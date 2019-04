STEFANOVIĆ: Jedini zadatak Saveza za Srbiju je da izazovu incidente sa policijom, ali nećemo upasti u njihovu zamku

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je jedini zadatak Saveza za Srbiju je da izazovu incidente sa policijom, jer onda, kako kaže oni ispadaju žrtve a policajci batinaši.

On je naglasio da takav scenario neće biti dozvoljen i da policija neće upasti u njihovu zamku, te da takve slike neće ići iz Srbije u svet. Stefanović je rekao da je policija, kao i uvek, i juče ispred Starog dvora bila prisutna, ali da skup opozicije nije bio prijavljen.

"Nisu najavili dolazak, niti su najavili medijima, ni policiji, ni kabinetu gradonačelnika", rekao je Stefanović za TV Prva i dodao da se iz toga vidi da su u SzS u tajnosti pripremali da dođu da blokliraju ulaz u zgradu Skupštine grada.

On je naveo da je Obradović, i u razgovoru sa novinarkom Prve TV koja ga je pitala da li blokada ulaza način, rekao da su oni pustili da prođu one koji su to tražili.

"Obradović sebi daje za pravo da odlučuje da li neko može da uđe ili izađe.. Ako to nije fašizam, šta je?", pita Stefanović.

Upitan koja je strategija policije za najavljeni sutrašnji protest ispred Pinka on je rekao da se nada da više neće biti motornih testera kao vida disciplinovanja novinara koji ne rade onako kako misle Dragan Djilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović.

"Biće preduzete sve potrebne mere da ne bude nasilja. SzS je često ključni organizator i inspirator nasilja i na žalost raspiruju ga na društvenim mrežema. Šta znači- krenućemo u radikalnije mere, da li to znači da ćete pozvati svoje članove da zapale TV Pink", upitao je ministar.

Na pitanje da li je prijavljen policiji kontramiting opozicije za 19. april u Beogradu za kada je u prestonici najavljen skup u okviru kampanje predsednika "Budućnost Srbije", Stefanović je rekao da SzS nije prijavio nikakav skup.

"Pozivam ljude da se sa takvim stvarima ne igraju, jer imaju dovoljno dana u nedelji. Zamislite da neko organizuje skup u isto vreme kada je SzS prijavio okupljanje. Kako bi oni reagovali?", naglasio je ministar.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir