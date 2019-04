PREDSEDNIK JEDINSTVENE SRBIJE U POSETI ATINI! PALMA PORUČIO: Od Grčke ne tražimo ništa ni više, ni manje od onog što je do sada radila za Srbiju!

Predsednik Jedinstvene Srbije i počasni konzul Grčke u Srbiji Dragan Marković Palma razgovarao je u Atini sa alterantivnim ministrom inostranih poslova Grčke Markosom Bolarisom i šefom kabineta grčkog premijera Aleksisa Ciprasa Evangelosom Kalpadakisom.

- Zahvaljujem se premijeru Grčke Aleksisu Ciprasu na poverenju koje mi je dao potpisujući ukaz o mom imenovanju za počasnog konzula Grčke u Srbiji. Danas dvojica predsednika, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Grčke Aleksis Cipras imaju odličnu saradnju. Nekada je odlično sarađivao srpski i grčki narod, kao što je i sada slučaj, a danas blisko sarađuju i vlasti u Beogradu i Atini - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije i počasni konzul Grčke u Srbiji Dragan Marković Palma u Atini, tokom razgovora sa alternatinvim ministrom inostranih poslova Grčke Markosom Bolarisom i šefom kabineta grčkog premijera Aleksisa Ciprasa Evangelosom Kalpadakisom.

Palma je rekao da je njegova poruka za Vladu Grčke da od Grčke ne očekuju ništa više, ni manje od odnoga što je do sada radila za Srbiju.

- Grčka danas ima status jedne dobre i poštene države i ja čestitam premijeru Ciprasu, što je uspeo da sprovede reforme i zaustavi zaduživanje Grčke koje je neko pre njega uradio - kazao je Marković, i dodao da Srbija ima veliku podršku Grčke na evropskom putu, kao i u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

foto: Privatna Arhiva

Prema njegovim rečima, Velika Albanija, koju stvaraju Albanci na Balkanu pretnja je i za Grčku.

- Kosovski Albanci su između pokrajine Kosova i Metohije i Republike Albanije ukinuli granicu mimo svih važećih dokumenata, a posebno Rezolucije 1244 i Briselskog sporazuma. Ne poštuju Briselski sporazum jer nisu ispunili svoju jedinu obavezu, a to je formiranje Zajednice srpskih opština. Umesto toga formiraju Vojsku Kosova takođe mimo svih dokumenata i sporazuma, čak i protivnom svom takozvanom Ustavu. Ne ukidaju anticivilizacijske takse od 100 posto na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, iako je to preporuka i SAD i EU i čak je i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno zaključio da te takse treba se ukinu. Očigledno je da nekoliko zapadnih zemalja javno kažu Albancima da ukinu takse, a u četiri oka im kažu „neka takse ostanu“ - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije i počasni konzul Grčke u Srbiji Dragan Marković Palma, i rekao da ekonomsku i turističku saradnju između Srbije i Grčke treba dići na još viši nivo.

- Pri tom smatram da treba povećati broj grčkih turista u Srbiji, a građana Srbije će ove sezone biti u Grčkoj oko milion. Turizam je veoma važna grana privrede koja Grčkoj donosi ogromna sredstva, a u poslednje vreme i Srbiji, u što su se na najbolji način mogli uveriti građani Jagodine. Turizam pokreće i građevinsku industriju, prehrambenu, poljoprivrednu i sve ostalo - rekao je Marković, koji je i počasni građanin grčkog grada Katerini.

Samozvani lideri dela opozicije kao direktori praznog magacinskog prostora

- U svakoj državi postoji opozicija, ali jedina opozicija koja radi protiv svog naroda i svoje države je ona u Srbiji i to je samo deo opozicije u Srbiji. Moja poruka opoziciji u Srbiji je delujte opoziciono, ali nikada protiv svog naroda i svoje države, kao što to sada rade pojedini samozvani lideri opozicije. Oni mi liče na direktore magacinskog prostora, a magacin prazan, nema robe. I još se, kao takvi direktori, hvale svojim radom - rekao je Marković.

Bolaris: Srpski narod je za nas bratski narod

- Mi osećamo srpski narod kao bratski narod. U istoriji i svim ratovima uvek smo bili na istoj strani. Mi Grci bićemo prvi koji će dići obe ruke za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Pitanje Kosova i Metohije je osetljivo pitanje. Osnovno je da u takvim situacijama budemo smireni i hladnokrvni. Ako ostanemo takvi doći ćemo i do rešenja. Mi imamo izražene tenzije sa Turskom, ali to rešavamo na jedan smiren način, zato što smatramo da je saradnja između naroda i država nešto što nam svima treba i što treba da se održi. Mržnja nikome ne pomaže, a posebno ne mržnja između evropskih država. Ono što je na mene ostavilo najveći utisak je Vaš rad na unapređenju turizma Srbije i Grčke. To što Vi radite je kao jedna humanitarna akcija u kojoj na more idu i oni koji za to nemaju ekonomskih mogućnosti - rekao je alternativni ministar inostranih poslova Grčke, Markos Bolaris.

Šef Ciprasovog kabineta: Atina je za veću saradnju Grčke, Srbije i Severne Makedonije

- Premijer Cipras i predsednik Vučić pokrenuli su širok spektar saradnje između Grčke i Srbije. Ono što je važno je da smo sporazumom sa Severnom Makedonijom otvorili put za stvaranje jednog prstena između balkanskih zemalja, posebno između Grčke, Srbije i Severne Makedonije. Taj otvoreni put između tri države dovešće do još boljih odnosa na dobrobit svih naših građana i to treba da unapredimo - izjavio je šef kabineta grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, Evangelos Kalpadakis.

U srpskoj delegaciji bili su i ambasador Srbije u Grčkoj Dušan Spasojević, kao i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević i portparol Jedinstvene Srbije Života Starčević.

(Kurir.rs)

Kurir