KRIMINALCA POPUT BASTAĆA MAJKA RETKO RAĐA! Vučić: Da je neko iz SNS to uradio ako ne bi bio obešen prve noći, treću sigurno ne bi dočekao (VIDEO)

Predsednik SNS Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje od države da radi svoj posao kada je reč o optužbama koje je na račun predsednika Opštine Stari Grad Marka Bastaća izneo njegov kum i blizak saradnik Lazar Lešnjak.

- Neka rade svoj posao i neka me obaveste. Nema žurbe, postupak i sve mora da bude čisto, transparentno i javno, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon sednice Predsedništva SNS.

Upitan kako bi reagovao da su takve optužbe iznete na račun nekoga iz SNS, Vučić je rekao da taj neko da je to uradio ne bi mogao da preživi, "ako ne bi bio obešen prve noći, treću sigurno ne bi dočekao, i svi oni iz SNS sa njim.

Smešno mu je, kazao je, i to što Bastać odbija poligraf, čak i da ga rade strani profesionalci, sa izgovorom da bi moglo da mu bude nešto podmetnuto.

I kada bi mu ponudili poligraf iz neke druge zemlje, on bi takođe odbio, dodao je Vučić i istakao da taj čovek, Lešnjak, nije mogao da izmisli sve te detalje.

Začuđen je odgovorom Bastaća, koji nije isključio mogućnost da bi "policija mogla da nađe još nekog kome je uzimao pare".

- Pa, takvog kriminalca majka retko rađa... I za kokice je uzimao pare i za dečje predstave, i za geronto domaćice... Na svemu je uzimao svoju proviziju. Ovo je ljudi ...., rekao je, ne završivši rečenicu.

Podsetio je i da nije on bio taj koji je rekao da je Dragan Đilas uzeo 619 miliona evra, već da je to učinio lično lider SzS.

- To je on sam prijavio, etalon za korupciju. Sve je stekao i zaradio otkako je došao na vlast. On je sam svoju zaradu prijavio Agenciji za registre, kazao je Vučić i zapitao da li neko zna koliko iznosi to što su penzioneri u Srbiji dobili po 5.000 dinara.

- To je ukupno 75 miliona evra, jer u Srbiji ima 1,7 miliona penzionera, rekao je Vučić poredeći budžetska izdvajanja sa zaradom koju je Đilas prijavio.

foto: Tanjug

A ovaj čovek, Bastać, je sve to što je radio, radio svom kumu samo zato što mu nije doneta jedna koverta.

- Ja znam da ima pristojnih ljudi, koji znaju da je sve to što je Lešnjak rekao istin, rekao je Vučić i dodao da zna i da među Đilasovim ljudima ima onih koji znaju da je to istina, ali se tome raduju, samo nek se uzme što više para da se ruši Vučić.

Podsetio je da do dana današnjeg nismo dobili ni odgovor zašto je Vuk Jeremić primio pare iz jedne strane ambasade.

- Zamislite da sam to ja, vi biste me zvali plaćenikom i izdajnikom. Ne izdajnikom, izdajnikom me i ovako zovu, iako se, pošto su oni i Kosovo i Crnu Goru predali, ja trudim i borim da zadržim šta je moguće na KiM, kazao je Vučić, i ponovio da očekuje od države da u slučaju Bastaća radi svoj posao i da ga o svemu samo obaveste.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir