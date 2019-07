SRBI, BRAVO! PLJUŠTE ČESTITKE ZA NAŠU ZEMLJU: Angela Merkel pohvalila ekonomski razvoj Srbije

Angela Merkel, nemačka kancelarka i najuticajniji političar EU pohvalila je ekonomski razvoj Srbije.

Merkelova je juče na Samitu o zapadnom Balkanu, u okviru Berlinskog procesa, u Poznanju, u svom uvodnom obraćanju poručila okupljenima da se Srbija kreće pravim putem, da reforme daju rezultate i da ekonomski razvoj Srbije zaslužuje pohvale.



Sastanak

Brnabićeva s Terezom Mej

Premijerka Ana Brnabić, kako je saopšteno, imala je na Samitu i niz bilateralnih sastanaka. Brnabićeva se sastala sa komesarkom EU za transport Violetom Bulc, a na marginama Samita razgovarala je i sa francuskim premijerom Eduardom Filipom. Planiran je i njen sastanak sa premijerkom Velike Britanije Terezom Mej.

Pozitivan razvoj



Merkelova je istakla da je region zapadnog Balkana dobro napredovao na polju ekonomskog rasta.

- Ne želim da spominjem nikoga pojedinačno, ali je u Srbiji ostvaren veoma pozitivan razvoj - rekla je Merkelova u svom izlaganju na plenarnoj sednici.

Na Samitu zapadnog Balkana, koji je okupio veliki broj šefova država ili vlada, ministara, evropskih predstavnika i predstavnika civilnog sektora iz regiona, učestvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić.



Brnabićeva se i sastala juče sa Merkelovom, u pauzi između plenarne sednice i radnog ručka.



1. Branko Ružić, ministar za državnu upravu

Merkelova Srbiju stavila na pijedestal foto: Zorana Jevtić - Smatram da je izjava Angele Merkel svakako veoma značajno priznanje za iskorake koje Srbija čini svih ovih godina. Naročito imajući u vidu kontekst i format samita na kome je to izgovoreno. Rekao bih da je pravično i pošteno Srbiju postavila na pijedestal u odnosu na druge države.

2. Jadranka Joksimović, ministarka za evrointegracije

Značajna ocena foto: Filip Plavčić - Svakako da je dobro što svi, a posebno nemačka kancelarka, primećuju koliko odgovorno predsednik i Vlada u sinergiji rade na reformskom kursu i ekonomskom napretku građana. To je značajna ocena i signal za nove potencijalne investitore i rejting Srbije, ali i u kontekstu prepoznavanja Srbije kao najozbiljnijeg kandidata za članstvo i stabilnu dinamiku naših evrointegracija, jer održivi razvoj je vodeća platforma EU, u koju se Srbija najodgovornije uklapa da bismo standard naših građana kontinuirano podizali i približavali evropskom.



Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije, kaže da je ekonomski razvoj Srbije nesporna činjenica, kao i da je poruka s takvog mesta snažna poruka investitorima.

Nesporni rezultati



- Nije moguće sporiti ekonomski razvoj, iako neki političari i analitičari često pričaju suprotno. Takav komentar s takvog mesta potvrda je objektivnog stanja, a s druge strane, to je snažna poruka investitorima da je Srbija zemlja koja je u ciklusu zdravog rasta i razvoja. Zdravog, jer s njim ne idu, ne grade se paralelno i rizici, a tu mislim na stanje duga, javne finansije, na platno-bilansne pozicije - kaže Kovačević za Kurir.



Prema rečima diplomate Zorana Milivojevića, pohvala Merkelove je priznanje srpsko-nemačkim bilateralnim ekonomskim odnosima, ali i potvrda da Vlada Srbije vodi uspešnu politiku.

- To potvrđuje politiku Vlade da je na ekonomskom planu u punom smislu saglasna i sa ciljevima državne politike i sa Evropskom unijom. To možemo gledati i u kontekstu evrointegracija. Ta pohvala je ujedno i priznanje srpsko-nemačkim bilateralnim ekonomskim odnosima. To znači da je politika Vlade uspešna i da se uklapa u strateške ciljeve na ovim prostorima - navodi Milivojević.

