni treba da izreknu.

"Ovi iz opozicije koji smatraju da celovito i nezavisno Kosovo treba da opstane, evo da im predložim, biće u ponedeljak velike demonstracije u Prištini onih koji su takođe, za nezavisno, celovito i suvereno Kosovo, pa mogu da im se pridruže. Neka idu sa njima, iste su im ideje", naglasio je ministar Vulin.

foto: Beta/Damir Banda

Prema njegovim rečima, Srbi na Kosovu i Metohiji imaju poverenja u svoju državu i znaju da predsednik Vučić radi najbolje što može da se radi.

"Moramo uvek da razmišljamo o svim Srbima, ne samo o onima koji žive na prostoru Kosova i Metohije ili u Beogradu, već svim Srbima, gde god da oni žive i šta je najbolje za sve njih. A najbolje za sve njih je jaka država Srbija - istakao je ministar Vulin dodajući da nema finansiranja i energije koju Vlada Srbije ulaže u Kosovu i Metohiju, ni jedan Srbin ne bi mogao da živi tamo, i to će se nastaviti.

