ALJBIN KURTI: Tači ne može da vodi dijalog sa Beogradom, ZSO je mrtva

PRIŠTINA - Lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti izjavio je večeras da će on, ako postane premijer, voditi dijalog sa Beogradom, a ne predsednik Hašim Tači, kao i da je Zajednica srpskih opština "mrtva".

"Zajednica je mrtva. To je srpski projekat na Kosovu i to nije volja srpske manjine u zemlji. Na Kosovu ima 132.000 Srba, zašto nisu tražili Zajednicu? To je zato što oni to ne žele. Oni žele svoja prava, a ne projekte Srbije na Kosovu. Srbija traži da nešto izvuče iz naše zemlje", rekao je Kurti, prenosi RTK na srpskom jeziku pozivajući se na Gazetu ekspres.

Kako je ocenio, uskoro će u Srbiji početi predizborna kampanja i to će ometati dijalog, zbog, kako tvrdi, "nacionalističkih izjava" tokom nje.

Kurti je ponovio da će tužiti Srbiju i zahtevati ratnu odštetu i da "niko ne može da oprosti ratne dugove Srbije", kao i da je "radoznao da sazna odgovor kada stavi dugove na sto".

On smatra i da je za dugoročni mir na Balkanu potrebna zajednička deklaracija o miru.

"Mi smo spremni za to. Međutim da li je za to i Srbija", rekao je Kurti.

