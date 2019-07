HARADINAJ POTVRDIO: Da, sutra putujem u Hag

PRIŠTINA - Premijer privremenih prištinskih institucija u ostavci, Ramuš Haradinaj, potvrdio je za T7 RV da će sutra otputovati u Hag, gde će biti saslušan u specijalnom sudu za zločine koje su počinili bivši pripadnici tzv. OVK nad srpskim i nealbanskim stanovništvom.

"Da, sutra putujem u Hag", rekao je kratko Haradinaj, prenela je prištinska

Gazeta Expres.

On je ocenio da je ostavku na premijersku funkciju podneo jer bi bio "loš presedan" kada bi se "šef vlade jedne države isporučio" Hagu.

Kako je rekao, smatra da bi time bio ugrožen "suverenitet Kosova" i dodao je da "on to ne bi uradio Kosovu", jer bi to bio dokaz da je "Kosovo ranjivo".

(Kurir.rs/Tanjug)

