NEMOJTE UOPŠTE DA SE UZBUĐUJETE! ŠTO SE NAS TIČE, MI SMO NA TO NAVIKLI: Dačić u detalje otkrio da li nosi pancir, na šta je otporan i šta je radio u trenutku kad je grunulo u Somaliji! (VIDEO)

BEOGRAD - Sve se to izdešavalo poslednjeg dana te moje posete Africi, ali bilo je uspešno, posetio sam 7 zemalja... Nisam otišao samo u Somaliju, ali to je ispalo važno zbog tog terorističkog napada... To su zemlje u kojima niko nije bio 10, 20, 30 godina... Tamo smo devedestih pozatvarali ambasade, ali je neophodno da se neko tim zemljama bavi... - rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić govoreći o svojoj diplomatskoj ofanzivi u Africi kad je reč o borbi protiv priznavanja, ali i o otpriznavanju lažne države Kosovo.

Međutim, najveću pažnju u Srbiji izazvala je Dačićeva poseta Somaliji u kojoj je, kako je ekskluzivno rekao za Kurir, jedva pretek’o...

- Za vreme tog sastanka desio se teroristički napad... - rekao je Dačić objašnjavajući da je tamo morao da prenoći jer su piloti morali da predahnu i da se odmore, a onda objasnio šta se tačno desilo u predsedničkoj palati:

- Ja sam u to vreme govorio i samo sam nastavio dalje i oni su se frapirali...

Englezi su dolazili kod njega na sastanak sa pancirom, a predsednik mi je rekao da bi neko drugi pobegao glavom bez obzira - opisao je Dačić šta se dešavalo otkrivajući da je isti taj punkt na kojem se desilo krvoproliće i bombaški napad prošao samo pola časa ranije!

- Rekao sam mu... Nemojte da se uzbuđujete ništa... što se nas tiče... Ja

pancir? Ma kakav pancir... Mi smo nažalost otporni na to... Pa mi smo to sve preživeli... Da budem oprezniji? Pa ne mogu da budem oprezniji... to je moj posao - objasnio je Dačić koji godišnje pređe i po 200.000 kilometara.

Dačić se povodom svoje uporne borbe za nepriznavanje tzv. države Kosovo osvrnuo i na negativne kritike pojedinih političara u Srbiji...



- Kažu, šta sam tražio tamo, šta sam tražio vamo... Za razliku od njih prvi sam tamo otišao... Maltene neki političari u Srbiji žale što sam preživeo...

Uopšte nas ne zanimaju ovi stranci što kažu što idete u te male države... Ići ću svuda! To je moj posao... Pa nisam ja išao na Sejšele i Maldive na letovanje nego u Somaliju gde niko nije otišao 30 godina, a bili su učesnici, ako neko nije znao, prvog samita nesvrtstanih.... - objasnio je Dačić da je njegov posao da obezbedi da više nijedna zemlja ne prizna Kosovo.

"Afrika je za nas veoma važna. Ima 54 članice Ujedinjenih nacija iz Afrike od 193, takođe, to su naše tradicionalno prijateljske zemlje još iz vremena Tita i Jugoslavije, ali zemlje u kojima niko nije bio po 10, 20, a u nekima i 30 godina", rekao je Dačić.

On je naveo da podržava opredeljenje Srbije za članstvo u EU ali i da je očuvanje teritorijalnog integriteta strateški interes Beograda za koji se treba boriti.

