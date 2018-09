SKANDALOZNE OPTUŽBE MILA ĐUKANOVIĆA: Izjava patrijarha Irineja veoma glupa, SPC glavni frontmen velikosrpskog nacionalizma i udarna pesnica Velike Srbije

PODGORICA - Crnogorski predsednik Milo Djukanović izjavio je danas da je iz Srbije obnovljena medijsko-politička ofanziva kao 90-ih godina, ali da Crna Gora ne pokazuje nervozu što je odraz njene stabilnosti i snage.

"Logično je da danas, 25 godina kasnije, ne pokazujemo nesigurnost na provokacije koje dolaze sa nekih adresa koje imaju vekovne pretenzije na crnogorsku nezavisnost. Crna Gora oseća da je izgradila imunitet da može bez velikog problema da odbije takve atake, bilo da oni dolaze sa nekih adresa iz regiona ili iz Moskve", ocenio je Djukanović za TVCG.

foto: Stefan Jokić

On je ocenio da je prvi razloga te "nove ofanzive" unutrašnji politički život u Srbiji, dok je drugi izvorno crnogorski.

"Prvi razlog je unutrašnji politički život u Srbiji koji je dominantno obeležen poslednjom fazom pregovora izmedju Srbije i Kosova, gde se se svi zajedno približavamo formalizaciji nečega što se suštinski dogodilo 1999. tokom onog zaludnog rata koji je Milošević poveo protiv medjunarodne zajednice", rekao je Djukanović.

On je rekao da je pokušao da kaže bivšem i sadašenjm predsedniku Srbije, Borisu Tadiću i Aleksandru Vučiću, da nije racionalno da "vode ratove koji su neki drugi izgubili".

foto: Tviter

"Ono što ne razumem je da Srbija, kroz delovanje svoje medijske scene i dela političara, otvara neke druge frontove u regionu da bi relativizirala to pitanje ili na neki način ublažila fokus javnosti Srbije prema pitanju Kosova", ocenio je Djukanović.

Drugi razlog je izvorno crnogorski, kazao je Djukanović i naveo da lideri prosrpskih političkih partija u Crnoj Gori istrajavaju na priči o velikoj ugroženosti Srba u Crnoj Gori, odnosno uporno se trude da osujete Srbe da postanu deo crnogorskih državnih institucija i na taj način najbolje zaštite svoje specifične interese.

"Ja ne vidim da su Srbi na bilo koji način ugroženi i mislim da Crna Gora ima izraženi senzibilitet za pripadnika bilo koje vere i nacije u našoj državi. Nije riječ da Crna Gora bilo koga diskriminiše, reč je da se Crna Gora uporno odupire tim nacionalističkim pokušajima da se obezbedi ekskluzivitet neke nacionalne grupe u odnosu na neke druge koji žive u Crnoj Gori. Mi ne vidimo budućnost u tome", rekao je Djukanović.

foto: Dragana Udovičić, BETAPHOTO//EV

Predsednik Crne gore je ocenio da je veoma glupa izjava patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja da je položaj SPC u Crnoj Gori gori nego u vreme osmanske okupacije, a da je status Srba kao u doba Nezavisne države Hrvatske.

"To je izjava kojom je Irinej, u suštini, abolirao Pavelića i NDH, to je izjava kojom je komplimentirao petstogodišnjem robovanju Osmanskom carstvu. Okolnost da nije negirao tu svoju izjavu me nije iznenadila, ona mi je samo potvrdila da SPC ostaje glavni frontmen velikosrpskog nacionalizma prema regionu i Crnoj Gori i da ostaje udarna pesnica onoga što žele ideolozi Velike Srbije i imperijalne Rusije na Balkanu. To mora ostati predmet pažnje državne politike Crne Gore u narednom periodu", rekao je Djukanović.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir