MALI TRAMP DISCIPLINUJE KURTIJA: Prihvati podelu Kosova

Ričard Grenel, specijalni izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za dijalog između Beograda i Prištine, juče je preslišavao pobednika na kosovskim izborima Aljbina Kurtija, lidera pokreta Samoopredeljenje, koji slovi za budućeg premijera takozvane države Kosovo.



Istovremeno, Edvard Džozef, profesor vašingtonskog univerziteta Džon Hopkins, komentarišući uticaj rezultata vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu na dijalog sa Srbijom, naveo je da su kosovski birači zadali „jak udarac“ Tačiju i da je jasno „da ne postoji ideja da on ima mandat birača za podelu Kosova“.

foto: AP

- S druge strane, može da se desi da (lider Samoopredeljenja) Aljbin Kurti postane premijer. I njegov pristup je pomešan, zato što je godinama insistirao na ujedinjenju Kosova sa Albanijom. On ne želi da Kosovo bude nezavisna država, već da se pripoji Albaniji. To bi bilo moguće razmenom teritorija. Kurti je takođe rekao da je protiv predaje nekog dela teritorije Srbima. To je rekao nekoliko puta, ali videćemo - rekao je Džozef.



Pritisak na Nemačku



On ističe i da je samo imenovanje Grenela pokazatelj da Bela kuća smatra da može da ubedi Nemačku da podrži ideju razmene teritorija između Kosova i Srbije.



- Moguće je da je Bela kuća i dalje angažovana na Balkanu i da veruje da je Grenel osoba koja može da ubedi Nemačku, iako su stavovi važnih rukovodilaca u regionu da razmena teritorije može biti rizična i destabilizujuća - ističe Džozef.

foto: AP



Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić za Kurir kaže da nema sumnje da je Grenelov glavni zadatak da ubrza dijalog i „smekša“ najtvrđe političke opcije, koje će najverovatnije voditi novu kosovsku vladu.



- Grenelov dolazak je međusobno upoznavanje, opipavanje pulsa i slušanje reakcija kosovskih lidera na stavke koje je prethodno Palmer saopštio Prištini. One su, koliko znam, veoma kratke i tiču se ubrzavanja dijaloga - objašnjava Janjić.



Danas s Vučićem



Grenel će danas u Beogradu imati sastanak s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, od kojeg svi očekuju da čuju stavove SAD. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da su ti stavovi za Srbiju veoma važni, ali napominje da je važno i da svi razumeju da je Srbija dala sve od sebe da do dijaloga dođe, da se nastavi u najboljoj mogućoj meri, ali i da je za dijalog potrebno najmanje dvoje.

foto: Printscreen



- Nije dovoljna dobra volja Srbije, nije dovoljno i nije moguće da vi sve sporazume stalno preispitujete i da sve ono što je jednom potpisano i dogovoreno sutra bude predmet osporavanja kako se promeni politička partija ili kako se promeni pozicija određenog političkog aktera - upozorio je Vulin i poručio Aljbinu Kurtiju da će morati da prihvati da bez Srba nema odlučivanja, a samim tim ni bez Beograda.

Grenelova poruka

NADAM SE BRZOM RE[ENJU

Specijalni izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za pregovore Srbije i Kosova, ambasador Ričard Grenel, rekao je juče u Prištini da se nada da će se Kosovo i Srbija ubrzo sastati i da će pronaći rešenje, saopšteno je iz kabineta predsednika Kosova Hašima Tačija.

Tokom sastanka, kako je saopšteno, Tači je rekao da će Kosovo biti konstruktivno u pronalaženju rešenja koje će otvoriti put razvoju.

Šamar budućem premijeru

AMBASADORI ODBILI SLIKANJE S ALBANSKOM ZASTAVOM Ambasadori SAD i Nemačke u Prištini Filip Kosnet i Kristijan Helt odbili su da se sa Aljbinom Kurtijem fotografišu ispred albanske zastave koju on drži u svojoj kancelariji, objavio je prištinski Zeri. Na osnovu fotografija nastalih posle odvojenih sastanaka američkog i nemačkog diplomate s Kurtijem jasno je da je pozadina bila sporna, s obzirom na to da je poziranje za kamere bilo premešteno ispred zgrade u kojoj se nalazi sedište Samoopredeljenja.

- Dva uticajna ambasadora Kosnet i Helt izgleda da ne žele da se fotografišu bez kosovske zastave u pozadini - zaključuje Zeri.

Fatmir Šeholi

KURTI NE MOŽE DA ODBACI PREDLOG AMERIKE foto: Privatna Arhiva Politički analitičar Fatmir Šeholi smatra da ni Kurti niti bilo ko drugi na premijerskom mestu ne može da odbaci predlog ili savet Amerike.

- Što se tiče pritiska vezano za nastavak dijaloga, smatram da je međunarodna zajednica, a pogotovo SAD, veoma zainteresovana da se to okonča i da se i Srbiji i Kosovu otvori put ka EU. Grenelova uloga je izuzetno važna u ovom procesu, s obzirom na to da ga je imenovao direktno Donalda Tramp - naglašava on.

(Kurir.rs / Ivana Kljajić / Foto:Profimedia, EPA)

Kurir