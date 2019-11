EKSKLUZIVNO! JOŠ JEDAN UZBUNJIVAČ SVEDOČI O ĐILASOVOM PULENU: Morao sam da plaćam Bastaćeve odbornike! Dao sam im 86 miliona!

Predsednik opštine Stari grad Marko Bastać proneverio je 86 miliona dinara iz opštinskog budžeta za političku kampanju i finansiranje stranačkih aktivista, odbornika koji su deo vlasti, ali i najbliže rodbine!

Novac je korišćen za sabotiranje radova u centru Beograda, rušenje saobraćajnih znakova, zaustavljanje saobraćaja... Svi su mesečno dobijali od 30.000 do 80.000 dinara.

Ovo za Kurir ekskluzivno otkriva bivši pravni zastupnik kompanije „Rispekt legal“ Danče Urošević, koji je dobio status uzbunjivača nakon što je Gradskoj upravi Grada Beograda prijavio korupciju Bastaća i njegove ekipe. Vlast u Starom gradu čine Stranka slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, gde je Bastać potpredsednik, zatim SPS i SRS.

foto: Kurir

Diktirao uslove

- Nakon pobede na tenderu, „Rispekt legal“ sklopio je ugovor od 86 miliona dinara za 2018. i 2019. sa opštinom Stari grad. Pristao sam na uslove koje su čelnici opštine nametnuli, a to je da zaposlim 60 radnika koje oni izaberu. Kasnije sam saznao da je 23 već zaposleno na drugom mestu, ali smo morali da ih isplaćujemo zbog pretnji i ucena zatvaranjem firme - navodi Urošević.

On objašnjava kako je funkcionisao Bastaćev sistem.

- Odbornici u Skupštini opštine Stari grad po zakonu imaju nadoknadu za taj rad. Međutim, određeni broj njih, koji su bliski Bastaću, bio je zaposlen i preko agencije „Rispekt legal“ i praktično su iz budžeta dobijali novac koji ne bi smeli, jer je to sukob interesa. Oni su dobijali novac, a praktično su bili fiktivno zaposleni. Postoje odbornici iz svih stranaka koje čine vlast na Starom gradu, a koji su ovako prisvojili novac građana. To su mahom bivše demokrate, koje su preletele u SSP, ali ima ljudi i iz SRS i SPS - kaže on.

foto: Kurir

Ista grupa ljudi

Naš sagovornik dodaje da su neki ljudi dobijali od 30.000 do 80.000 dinara mesečno od firme „Rispekt legal“. U toj grupi je, kaže, i odbornik koji je sada predsednik Inicijativnog odbora SSP za Stari grad, predsednik Opštinskog odbora i jedan od najbližih saradnika Marka Bastaća, a koji se pojavljivao na bazenu „Milan Gale Muškatirović“ i branio ga, lažno se predstavljao kao radnik na bazenu, a zapravo radi u opštini:



- Novac preko ovih agencija isključivo su dobijali odbornici, funkcioneri SSP i aktivisti. Taj novac, koji je namenjen za građane, potrošen je na ljude koji su svakodnevno sprovodili kampanju za Đilasovu političku organizaciju. Oni su novcem građana finansirali svoju političku kampanju. To su ljudi koje smo viđali na njihovim akcijama, demolirali su gradilišta, čupali znakove, spaljivali knjige Gorana Vesića... To je jedna ista grupa ljudi, tu su funkcioneri opštine, članovi veća i ovi koji su na pomenutim platnim spiskovima.

Dobio otkaz

OSTAO SAM SAM

Nakon što je u medijima otkriveno da Bastać svoje ljude plaća preko „Rispekt legala“, Urošević je dobio otkaz:

- Najpre sam saznao da mogu da dođem u velike probleme i stavim katanac na kompaniju. Hteo da alarmiram načelnika uprave u Starom gradu, nije me primio iako sam uporno pokušavao da dođem do njega. Shvatio sam da sam sam. Ako bih se povukao, aktivirali bi menicu, a dužim ostajanjem šteta se povećavala. Nisam mogao da dođem ni do tih ljudi koje sam zaposlio po Bastaćevom nalogu i dam im otkaz. Na kraju sam ja ostao bez posla.

Radoslav Marjanović (SNS)

VRHUNAC BAHATOSTI, KRIMINALA I KORUPCIJE foto: Kurir Zamenik šefa Odborničke grupe SNS u Skupštini grada Radoslav Marjanović kaže da odbornici SNS mesecima ukazuju na finansijske malverzacije i zloupotrebe u opštini Stari grad, koje su dosad nezabeležene u bilo kojoj lokalnoj samoupravi i koje, kako kaže, predstavljaju vrhunac bahatosti, kriminala i korupcije Marka Bastaća:

- Ukazivali smo na to da se iz budžeta opštine Stari grad isplaćuju desetine miliona dinara dvema firmama - „Kodeks trejd“ i „Rispekt legal“, na čijim platnim spiskovima se nalaze odbornici, funkcioneri i aktivisti Đilasove i Bastaćeve Stranke slobode i pravde. Sada je jasno da je novac iz budžeta opštine Stari grad, koji je namenjen građanima, potrošen na političku kampanju Đilasa i Bastaća. Pokazalo se da je jedini motiv njihovog političkog delovanja zapravo zloupotreba javnih funkcija zarad njihove lične koristi i bestidnog bogaćenja.

Kurir.rs/Kristina Vasković Foto: Dado Đilas

