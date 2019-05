VUČIĆ UŽIVO TELEFONOM U TV PROGRAMU OTKRIO DETALJE O UPADU ROSU: Mađarski Kfor hteo da postupi po mandatu i odbrani Srbe na severu, ali su ih sprečili! RAZOTKRIVENE LAŽI GRASA IZ KFORA

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je u telefonskom uključenju uživo u TV program poručio da će uvek biti uz srpski narod na Kosovu, uz istinu i pravdu, a ne uz kriminalce i zločince, te da nikada neće podržati kriminal jer ima svoj obraz a i dobro se zna da ne podržava kriminal.

Vučić je jutros potvrdio i informaciju da je mađarski kontigent Kfora tokom upada ROSU hteo da postupi po mandatu i zaštiti Srbe, ali da su sprečeni u tome.

- Hvala našim mađarskim prijateljima... Veliko im hvala na brizi za srpski narod - rekao je Vučić.

On je reagovao i na neke od poruka ljudi s Kosmeta bliskih delu opozicije i, kako je rekao, protestu "1 od 5 miliona", koji su mu "poručili" da je trebalo da "podrži Albance a ne korumpirane Srbe".

- Srbija se nalazi u ne lakoj poziciji, imamo mudrost i pamet iako su nam ruke vezane, ali molim ih... Aman stanite malo... Ne razmišljaju kakve to posledice ima, koliko će sada porodica s Kosmeta da se iseli... - kazao je predsednik i potom dodao:

- Sve mogu da razumem, ali da hvalite Haradinaja a da oni pritom hapse našu decu, naše ljude... to ne mogu da razumem... A što su onda pretukli Rusa koji je bio na barikadama, pa to mu je posao da bude na barikadama. Nije on bio naoružan i pucao na njih... pa sad se muči čitava Ruska Federacija da izvuče

mučenog čoveka koji je u teškom stanju da dođe da se leči na VMA...

- Molim ljude da ne idu protiv svoje države i naroda samo da bi dobili neki politički poen - dodao je prethodno rekavši da je ovo prvi put da je apsolutno saglasan sa portparolom Kfora Vinčencom Grasom koji je danima tvrdio da "smo bili obavešteni o akciji na severu Kosova" jer se to pojavilo u medijima u Srbiji da bi se ispostavilo da je to što je izašlo u štampi u stvari upozorenje predsednika Srbije šta se Srbima na Kosovu sprema.

Podsetimo, reč je upozorenju predsednika Srbije javnosti od 17. maja, dobijenom od naših obaveštajnih izvora, da se Srbima na Kosmetu spremaju masovna hapšenja, a sve u cilju albanskog zauzimanja severa Kosmeta.

- Tačno je da svi koji su pre desetak dana kupili novine mogli da pročitaju ono što sam rekao... te moje tvrdnje... A ako su mislili iz Natoa da sam ja upozorio, onda je trebalo da kažu da sam to otkrio, a ne da nas muče... - objasnio je i ponovio da je sada sve jasno i ko laže jer niko od naših organa i službi nije dobio nikakvu zvaničnu informaciju da se sprema akcija na severu Kosmeta.

- Sa Zapada su prvo rekli da je borba protiv korupcije a nije, lažu! A onda su naredili Haradinaju da se povuče... A svima vam je promakao detalj kad je Haradinaj rekao da su tu došli da ostanu i da traju još dan i po, pa nisu, morali su da se povuku... - kazao je predsednik.

Povodom razloga za hapšenje Srba, Vučić je rekao da uhapšeni nemaju pojma za šta ih gone, imaju nekakve snimke nekakvih drugih ljudi a ne ovih koji gone. Takođe, rekli su da će akcija protiv korupcije biti na teritoriji čitavog Kosova, a bilo je samo na severu što jasno govori da je cilj te akcije bio sasvim drugačiji.

(Kurir.rs/TV Pink)

