JOHANES HAN ZA DOJČE VELE: Pregovore Beograda i Prištine vodi EU, SAD važne kao podrška

Ono što bi trebalo da se postigne u pregovorima Beograda i Prištine neće biti dočekano nekakvim velikim aplauzima, ni u Beogradu ni u Prištini, izjavio je za Dojče vele komesar EU za proširenje Johanes Han.

"To iziskuje mnogo hrabrosti aktera da sednu za sto i rade na kompromisnom rešenju, koje od obe strane zahteva ustupke kako bi konačno došli do rezultata", rekao je Han u intervjuu za Dojče vele.

Komentarišući stav predsednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija da ne može biti uspešnih pregovora bez Sjedinjenih Država, komesar je podsetio da postoje jasne međunarodne obaveze o tome kako bi pregovori trebalo da teku.

"Naravno da je dobro kada postoji podrška važnih međunarodnih igrača, kada je međunarodna zajednica u tom smislu ujedinjena oko toga da obe strane, Beograd i Priština, dođu do pravno obavezujućeg sporazuma. Zato su SAD važne kao podrška. Ali, takođe, dovoljno je da se pregovori odvijaju u trenutnim strukturama, odnosno pod vođstvom visoke predstavnice i tome ne treba ništa dodavati", smatra Han.

Govoreći o ideji o promeni granica, koju je prošle godine podržao, Han je istakao da i dalje smatra da je to nešto o čemu nije zabranjeno razmišljati.

On je, međutim, podsetio da je odmah jasno stavio do znanja da, šta god da na kraju bude rešenje, to može da bude samo rešenje koje neće biti na račun stabilnosti, mira i bezbednosti u regionu, odnosno da ne može da bude rešenja na račun treće strane.

"Prerano je davati bilo kakve izjave o onome o čemu se razmišlja", kaže on.

Han dodaje da će dogovori koji bi trebalo da budu zaključeni između Beograda i Prištine biti sveobuhvatni, da će pitanje bezbednosti manjina biti centralni element jer i danas, a tako će biti i u budućnosti, dosta Srba živi na celoj teritoriji KiM, a ne samo na određenom delu.

"Dakle, biće tu mnogo delova slagalice i nadamo se da će to na kraju dati jednu prelepu sliku", kaže Han.

On je rekao da se u izveštaju o napretku zemalja Zapadnog Balkana, koji će biti objavljeni 29. maja očekuje mnogo toga dobrog, ali i poneka kritika.

"Tu i tamo ima napretka. Neću reći da ima nazadovanja, ali ima stagnacije. Na primer, može se kritički primetiti da su aktuelni razgovori između Beograda i Prištine već mesecima na ledu", rekao je on uz opasku da se nada da nije "do godišnjeg doba".

On je rekao da je pravno obavezujući dogovor između Begrada i Prištine ključan za njihovu evropsku perspektivu.

Na pitanje koja delotvorna sredstva stoje na raspolaganju Evropskoj uniji kako bi privolela obe strane na kompromis, Han je izneo ocenu da bi započinjanje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom bio najbolji podstrek za Srbe i Albance da ponovo sednu za pregovarački sto.

"Ako to ne uradimo, onda će dvema stranama nedostajati podstreka da ponovo sednu za sto", uveren je Han.

(Kurir.rs/Tanjug)

