SERGEJ SE IZLANUO! SVE JE NAMEŠTALJKA OPOZICIJE: Skoro mesec dana pre odluke o doktoratu Malog rekao je OVO

Lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović je tri nedelje pre poslednje sednice Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu već znao za ishod u vezi sa doktoratom ministra finansija Siniše Malog, i krajnje smišljeno poslao poruku svojim istomišljenicima, ali i toj komisiji, kako ta odluka treba da glasi.

Lider PSG otkrio da je razgovarao sa rektorkom Univerziteta, Ivankom Popović i to u krajnje privatnom duhu:

- Sigurno će biti poništen. Ja sam razgovarao sa rektorkom Ivankom Popović, rekao sam joj: Mi smo tu za sve što vam treba, da znate, pošto će biti pritisaka", ona mi je rekla divnu rečenicu: "Mi jako volimo naš Univerzitet", onda se nasmejao i dodao "Znate, to je onako potresno", rekao je on.

Imajući u vidu ovu izjavu, sasvim je očigledno da je Trifunović sa ostatkom opozicije dobro upoznat sa doktoratom ministra finansija, što pokazuje i gostovanje na N1, gde su čak mesec dana pre sednice Odbora za profesionalnu etiku najavili da će doktorat biti osporen.

Da je Trifunović bio siguran u odluku etičke komisije, pokazuje i njegovo dobacivanje za vreme obraćanja Dragana Đilasa na istu temu, koji je rekao da doktorat mora biti osporen, kada se ubacivao sa komentarima: "Tako je", "Sto posto".

Da je ideja o blokadi rektorata nastala u opozicionim krugovima, dokazuje i intervju liderke "1 od 5 miliona" Jelene Anasonović, koja je priznala da protest i blokada rektorata nije potekla od samih studenata:

"Došla je od Stefana, a ja samo mogu da pretpostavim ko je njemu to predložio", kaže Anasonović i objašnjava da je Stefan Pavlović momak za kojeg zna da radi za Dragana Đilasa.

Podsećamo da su prethodno i politički motivisani studenti iz "1 od pet miliona“ rektorki poručili da treba da položi diplomski ispit, odnosno da donese odluku da je doktorat plagijat.

Siniša Mali je povodom odluke Komisije o doktoratu rekao da je ona politički motivisana:

- Nemam šta da dodam, sami ste rekli, zato sam to i nazvao politička komisija. Oni su to unapred znali, to je njihova politika i neka im je, meni ostaje samo da se borim. Građani Srbije, ljudi, narod, su najbolje sudije, a ne političke komisije. Oni će dati na kraju svoj sud o radu svakoga od nas, rekao je Mali.

(Kurir.rs/Alo)

Kurir