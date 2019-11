HAOS U OPOZICIONOM SAVEZU ZA SRBIJU! ĐILAS POBESNEO ZBOG SERGEJA: Uzima nam birače, moramo da udarimo na njega

U opozicionom Savezu za Srbiju (SZS) nastao je opšti haos kada je lideru Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu predočeno da raste podrška Pokretu slobodnih građana (PSG) Sergeja Trifunovića, otkriva Kurir.

Đilas je, kako saznajemo, pobesneo zbog činjenice da Trifunoviću raste rejting, a posebno ga je pogodio podatak da se za PSG sve više opredeljuju razočarani birači SZS, odnosno oni koji su nezadovoljni odlukom tog saveza da se predstojeći izbori 2020. bojkotuju.

Pad podrške

Đilas je, otkriva izvor Kurira, zatražio da se po svaku cenu zaustavi taj trend osipanja njihovog biračkog tela u korist Trifunovića. - Đilas je poludeo što istraživanja pokazuju da PSG raste rejting, da je Trifunović skoro sustigao njega, Boška Obradovića i Vuka Jeremića zajedno. Besneo je što prognoze ukazuju na to da bi PSG mogao, ako se nastavi ovaj trend, skočiti i na 10 odsto podrške, dok SZS pada na procenat oko cenzusa. Đilas je rekao da im Trifunović uzima birače i da to mora pod hitno da se zaustavi. Naložio je da se na društvenim mrežama i portalima koje kontroliše udari na Trifunovića, da ga prozivaju, pa čak i napadaju da je izdajnik zbog njegove izjave da se prizna Kosovo - priča izvor Kurira.

Inače, Đilas i Trifunović su, nakon svega, čak pokušali i da prikažu da je sve u redu među njima, jer je priča o sukobu već krenula po gradu, pa su se juče videli na kafi u jednom restoranu.

foto: Media Centar

Očigledno rivalstvo

Politički analitičar Branko Radun kaže da postoji rivalstvo između Đilasa i Trifunovića i da je uočljivo da je protiv lidera PSG već počela orkestrirana kampanja: - Došlo je do rasta podrške PSG, a stagnacije SZS, što je izazvalo strah kod ekipe oko Đilasa, Obradovića i Jeremića. Pa njihovom partneru u SZS, inače gradonačelniku Šapca Nebojši Zelenoviću, u interesu je da izađe na izbore, a ne da ostane bez vlasti. Njihovi ljudi na lokalu ne žele da ostanu bez posla. Idu tamo gde imaju perspektivu, a to bi mogao da bude PSG. Zato je Đilas i naredio da se povede kampanja protiv Trifunovića, to se već nazire po društvenim mrežama.

Članovi DS i SDS govore kod bivših članova LDP NOVI POKRET OPOZICIONARA? Grupa opozicionara iz DS, SDS, Nove stranke i PSG predstaviće u subotu deklaraciju „Za evropsku Srbiju“, čiji je inicijator organizacija Srbija 21, koju su pre dve godine osnovali Bojan Đurić i Ivan Andrić, nekadašnji članovi LDP. Kao govornici na predstavljanju deklaracije najavljene su poslanice DS Gordana Čomić, Nataša Vučković i Vesna Marjanović, članovi SDS Marko Đurišić i Nenad Konstantinović, funkcioner NS Aris Movsesijan, kao i zamenik predsednika PSG Petar Miletić. Spekuliše se da se zbog stavova o bojkotu izbora, EU i KiM zapravo radi o stvaranju pokreta, kao alternativa SZS, te da bi Srbija 21 mogla da okupi nezadovoljne opozicionare.

Goran Ješić SANDA NE BI NA IZBORE, ALI BI U VLADU foto: Zorana Jevtić Poslanik DS Goran Ješić oštro je iskritikovao SZS i potpredsednicu Narodne stranke Sandu Rašković Ivić zbog zahteva za „odlaganjem izbora i formiranjem prelazne vlade“. - Rašković Ivić: Tražimo odlaganje izbora i formiranje prelazne vlade. Ček, nećeš na Vučićeve izbore, a hoćeš u Vučićevu vladu? Pa Savez za Srbiju je skup najvećih za*ebanata na Balkanu! Šejtani jedni - napisao je Ješić na Tviteru.

Kurir.rs/ Biljana Bojić

