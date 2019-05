PREDSEDNIK U PODZEMNOM GRADU KARAĐORĐEVIĆA: Vučić posetio ''Kamenu devojku'' kod Malog Zvornika

"Podzemni grad Karađorđevića’’ sagrađen u šupljoj steni pored Drine, između dva svetska rata jedan od najvećih građevinskih poduhvata u bivšoj Jugoslaviji, građen da bude sklonište i komandno ratno mesto kralja Aleksandra Karađorđevića, danas je posetio Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Deo ovog nesvakidašnjeg mesta uređivan je minulih meseci da bi bilo spremno za prijem turista, a kako je posao urađen i kako izgledaju uređene prostorije među prvima je video Vučić.

Pre obilaska ‘’tajnog grada’’ on se obratio okupljenim Malozvorničanima.

- Imamo mnogo toga što treba da uradimo u Malom Zvorniku u narednom periodu, od rekonstrukcije mosta, rekonstrukcije puteva do konačnog otvaranja turske fabrike u ovom mestu za prvih 300 ljudi posle mnogo, mnogo godina. Ovo (podzemni grad) je jedan od objekata koji nas spaja ne samo sa istorijom već koji će da donese mnogo više novca Malom Zvorniku. Zbog svog ranijeg stanja nije mogao da privuče veći broj ljudi, a danas očekujemo da više od pet, šest hiljada turista godišnje dođe ovde, a od toga će i lokalno ugostiteljstvo i mnogi drugi moći da zarađuju više novca. Nadam se da ćemo u čitavom Podrinju u narednom periodu moći da ponudimo mnogo više u svim sadržajima – rekao je on i poručio da će građani osetiti da ‘’država misli na Mali Zvornik i čitavo Podrinje’’.

Vučić je potom obišao ‘’Kamenu devojku’’ i ocenio da sve što je u uređenim prostorijama video odlično izgleda, ali je neophodno da što više ljudi sazna za ovo mesto i dođe da ga vidi. U sklopu radova urađeni su sanacija zidova i podova, vodovodna i kanalizaciona mreža, hidroizolacija i elektrifikacija prostorija, bunar koji postoji u nedovršenom delu ‘’tajnog grada’’, obnovljene tri kraljevske česme, uvedeni sistemi ventilacije, video nadzora i protivpožarne zaštite. Urađena je muzejsko-turistička postavka ‘’Kamena devojka’’, kako je glasilo šifrovano ime grada rađenog pod velom tajne, u okviru koje su uređene četiri prostorije.

Osim suvenirnice, posetioci će ovde videti kako su izgledale sala za sednice, kraljeva kancelarija i apartman u kojima su autentični predmeti iz perioda od 1934. do 1941. godine, kao što su pisaće mašine, telefoni, lampe, tabakere, uniforme, vojne mape i slično. Posetioce čeka šetnja pod tonama zemlje po ‘’gradu’’ u kome su radovi počeli 1932, da bi bilo urađeno oko dve trećine skloništa do kraljevog ubistva 1934. godine. Tada je izgradnja stala i nije nastavljena. ‘’Kamena devojka’’ ima oko 1.700 metara hodnika, pet hiljada kvadratnih metara, 12 ulaza i 75 prostorija različitih veličina za kralja, vladu, vrhovnu komandu, kabinet, dvorane, sale, stražu, kraljevu kapelu sa mestom za oltar, i bio je predviđen za smeštaj više hiljada ljudi. Ceo prostor je istražen i prohodan, a duž hodnika izbetoniran. Ovde nije hladno, temperatura je od 14 do 16 stepeni, ali ni zagušljivo jer je dobra ventilacija. Na ovom mestu je održana poslednja sednica tadašnje Vlade, a poslednje dane u domovini, od 9. do 12. aprila 1941. ovde je proveo kralj Petar II Karađorđević koji je u izgnanstvo i otišao iz grada u steni.

Inače, uređenje tajnog grada preko Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija država je podržala sa 32 miliona dinara, dok je opština izdvojila pet miliona dinara na konto uređenja i opremanja prostorija, a 1,2 za izradu projektne dokumentacije. Posle posete predsednika Vučića uskoro će i drugima biti omogućeno da posete ovo mesto koje će, očekuje se, postati turistička atrakcija ne samo Malog Zvornika nego i čitavog Podrinja, pa i šire.

