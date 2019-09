PRITISAK NA PRIŠTINU I EU INTEGRACIJE SU PALMEROVA MISIJA! Milićeva sa Bleda: Tema Zapadnog Balkana od posebne VAŽNOSTI za SAD

"Činjenica da SAD ponovo imaju specijalnog izaslanika za Balkan, koji je u nekim slučajevnima u rangu pomoćnika državnog sekretara, znači da je tema Zapadnog Balkana od posebne važnosti za Ameriku, a izajve Metjua Palmera ukazuju da će veći pritisak biti na budućoj prištinskoj vlasti da pripreme svoje građane za sveobuhvatan sporazum sa Beogradom, kaže predsednica Centra za evroatlantske studije (CEAS) Jelena Milić.

Milić je, sumirajući ono što se čulo na Bledskom strateškom forumu, a posebno poruke Metjua Palmera, rekla da je on i sam istakao šta su njegovi prioriteti - pored dijaloga Beograda i Prištine, to je pomoć Severnoj Makedoniji i Albaniji da otpočnu pregovore sa EU što pre, razgovori sa svim nivoima vlasti u BiH za konsolidaciju i uspostavljanje vlasti i približavanje celog regiona Evroatlantskim strukturama.

To je, pojašnjava, fraza koja podrazumeva i partnerstvo sa NATO, a ne samo članstvo, da se ne bi antagonizirali oni koji iz legitimnih razloga ne žele u Alijansu.

- Tako je Palmer prilično eksplicitno rekao da je njegova uloga, ustvari, da razgovara sa EU u vezi Zapadnog Balkana i objasnio da SAD imaju jednu vrstu straha da prenos nadležnosti u Evropskoj komisiji, između Federike Mogerini i Žozepa Borela, pre svega, ne traje dugo", rekla je Milić na Bledu.

Palmerove reči, navodi Milić, impliciraju da se očekuje prodor, čak i šansa za neku vrstu sporazuma, i to ne pred izbore u SAD, nego pre toga, u periodu posle izbora na Kosovu i nove vlade u Prištini i tranzicionog perioda u EU, što su, ocenjuje ona, dobre vesti.

Palmeru, međutim, zamera što je doveo u vezu ukidanje taksi i prestanak kampanje za povlačenje priznanja Kosova od strane Srbije.

- Faza da to stvara toksičnu atmosferu, kada pritiskate male zemlje i ubeđujete da povuku priznaje Kosova, mogla bi da se kaže i malim zemljama koje su priznale Kosovo - da su one stvorile toksičnu atmosferu što se tiče srpske pozicije, pojašnjava Milić.

foto: Beta/Media Centar

- Ali, to je sada tako kako jeste i čini mi se da njegovo insistiranje na dinamici "čim se završe kosovski izbori" i cela njegova retorika ukazuju da je veći sada pritisak na buduću vlast u Prištini i na one koji učestvuju u izbornom procesu, da već sada svoje potencijalne birače pripreme za neku vrstu onoga što je on prvi i lansirao prošle godine na Beogradskom bezbednosnom forumu "multidimenzionog, sveobuhvatnog sporazuma", istakla je Milić.

Primećuje da se na forumu nije govorilo o sporazumu do priznanja, već samo o sveobuhvatnom, kompromisnom sporazumu.

Milić ističce da je u poslednjih godinu-dve došlo do približavanja u odnosima Srbije i SAD, ako ni zbog čega drugog, onda zbog broja susreta i broja spominjanja odnosa SAD i Srbije, kao teme.

Uz podsećanje da je predsednik Aleksandar Vučić ove godine imao susret sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, bio na Samitu "Pojas i put" u Kini jedan od govornmika, da je ruski predsednik Vladimir Putin bio u Beogradu, Milić ističe da je Vučić susret sa Majkom Pomepom u Njujorku nazvao najvažnijim bilateralnim sastankom ove godine.

- To nešto govori i trebalo bi da bude prepoznato u društvu, u delu vanparlamentarne opozicije, u delu civilnog sektora koji dobija ogromnu finansijku podršku iz SAD i EU, kaže Milić.

Prema njenim rečima, od SAD se čuje da je njihov glavni cilj pomoć Zapadnom Balkanu pri ulasku u EU, a naše društvo nije adekvatno prepoznalo značaj tog pomaka i otopljavanja odnosa između SAD i Srbije.

- Analitičari i komentatori iz svojih razloga, rade još uvek po automatizmu, i sad se odjednom otkriva ruski uticaj na Balkanu. Kada je Crna Gora u NATO, Srbija popravlja odnose sa SAD, Makedonija će ući u NATO, a Ramuš Hardinaj i Rada Trajković su tek pre pola godine otkrili ruski uticaj..., dodala je ona.

foto: AP/Amel Emrić

Komentarišući poruke koje je šef srpske diplomatije Ivica Dačić poslao na Bledu, Milić kaže da je on sa kombinacijom vrlo šarmantnog humora i direktnih, otvorenih poruka, kao i onih nešto skrivenijih, ali jasnih za one koji hoće da čuju, rekao šta je pozicija Srbije.

To je da će biti kreativna, da je spremna da se vrlo brzo vrati za pregovarački sto, ali da ne vidi članstvo u EU kao izvesnu ili glavnu nagradu.

Ovo je, kaže Milić, bio drugi ili treći panel o Zapadnom Balkanu, sa ministrima iz regiona, na velikim međunarodnim konferencijama na kojima je Dačić "ukrao šou", te da se cela sala smejala, a nekoliko puta i aplaudirala na njegovu direktnost, uključujući i ukazivanje na to koliko se pitanje ubrzanog članstva i, uopšte, članstva zemalja Zapadnog Balkana, prolongira od strane EU.

Podseća da je još uvek otvoreno pitanje da li će EU imati komesara za proširenje.

Dačić je, ističe Milić, sa razlogom direktno ukazao da ideja "Beograd i Priština, hajde se brzo dogovorite i nađite neki kompromis, pa vas čeka, kao, glavna nagrada, članstvo u EU" očito i nije tako izvesna, što, dodaje Milić, podrazumeva i da se vidi koje su druge ponude.

- Možda to zvuči cinično, ali on je potpuno u pravu. Kada je postignut Prespanski sporazum, to je bilo jedno globalbno ohrabrivanje, pokazivanje Ciprasa i Zaeva kao primera. Onda Cipras izgubi izbore, pa kažu "hvala bogu rešili smo se onog levičara, što je uzimao pare iz evropskog budžeta". Šta je Makedonija dobila? Sad su u igri i Amerikanci, ne bi li Severna Makedonija počela pregovore očlanstvu u EU, navodi Milić.

Dačić je, dodaje, ukazao upravo na to i rekao da je Severna Makedonija dobila zajedničko predsedavanje Berlinskim procesom sa Bugarskom.

- Pratila sam reakciju publike, a to je aplaudiranje i odobravanje nekome što hrabro kaže tako nešto, rekla je Milić.

foto: TANJUG / ZORAN STANIĆ

Takođe, Milić je ukazala da je neodgovorno i zbunjujuće što je kosovski ministar spoljnih poslova u ostavci Bedžet Pacoli napustio važan susret svih ministara spoljnih poslova regiona.

- Predstavnik Albanije nije bio iz logističkih razloga, ali je bio ministar spoljnih poslova Finske koja predsedava Unijom, kao i ministar Peter Sijarto iz Mađarske, koji je imao strastven govor u prilog proširenja EU i pohvalnih ocena, koje retko čujemo. Da u takvom kontekstu kosovski ministar brzo napusti panel, to je krajnje neodgovorno i zbunjujuće, navela je Milić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir