VUČIĆEVA DESNA RUKA OTKRILA ČUDAN DETALJ IZ PREDSEDNIŠTVA Vasiljevićeva: Sastanak sa Grenelom bio je toliko težak da je predsednik ovo lično uradio (VIDEO)

„Kompromisno rešenje u interesu stabilnosti i budućnosti celog regiona može biti postignuto uvažavanjem legitimnih interesa Srbije“. Predsednik Vučić upoznao je izaslanika predsednika SAD Ričarda Grenela sa pozicijom Srbije u vezi sa dijalogom i položajem Srba na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić naglasio je opredeljenost Srbije za rešavanje odnosa Beograda i Prištine putem dijaloga.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 10, 2019 at 6:06am PDT