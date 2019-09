GORAN VESIĆ ZAMENIK GRADONAČELNIKA BEOGRADA: Đilas je neradnik a misli da je narod glup!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ističe da je konačno ostvario cilj koji je zacrtao na početku mandata, a to je da naš glavni grad bude poput evropskih metropola. Trgovi, pešačke zone, renovirane ulice i mnogo novih sadržaja, prema njegovom mišljenju, čine ga drugačijim od prethodne vlasti, jer je, za razliku od njih, kaže, izučavao stare urbanističke planove, ali se i informisao o svetskim trendovima iz oblasti arhitekture. O planovima za predstojeće izbore ne razmišlja jer kampanja političara nikada ne prestaje. Birači, kaže, očekuju rezultat da bi dali svoj glas.

Ovih dana možemo da čujemo razne kritike na vaš račun. Kakav je vaš odgovor na njih?

- Zameraju nam to što mi radimo, a to mi je najdraža zamerka. Posao vlasti je da radi. Nemam problem s kritikama jer znam da ja radim, dok ti što kritikuju nisu radili ništa. Đilasa niko nije sprečavao da uradi fontanu na Slaviji, fasade, Trg republike, muzeje, obilaznicu... Kada smo pobedili na izborima pre pet godina u Beogradu, a posle to ponovili, pred građane smo izašli sa planom i programom promene i rekonstrukcije grada, i to radimo. Ne treba da budete pristalica SNS da biste videli da se Beograd gradi i menja. U gradu je preko 200 kranova, 2.000 gradilišta, gradi se Beograd na vodi, rekonstruišu se trgovi, javni prostori. Urađeno je preko 500 fasada, završavaju se obilaznice oko grada, sledeće godine će početi i da se gradi metro. Želim da se zahvalim građanima Beograda jer su bili strpljivi.Ovo su istorijske godine za Beograd.

Neko kaže da se gradi, a neko da je Beograd raskopan. Šta je istina?

- Narod kaže da se gradi, a neradnici da se raskopava. Da biste nešto sredili, prvo morate da raskopate. Svako ko je nešto radio u životu to zna, ali problem je što oni koji nas kritikuju nisu radili ništa. Šta je u životu izgradio Vuk Jeremić, ili Dragan Đilas, osim što je muvao sa sekundama? Zato gube na izborima. Jeremić je na predsedničkim izborima uzeo duplo manje glasova od Belog, a Đilas je do nogu potučen kada se kandidovao za gradonačelnika 2014, pa 2018. U politici se rezultat meri brojem glasova, a tu oni baš i nemaju neki uspeh pošto glasni jesu, glasače nemaju. Za Vučića i SNS narod glasa i to je uzrok njihovih frustracija. Nerešiva enigma za njih je kako da dođu na vlast bez glasova naroda.

A Trg republike? Kažu da tamo nema cveća, zelenila...

- To kažu ljudi koji ne znaju razliku između trga i parka. Pogledajte Madrid, Lisabon, Brisel, London, Beč... Svi centralni trgovi velikih evropskih gradova su masivni i podređeni pešacima i bez zelenila. To su mesta za okupljanje velikog broja ljudi i za manifestacije. Pre je na trgu bio raspucali asfalt i betonske žardinjere u kojima je bilo više zemlje nego cveća. Novi trg je površine 1,5 hektara, dve trećine su podređene pešacima, obložen je najboljim granitom, kocke po kojima se vozi su večne, svaka je 25 cm debljine, 20 kilograma teška. Imate besplatnu vaj-faj zonu, 53 stabla, 27 više nego što ih je bilo, i 16 žardinjera, u kojima se nalaze mala stabla. Postavili smo šest pametnih klupa, 27 običnih klupa, potapajuće stubiće iste kao u Berlinu. Na Slaviji je bio grob Dimitrija Tucovića, mi smo čoveka sahranili tamo gde mu je i mesto, u Aleji velikana. Da li se sećate onog prostora prema Narodnoj banci? Tamo su bili kiosci, ćevabdžinice, prodavali su donji veš... Mi sve to sredimo, napravimo evropski skver i onda se pojavi neradnik Đilas i kaže da to ne valja ništa. Ćevabdžinica je bila dobra, i prodaja gaća je bila mnogo dobra, a ovo ne valja ništa. Ma dajte! On stvarno misli da je narod glup pa ne vidi sve to?

A šta će biti na Trgu republike kada padnu prve velike kiše?

- Ne razumem šta me pitate, mislite da li će ostajati voda na trgu? Urađena je kišna kanalizacija. Video sam negde da je neko napisao da nema šahtova. Pa napreduje malo građevinska tehnologija, ali imate neznalice koje bi da budu pametne.

U vezi s beogradskom žičarom se podiglo mnogo prašine u javnosti. Da li je uobičajeno da se do ovakvih tvrđava stiže i žičarom?

