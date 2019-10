ZAVRŠNA KONVENCIJA SRPSKE LISTE U KOSOVSKOJ MITROVICI: Neka 6. oktobar bude praznik srpske sloge i jedinstva i da pobedi država Srbija

Srpska lista održala je danas završnu predizbornu konvenciju u Kosovskoj Mitrovici sa koje je poručeno da 6. oktobar treba bude praznik srpske sloge i jedinstva, kao i da je glas za tu listu, glas za opstanak Srba na KiM, život i državu Srbiju.

Predsednik Srpske liste Goran Rakić poručio je da se 6. oktobra na Kosovu i Metohiji polaže najteži ispit - ispit srpskog jedinstva i sloge i izrazio uverenje da je će srpski narod na KiM položiti taj ispit.

"Nažalost, tog dana, na tom ispitu biće Petrović, Rašić, Rada Trajković, ali oni neće polagati taj ispit, jer su sloga i jedinstvo za njih misaona imenica. Oni će biti šibicari koji će želeti da prodaju sve nas, našu istoriju i našu državu", rekao je Rakić i dodao da im Srpska lista to neće dozvoliti i da će ih poslati u političku istoriju.

Kako je rekao, sa njima su danas Srbi iz svih krajeva KiM, ali i država Srbija i predsednik Aleksandar Vučić.

"Videli smo poruku predsednika Vučića, ali i mi imamo poruku da je narod sa KiM uvek uz njega i Srbiju jer mi drugu državu nemamo", kazao je Rakić.

Zahvalio je Srbiji na podršci Srbima sa KiM i podsetio je da će u okviru investvicionog plana biti finansirano 350 projektata na KiM za koje će Vlada Srbije izdvojiti 150 miliona evra.

foto: Tanjug/ Filip Krainčanić

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić poručio je da Srbi na izborima 6. oktobra treba da proteraju sve one kojima je privatni interes ispred nacionalnog i izaberu "vojnike" koji će štititi Srbe i srpsku decu na KiM.

Simić je u novoj sportskoj hali u Severnoj Mitrovici rekao da ta borba neće biti laka i da Srbi treba da donesu odluku da li će ćutati kada napadaju Srbe na celom Kosovu i Metohiji.

"Tu odluku moramo da donesemo 6. oktobra na izborima i damo glas državi Srbiji", poručio je Simić.

Kaže da su sa druge strane oni koji bi da prodaju Srbiju za šaku dolara i poručio im da Srbija i srpstvo nemaju cenu.

"Neka 6. oktobra bude praznik srpske sologe i jedinstva i da pobedi država Srbija", naglasio je Simić.

Kaže da je dobio informaciju da su prištinski mediji javili kako u hali na konvenciji ima svega oko 50 ljudi, iako puno njih čeka ispred, jer nema dovolljno mesta da se uđe.

On je rekao da je Slobodan Petrović primer ljudi kojima je privatni interes ispred nacionalnog i da su ga juče oterali radnici komunalnog preduzeća "Standard" kada je hteo da dođe u Kosovsku Mitrovicu.

Dodao je da su došli Srbi sa celom KiM kako bi pokazali da podržavaju državu Srbiju.

Dodao je da se predsednik Srpske liste i gradonačelnik Goran Rakić izborio da za desetak dana počne i izgradnja stadiona u Kosovskoj Mitrovici.

Potpredsednik SL Dalibor Jevtić rekao je da su predstavnici liste tokom kampanje, kao što čine i inače, razgovarali sa građanima, kako bi čuli šta su njihovi problemi i da nikada nisu obećavali ono što ne mogu da urade, već su iskreno i otvoreno govorili istinu.

Kako je rekao, borba Srba na KiM za opstanak nikada nije bila laka, ali sada treba da odluče da li žele da ostanu na ovim prostorima, da opstanu, da ih bude više u budućnosti.

"Da odlučimo da li želimo da imamo čvrstu vezu sa Srbijom. A, pravi odgovor na to pitanje će biti 6. oktobra kada referendumski treba da izđamo i glasamo sa Srpsku listu, za opstanak, život i za našu državu Srbiju", poručio je Jevtić.

On je istakao da je Srpska lista, de fakto, jedina srpska opcija na izborima, jer drugi koji su se prijavili kao srpske partije, to nisu i, kaže, to su i dokazali.

Kako je rekao, oni kojis su tražili podršku među Albancima, trebalo je tako da se predstave, a ne da među 10 srpskih mesta u parlamentu traže mesto za sebe.

"Oni nikada neće šstititi interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji", rekao je Jevtić i dodao da to može odgovorno da tvrdi, jer su, kaže, svi svedoci svega štetnog što su ti drugi uradili u prošlisti.

"Zato im poručujemo - nećete proći. Srpski narod i srpski inat će pobediti 6. oktobra", rekao je on.

Dodao je da mu je drago kada vidi koliko se ljudi okupilo na skupu, jer je to, kaže, jasna poruka da su Srbi jedinstveni i složni, a kada su složni, onda su najjači.

"Zabranjuju nam spotove, hapse, prete, žele da pomognu onima koji neće predstavljati srpski narod. Kada to rade, još više nas ujedinjuju i sabiraju", rekao je Jevtić.

Na kraju skupa, emitovan je spot sa porukom predsednika Aleksandra Vučića, koji je pozvao Srbe sa KiM, ali i interno raseljene i prognane, da glasaju za Srpsku listu.

"Moja je poruka, Srbi, izađite na izbore u što je moguće većem broju, jer glasamo za opstanak na KiM, na našim ognjištima, glasamo za srpske plate u školama i bolnicama, jer će sve ukinuti ako ne budemo imali pravo glasa i ne budemo čuli glas Srba. Srbija zove, a ja molim ljude da pokažu odgovornost i ozbiljnost", poruka je predsednika Vučića.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir