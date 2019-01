LAŽEŠ KAO ĐILAS! AFERA OTETO PROKLETO! Kurir potpuno raskrinkao lidera SZS! Ovo su dokazi o TRI NAJVEĆE LAŽI i žestokom muljanju bahatog političara!

Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju, odbija da odgovori na pitanja u vezi sa uzurpacijom javnog zemljišta od čak 6,5 ari, bespravnom gradnjom vile od 260 kvadrata u elitnom delu Beograda i njenom ekspresnom legalizacijom.



Umesto da pruži odgovore, on na društvenim mrežama iznosi neistine u vezi sa ovom aferom. Međutim, dokazi koje objavljujemo u potpunosti ga raskrinkavaju.



Oteo zemljište



Đilas je, podsetimo, s bivšom suprugom Milicom Delević Đilas podigao vilu na Senjaku, a zemljište oko kuće od 650 metara kvadratnih, koje je javna svojina, oteo je i sam odredio za svoje dvorište. Kuću je u jednom trenutku bespravno zidao (1998. godine), te mu je inspektor naložio rušenje novoizgrađenih delova objekta. Đilas ne da objekat nije srušio, kako mu je naloženo, već ga je 2006. legalizovao za samo sedam dana.



Đilas nije odgovorio na pitanja Kurira o svemu tome, a na Tviteru je napisao da je naš list objavio tekst kako je oteo 6,5 ari dvorišta ogradivši ga betonskom ogradom, a tvrdio je da je to komšijska ograda i da on oko kuće nema betonsku ogradu, već tuje. To se, međutim, ispostavilo kao neistina, jer se na fotografijama vidi da ima i betonsku ogradu i tuje. Za tu betonsku ogradu, inače, nema potrebnu dozvolu. Takođe, Kurir objavljuje i dokumenta koja pokazuju da je Đilas oteo zemlju i ekspresno je legalizovao.



Sve da objasni



Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da Đilas ne bi trebalo da zamenjuje teze, već da odgovori na pitanja o zemljištu na Senjaku. Komentarišući Đilasovu zamenu teza - ćuti o uzurpaciji javne svojine, ali komentariše da je na slici koju je objavio Kurir komšijina betonska ograda, a ne njegova, što niko nije ni tvrdio - Dobrašinović kaže:

- To je van konteksta. Ako nije uzurpirao javno zemljište, onda nek tako i kaže.



Provaljen I NA TVITERU GA PROZRELI

Na Đilasov tvit u kome na pitanje da li je oteo državno zemljište komentariše da nema betonsku ogradu (što nije istina), mnogo njih je napisalo da skreće s teme. Jedan od tviteraša je preneo Đilasov tvit s pitanjima Kurira, njegovim odgovorom da nema ogradu, a iznad njega je napisao svoj stav: „Nije im napisao da nije oteo 6,5 ari“.

LAŽ 1

TVRDI DA NEMA BETONSKU OGRADU, VEĆ DA IMA TUJE OKO KUĆE



DOKAZ: Fotografija Đilasove kuće na kojoj se vidi da ima tuje, ali i betonsku ogradu

Đilas nije odgovorio na SMS s konkretnim pitanjima Kurira, ali se zato oglasio na društvenoj mreži Tviter i grubo obmanuo javnost. Naime, umesto da odgovori kako je završio legalizaciju vile za rekordnih sedam dana i zašto je uzurpirao javnu svojinu/zemljište, Đilas je tviterašima objašnjavao da on nema betonsku ogradu, već tuje oko dvorišta kuće. To se pokazalo kao neistina, jer oko kuće ima betonsku ogradu, ali i pomenute tuje. Ovim je očigledno želeo da skrene pažnju s ključne teme - da je uzurpirao zemljište.

foto: Kurir



LAŽ 2

OPTUŽIO DA SMO SLAGALI DA JE OTEO DRŽAVNO ZEMLJIŠTE VREDNO 520.000 EVRA



DOKAZ: Izvod iz Katastra koji potvrđuje da je sporna pacela državna svojina

foto: Kurir

Đilas je oko svoje vile od 260,62 kvadrata prisvojio državno zemljište i od njega napravio dvorište površine 650 metara kvadratnih. Uvidom u katastar, na toj adresi imaoci prava na parceli su, pored nekoliko fizičkih lica (Zakon o restituciji), i Republika Srbija i opština Savski venac. To pokazuju izvodi iz katastra. Takođe, Đilas je svojevremeno bespravno izvodio radove na vili, a oglušio se i o naređenja inspekcije da ih obustavi.

foto: Kurir



LAŽ 3

TVRDI DA SMO SLAGALI KAKO JE LEGALIZOVAO VILU NA SENJAKU

DOKAZ: Zahtev i odobrenje o legalizaciji u rekordnom roku



Đilas ćuti o legalizaciji ekskluzivne vile. Papiri međutim pokazuju da je ona legalizovana za rekordnih 7 dana. Milica Delević Đilas (bivša supruga Dragana Đilasa) je 8. 12. 2006. opštini Savski venac predala zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan bez građevinske dozvole. Posle pet dana, 13. 12. 2006, Delević Đilas (investitor) potpisala je ugovor s Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda o regulisanju međusobnih obaveza u vezi sa uređenjem građevinskog zemljišta u postupku naknadnog pribavljanja odobrenja za izgradnju i potrebne dozvole za izvedene radove na rekonstrukciji i dogradnji stana. Na čelu Direkcije tada je bio Boris Ranković, inače kadar DS. Delević Đilas je dobila rešenje o legalizaciji 14. 12. 2006, sedam dana pošto je predala zahtev za istu!

foto: Kurir

foto: Kurir

Kurir / Katarina Blagović

Foto: Dragana Udovičić, Kurir

foto: Kurir

Kurir

Autor: Kurir