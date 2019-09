GORAN VESIĆ PORUČIO ĐILASU: Ako ti nešto nije jasno, dođi sam bez telohranitelja da raspravimo, nemoj da mi ugrožavaš porodicu

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić uveren je da Dragan Đilas stoji iza protesta grupe pristalica i aktivista SzS, koji su danas ponovo protestovali ispred kuće u kojoj sa porodicom živi Vesić.

U izjavi za televiziju Pink Vesić je poručio Đilasu da ako smatra da može da se tako ponaša prema drugim ljudima ostavi po strani svoje telohranitelje Branka Miljuša, Marka Bastaća, da lično dođe i kaže šta ima njegovoj porodici i da se rasprave.

"Ali to Đilas neće uraditi nikada, jer je to jedna bedna kukavica, koja se uvek krije iza nekog drugog. Uvek se ponašao tako kako se ponašao. On je prodao svoje kumove, kojima je zadužio stanove, tako što ih je stavio na svoje firme koje su otišle u stečaj u Češkoj. On uvek misli da može tako da se izvuče i da se samo on bogati a da svi drugi imaju probleme", rekao je Vesić.

Povodom Đilasovih komentara o komunalnim havarijama u Beogradu, Vesić je napomenuo da se u svim velikim gradovima sveta se dešavaju havarije.

"To se dešavalo i u vreme kada je Dragan Đilas bio gradonačelnik i pre toga. Medutim Đilas se raduje svakoj nesreći i bio bi najsrećinji kada bi neko poginuo. On bi tada likovao od sreće. Sećate se kako je likovao kada su bile poplave, iako su takve poplave bile i u Njujorku i niko ne može da se izbori sa prirodnim nepogodama", smatra zamenik gradonačelnika.

Grupa pristalica i aktivista SzS pojavila se danas, kao i prošle nedelje, ispred kuće u kojoj sa porodicom živi Vesić noseći transparente protiv gradske vlasti i posebno Vesića.

Ista grupa ljudi prošle sedmice, predvođena, kako su preneli tada mediji, Brankom Miljušom, saradnikom predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća, bila je pred Vesićevom kućom, a Vesić je tada zatražio od Dragana Đilasa da odgovori da li je on organizovao njihov dolazak.

