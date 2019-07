SIN BIVŠEG DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA OD 100 KVADRATA NAPRAVIO 300! Bajecov sin u centru Beograda srušio krov na zgradi, pa uzeo terasu, hodnik i zajedničke prostorije!

Andrej Bajec, predsednik opštinskog odbora Narodne stranke na Vračaru i sin bivšeg direktora Kliničkog centra Srbije Đorđa Bajeca, zajedno sa ocem nelegalno je nadogradio stan u samom centru Beograda, otkriva Kurir!

Oni su svojevremeno od stana koji je imao oko 100 kvadrata nelegalno napravili ogromnu nekretninu koja ima više od 300 kvadratnih metara!

Političke veze



- U tom dupleksu živi Andrej sa suprugom i detetom, a samo infostan košta nekoliko stotina evra. Celo proširenje je izgrađeno bespravno i nisu imali dozvole. Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u samom gradskom jezgru, u Ulici Ilije Garašanina, gde se cene kvadrata kreću i do 3.000 evra. Oni su skinuli ceo krov, probili su u terase, zajedničke prostorije, mansardu i hodnike. Čak se stambena jedinica ne vodi u katastru, jer nisu ni u procesu legalizacije. Sve su to radili 2008, dok je na vlasti u Beogradu bio DS. Stanari su kivni i žalili su se više puta, ali nisu mogli da se izbore s njima, jer je iza Bajeca uvek bila jaka politička veza iz strukture DS - priča izvor Kurira.

Posebno upada u oči, dodaje on, to što Bajec radi u Urgentnom centru kao hirurg, gde se osnovna plata kreće oko 90.000 dinara, što dovodi do pitanja odakle mu novac za ovakav luksuz:

Život na visokoj nozi



- Od plate ne bi mogao ni infostan da plati, a on živi na visokoj nozi, vozi skupi BMW X6 i putuje na luksuzne destinacije. Interesantno je i koliko je promenio mišljenje o Vuku Jeremiću. Znao ga je odranije, a dok je Jeremić bio predsedavajući UN, Bajec je s društvom zbijao šale na njegov račun, bio mu je jedan od najomraženijih likova. Govorio je: "Jeremić je politički pajac, teška lopuža."

S druge strane, Andrej Bajec tvrdi da su za svaku nadogradnju imali dozvole.



- Mi smo spojili stanove. Jedan je legalizovan i uknjižen, a drugi je u procesu uknjižbe. Tako da stan ima ukupno 170 kvadrata, a ne 300. Imali smo sve dozvole, a plus imam dozvolu za proširenje za još 200 kvadrata. Sve je čisto, legalno i transparentno. Taj stan prodajem. Ceo moj život je transparentan, radim kao hirurg, bavim se humanitarnim radom i nema razloga da me neko ovako kompromituje - kaže Bajec i odbija navode da je ikada pričao loše za Jeremića.

Nebojša Bakarec

Hitno doneti Zakon o poreklu imovine

Politički analitičar i odbornik SNS u Skupštini grada Beograda Nebojša Bakarec kaže da zbog ovakvih stvari pod hitno treba doneti Zakon o utvrđivanju porekla imovine:

- Nadležni organi imaju više nego dovoljno osnova da pokrenu istragu. Do sada je objavljivano, a oni nisu demantovali, da Andrej Bajec ima stan od 250 kvadrata, automobil BMW X6 i teretanu u centru grada, a Đorđe jahtu "prestiž 42", stan u Hadži Prodanovoj ulici, u Ulici Svetog Save, kao i stan u Budvi, apartman u centru Kopaonika i džip "porše kajen". Eto to je slika i prilika Jeremićevog funkcionera, lažnog plejboja, kako vidimo pripadnika novobogataške elite. Ta elita treba da završi iza rešetaka.