- Beograd će imati žičaru po ugledu na svetske metropole. Salcburg ima tvrđavu koja je pod zaštitom Uneska i žičara ide pravo u tvrđavu. Koblenc u Nemačkoj, isto pod zaštitom Uneska. Žičara ulazi pravo u za Jevreje svetu tvrđavu Masada u Izraelu, građenu pre Hrista. Trenutno se gradi žičara iznad Jerusalima, i to preko Starog grada.

Ali zamera se što će se izgradnjom žičare možda narušiti deo tvrđave...

- Projekti žičare na Beogradskoj tvrđavi postoje od dvadesetih godina prošlog veka. Žičara koja će se sada graditi nema veze sa tvrđavom, već je na delu gde se nalazi Kalemegdanski park. Priče da se tamo nalazio bedem rimskog kastruma su netačne i to će areholozi potvrditi kada budu radili iskopavanja. Koliko je to politička priča najbolje pokazuje činjenica da pasarelu koju upravo završavamo, koju je Đilas osmislio ali nije znao da završi, niko od ovih stručnjaka što se javljaju zbog žičare ne napada. Muk. Ta pasarela je bliža tvrđavi od žičare, ali svi ćute o tome. Pa i to narušava vizuru tvrđave ako već pričaju isto za pasarelu ali gde smeju reč da kažu protiv Đilasovog projekta? Niko se od tih stručnjaka nije pobunio protiv otimanja Crkve Svetog Nikole na Novom Brdu na KiM. Matija Bećković i ovi stručnjaci što sve znaju o Beogradskoj tvrđavi, a ne znaju da je srpska crkva oteta na KiM..

Dakle, prihvatili ste Đilasov projekat pasarele?

- Naravno, jer je bio dobar. Samo on to nije znao da završi. Podsetiću vas da je fontana na Slaviji njegov projekat. On se 2014. slikao na Slaviji, govorio kako su uradili projekat i sutra bi mogla da se uradi rekonstrukcija Slavije, ali da naša vlast to neće da uradi. Kad smo mi to uradili, onda je osuo drvlje i kamenje po nama?! Pa Đilas je sa Miroslavom Miškovićem 2011. u Kanu predstavljao projekat „Grad na vodi“, a sad mu „Beograd na vodi“ ne valja. Nije on protiv Beograda na vodi što nije dobar nego on isti projekat nije znao da spovede. Ni kamen da pomeri, ni šinu da skloni, ni investitora da nađe.

Opozicija traži povod za kritiku.

- Razumem kritiku, ali kada kažete šta bi oni uradili bolje, njihova politička aktivnost je napad na radnike, uništavanje gradske imovine i destrukcija. I Miloševć je gradio Vukov spomenik, nisu baš svi bili za Miloševića, pa nikome nije padalo na pamet da napada radnike. Nisu svi bili za Đilasov Most na Adi, ali nikome nije padalo na pamet da napada radnike. Lagali su da neće biti trolejbuskog saobraćaja. Lagali su da ćemo skloniti Spomenik knezu Mihailu. Kad se videlo da je sve to glupost, kada su shvatili da smo završili Trg, frustrirani su napali Vrabac servis, koji služi za besplatan prevoz građana?! Ej, napali ludaci električne autobuse?! Ti autobusi su svaki dan puni i to je jedna od najboljih stvari koje smo uradili. Pritom ne košta puno, samo morate da imate malo pameti i ideju, što kod Đilasa nije baš uobičajeno.

Seča drveća na Košutnjaku zbog izgradnje sportskog objekta izazvala je oprečne reakcije. Šta je rešenje za takve situacije koje su neizbežne kada se grade novi objekti?

- Posadili smo najmanje 200 novih stabala u Beogradu. Kada smo došli na vlast 2014, grad je imao 14,1 procenat pokrivenih šumama, danas ima oko 15%. Nije dovoljno, naša ideja je da bude 25% u narednih 10 godina. Spremamo aplikaciju u kojoj će građani moći da doniraju novac za drvo, koje će im pripadati. Tu će da stoji natpis ko je donirao drvo. Sa Ministarstvom prosvete spremamo akciju da svaki đak prvak zasadi svoje drvo. Plan je da svaki privatni investitor, ukoliko poseče jedno drvo zbog izgradnje zgrade, zasadi tri nova na toj lokaciji.

Sledeće godine su izbori. Kako teku pripreme za izbornu utakmicu?

- Naravno da se spremamo, pobedićemo. Mi smo stranka koja je konstantno u kampanji. Kad ste na vlasti, svojim delima dajete poruku biračima šta radite, oni odlučuju na osnovu toga da li ispunjavate svoja obećanja i radite nešto za njih. Ja sam deo politike Aleksandra Vučića i moj posao je da radim i da objašnjavam ljudima šta smo uradili. Morate da čujete i kritike, saslušate ljude, ljudi hoće da čuju odgovore. Na tome predsednik Vučić posebno insistira.

Opozicioni SZS proglasio je bojkot, ostatak opozicije se ne oglašava po tom pitanju. Kako vidite tu odluku?

- Političke stranke postoje da bi učestvovale na izborima. Političke ideje se ostvaruju tako što pobedite na izborima i formirate vlast.

Ako bojkotujete, vi onda odustajete, ne bavite se politikom. To je kao da proizvodite neku robu, a ne prodajete je, to nema smisla. Politička stranka koja ne izađe na izbore, osuđena je na propast. Oni znaju da će izgubiti na izborima. Nemaju infrastrukturu, nemaju članstvo. Najlakše im je da traže bojkot, zato što tako opravdavaju sebe da nisu izgubili izbore.

Imate veliko političko iskustvo. Šta mislite zašto ostale članice SZS pristaju na to?

- Đilas bi voleo da druge opozicione stranke nestanu jer, ako nisu u opštinskoj, pokrajinskoj ili republičkoj skupštini, nemaju nikakve prihode od države. Onda zavise od njegovih para i on im je gazda jer žive od njegove crkavice. Kao što žive mesecima Boško Obradović, Zoran Lutovac, Vuk Jeremić, Marko Bastać i Nikola Jovanović, tako bi živela i čitava opozicija. Tako Đilas razume politiku da sve može da se kupi. I stranke, i političari, i mediji, i glasovi. Pa taj čovek još uvek u dužničkom ropstvu drži stranku kojoj je bio predsednik i koja ga je postavila na državnu funkciju, zbog čega su njegove kompanije ostvarile promet od 619 miliona evra?!

Predsednik Vučić najavljuje kadrovske promene u stranci. Ko će biti na listi smenjenih?

- Kao što je predsednik rekao, posle sedam godina neki ljudi su se umorili i ne mogu da daju svoj maksimum, onda je bolje da budu na drugoj poziciji i prirodno je da daju prostor nekim drugim ljudima. Svaki sistem i organizacija moraju da se menjaju vremenom. Ako u nekoj organizaciji ili kompaniji ima manje promena nego što ih ima u njenom okruženju, ona je osuđena na propast.

Kako su se pokazali koalicioni partneri?

- Ne znam kako je u Vladi, ali na nivou Beograda smo zadovoljni saradnjom sa koalicionim partnerima. Dobro sarađujemo i nikakav problem nismo imali.

Šta zamerate prethodnoj vlasti?

- Najveća zamerka je to što su prezadužili Beograd. Beograd je bio zadužen za 1,2 milijarde evra. Njihov budžet je 2013. bio do 630 miliona evra. Ove godine je budžet grada milijardu i 134 miliona evra. Zato imamo pare da sređujemo grad. Đilas je naplaćivao duplo skuplje ljudima vrtiće, 9.500 dinara, umesto 5.500 dinara, koliko je bilo po zakonu. Dobili smo 15.000 tužbi od roditelja. Isplatili smo im do sada dve milijarde dinara za to što im je on naplaćivao, i isplatićemo još jednu milijardu. Izabrali smo izvođače za izgradnju četiri nova vrtića: Filmski grad, Obrenovac, Novogradska u Zemunu i Bežanijska kosa. Koštaju 775 miliona dinara, pogledajte, za one tri milijarde, koliko bi vrtića za te pare moglo da bude izgrađeno.

Dragan Đilas kaže da bi vrtići trebalo da budu besplatni?

- Pa zašto je onda on naplaćivao tolike pare, što nisu bili besplatni kod njega? Danas u Beogradu imate 70% dece koja idu u vrtiće. Đilas je zaposlenima na Beogradskoj tvrđavi smanjio plate za 20% nezakonito, onda su nas svi tužili i mi smo morali da im vratimo pare. Za pet godina ništa nije uradio na tvrđavi, sve što je rađeno tamo, rađeno je za vreme Bogdanovića. Mi smo renovirali malo i veliko stepenište, uradili plato oko Pobednika, rekonstruisali Spomenik zahvalnosti Francuskoj, česmu Mehmed-paše Sokolovića, spomenik Pobednik, most na Sahat-kuli...

Srbi na jednoj listi PATRIOTSKA ODLUKA Kako komentarišete odluku Ksenije Božović, odnosno GI SDP, da se nađe na listi Srpske liste?

- To je logična i patriotska odluka jer Srbima na Kosovu treba jedinstvo. Prištinskim vlastima i međunarodnoj zajednici je cilj da podeli Srbe. Njima je važno da nađu neke svoje Srbe, zato su Đilasu dobri izborni uslovi na KiM, a u Beogradu najavljuje bojkot izbora koji nisu još ni raspisani. A izborni uslovi nisu ni promenjeni od 2012, bolji su mu izborni uslovi na KiM. Svoju političku organizaciju tamo ne zove Savez za Srbiju, nego Savez za Kosovo, znači za njih tamo nema Srbije. Albancima su potrebni takvi ljudi da bi završili posao koji očigledno ne mogu sa Srbima. Srbi treba da budu na jednoj listi, to je jedini preduslov za spas Srba na KiM.

