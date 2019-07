STEFANOVIĆ O SKANDALOZNOM SNIMKU RAZGOVORA JEREMIĆA I ROĆENA: Ti ljudi sada žele da se vrate na vlast i upravljaju našom zemljom! Interesuju ih fotelje, žele da unište ekonomiju

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da objavljeni transkript razgovora između Vuka Jeremića u svojstvu savetnika bivšeg predsednika Borisa Tadića i Milana Roćena, nekadašnjeg bliskog saradnika Mila Đukanovića, predstavlja paradigmu obrasca ponašanja vlasti u to vreme, posebno kada se radi o odnosu Srbije i Crne Gore.

"To je paradigma njihovog obrasca ponašanja, kako su se ponašali kada se radilo o odnosu Srbije i Crne Gore i koliko im je sasvim svejedno da li će biti dve ili jedna država...", rekao je Stefanović.

Sadržaj snimka objavio je crnogorski portal IN4S, a u njemu razgovaraju Milan Roćen, nekadašnji ambasador Srbije i Crne Gore u Moskvi i savetnik Mila Djukanovica i Vuk Jeremić, koji je, kada je razgovor snimljen, bio na funkciji savetnika tadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića.

Povod za razgovor na snimku, koji su preneli i pojedini srpski mediji, je organizacija zabave na Svetom Stefanu za tridesetak osoba, "za svadbu Jeremićevog kuma Ljube Samardžića", za koju Roćen obezbeđuje sobe preko Pera Radenovića, nekadašnjeg direktora hotelskog kompleksa na Svetom Stefanu.

Mediji su posebno apostrofirali deo razgovora, u kojem se sagovornici, neprimereno ljudima na državnim pozicijama, govore o svojim državama.

"Ti ljudi sada žele da se vrate na vlast i upravljaju našom zemljom... Te ljude ne interesuje bilo šta za našu zemlju, niti da se bore za nešto bolje u Srbiji, radili su na uništavanju naše ekonomije, i sada ih interesuju samo fotelje i zato skupljaju jeftine političke poene", rekao je Stefanović.

On je naveo da se aktuelna vlast na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem zalaže za to da građani žive bolje, između ostalog i za povećanje minimalne zarade, a da će do kraja godine biti prilike da se ponovo povećaju plate i penzije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir