RADOST U DOMU FUNKCIONERA SNS: Aleksandar Senić dobio četvrto dete! Stigla Joana!

Aleksandar Senić, direktor sektora za izgradnju u "Koridorima Srbije", dobio je četvrto dete, ćerkicu Joanu.



Mama i beba se osećaju odlično, a Senićeva supruga se porodila u bolnici "Narodni front". Mala Joana je, kako saznajemo, teška 3.700 kilograma, a duga 53 centimetra.

- Presrećan sam što se naša porodica proširila za još jednog člana. Porođaj je protekao u najboljem redu i očekujemo da će beba već za dva dana doći kući, gde je s nestrpljenjem očekuju braća i sestra. Mnogi prijatelji koji mi čestitaju već pitaju kad planiramo sledeću bebu - kaže Senić u razgovoru za Kurir.

Pored Joane, Senić ima još troje dece - Petru, Lazara i Davida. Svoj deci su dali biblijska imena.

Kolege u "Koridorima" još nije stigao da počasti, ali će to, kako navodi, učiniti sledeće nedelje.

- Nisam stigao da častim kolege zbog obaveza, ali planiram to da ispravim sledeće nedelje - navodi on.

