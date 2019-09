VUČIĆ IZ NJUJORKA ŽESTOKO ODGOVORIO HRVATIMA: U odnosu na vas smo i ANĐELI I SVECI! Nismo MI pravili JASENOVAC, već VI! A mislili ste da je Srbija ZGAŽENA! (VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić kazao je u Njujorku da se ne meša u odnose u Hrvatskoj i da se ne meša u njihove unutrašnje odnose, ali da imaju "nepogrešiv nos" za to da ocene ko se bori za srpske interese i da njega napadaju.



- Hrvati su napravili anketu i zaključili da je Srbija kriva za to što nemamo najbolje moguće odnose. A onda, ko bi bio kriv nego Aleksandar Vučić, iako ja godinu dana nisam nikakvu izjavu dao o Hrvatskoj, sve do pre neki dan. Oni svakoga ko je dobar srpski presednik stave sebi za protivnika, nepogrešiv nos imaju za to - kazao je Vučić srpskim novinarima u Njujorku posle sastanka sa Angelom Merkel.

Dodao je da on zna da Srbi nisu "anđeli i sveci" i da su činili zločine, ali u odnosu na Hrvate jesu moralno bolji.

Na komentar predsedničkog kandidata u Hrvatskoj Miroslava Škora, da srpski šef države govori o budućnosti, zato što, kako je rekao, ima problema da se seti prošlosti, Vučić mu je poručio da pročita knjige iz psihologije u kojima piše da o budućnosti govore upravo oni kojima je čista prošlost, a da se na prošlost vraćaju oni kojima savest nije mirna.

- Što se Srba i Srbije tiče, malo toga imamo šta da "peremo", nismo mi anđeli, ni sveci. Da li je bilo naših ljudi koji su vršili zločine? Jeste. Nismo anđeli i sveci - a u odnosu na njih, i anđeli i sveci. Nismo mi pravili Jasenovac nego oni, i nemoj oni nekoga da vraćaju u prošlost. Mi hoćemo da pričamo o budućnosti, ako hoće da pričaju o prošlosti onda su u veoma teškoj situaciji. Mislili su da je posle ulaska u EU i NATO Srbija zgažen - zaključio je on.

