BELI OPET ŠOKIRA SRBIJU: Nudili su mi 150.000 evra da osnujem stranku, DA SE ZA*EBAVAM I ODVLAČIM GLASOVE!

Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli izjavio je u jednom intervjuu da su mu ponudili 150.000 evra da osnuje stranku, da se zaje*ava i odvlači glasove opoziciji.

Na pitanje od koga je dobio tu ponudu, Luka je odgovorio: „Sigurno od vlasti, ali nije me vlast direktno kontaktirala već jedan drugi igrač“.

On tvrdi da je to bila jedina “nepristojna“ ponuda koju je dobio od kad je ušao u politiku.

“Iskreno, razmišljao sam nekoliko dana o tome, ali sam rekao sebi da to ne mogu da uradim“, otkrio je detalje svog unutrašnjeg dijaloga kandidat za predsednika Srbije na izborima 2017, koji se tada pojavio kao potpuni anonimus i osvojio gotovo 350.000 glasova.

Tvrdi da ni pre ni posle tog događaja nije razmišljao o osnivanju sopstvene partije, jer je, kako kaže, navukao fobiju od svega toga kad se raspao pokret “Samo jako“, pa je sa drugom ekipom izašao na izbore za Skupštinu grada Beograda. Tada nije ponovio uspeh sa predsedničkih izbora jer je osvojio svega 2,5 odsto glasova, izgubivši poverenje birača koji su se osećali izneverenim.

foto: Zorana Jevtić

Devedeset odsto ljudi bi se prodalo da su bili na mom mestu

"Sve mi se zgadilo, naročito posle pljuvačine kojoj sam bio izložen na beogradskim izborima. Intuicija mi je govorila da ne treba da idem na te izbore, ali je nisam poslušao. S druge strane, nisam želeo da bacim u vodu sve ono što smo dotad uradili. Možda i sad treba nešto pokušati. Razmišljam u tom pravcu, stvaram neki koncept u glavi. Kad bih krenuo u tu priču i recimo ušao u parlament, dobio bih neku vrstu legitimiteta, a ujedno bih kao poslanik obezbedio materijalnu sigurnost za sebe i svoju porodicu. Ne bih morao da rintam i lomim kičmu, nego bih lepo primao platu da ih sve zaje*avam“.

Kada su u pitanju glasine da je “Vučićev čovek“ i da mui je zadatak da odvlačiš glasove opoziciji, Maksimović kaže da je priča najpre krenula od naprednjaka iz Mladenovca da su Soroševi plaćenici, a posle predsedničkih izbora se pričalo da je Vučićev čovek.

- To je ta čuvena srpska šizofrenija gde se više ne zna ko šta priča i čiji sam ja na kraju. Ja sam mamin i tatin. Problem je to što ljudi polaze od sebe, pa kažu “ma, uzeo je lovu”, jer bi oni tako uradili. Garantujem da bi se devedeset odsto ljudi prodalo da su bili na mom mestu - rekao je Maksimović u intervjuu za N1.

On se osvrnuo i na priče da je dobro unovčio svoj politički angažman.

- Kad je počelo da se priča da imam lokal u centru Beograda, nijednog trenutka nisam želeo da se pravdam bilo kome, već sam krenuo u kontra priču da otvaram pečenjare, frizerske salone. Tek posle godinu dana su ljudi kroz tu satiru shvatili da je priča da sam se prodao potpuno besmislena. Inače, kafić sam otvorio sa ekipom iz naše Grupe građana “Ave, Beli” i bio je zamišljen kao alternativno mesto na kojem će se okupljati mladi umetnici. Našli smo prostor u Ulici Đure Jakšića, neki podrum koji smo jeftino zakupili i sami adaptirali. U kafić se ulazilo kroz prozor, što je bila prava atrakcija. Krenulo je dobro, ali su komšije počele da se bune. Potegli su neke veze u Gradu, pa su nam pisali kazne za sve i svašta. Shvatili smo da s tim ne možemo da se nosimo jer su pazari bili smešni, pa smo nakon šest meseci ugasili lokal.

Otvaranje kafića usmerilo ga je ka novom profesionalnom angažmanu jer se već godinu i po bavi molerajem, a u biznis je krenuo nakon što je okrečio svoj lokal.

- Vidim da umem to da radim, pa okrečim svoj studio i oduševim se kako sam ga sredio. Talentovan sam za moleraj. Plafon u žuto, nije ono klasikica u belo. Pomislih, što ne bih počeo da radim moleraj, dobro se plaća, a prija mi i da malo skrenem misli od svega što mi se dešavalo. I počnem tako da krečim drugarima, po preporuci, a evo sad zovu ljudi, vole kad ja dođem da im radim moleraj. Nedavno sam krenuo da radim izolaciju stiroporom, naučio sam i taj zanat. Od toga živim, kao i od kafane u Mladenovcu, koju vodim od kad mi je otac preminuo. Ta kafana me je odgajila, to moram da nastavim da radim - ispričao je Beli.

Možda izađem na izbore kao stranka slovačke manjine

Nije se pokajao što je ušao u politiku, a svoj angažman doživljava kao ubrzani kurs odrastanja.

- Tu ukapiraš kako stvari funkcionišu i kakvi su ljudi zaista. Bilo je tu lepih stvari, ali i mnogo ružnih. Ipak, ne kajem se i sve bih to opet ponovio - kaže Maksimović.

Pored satire, koja je bila u fokusu predsedničke kampanje, u pozadini je trebalo da postoji i ozbiljna priča, ali kaže da nije imao ko da je vodi. Sada želi da okupi ekipu koja bi mogla da radi ozbiljne stvari. Uozbiljio je i svoj imidž, a ceh je platio rep po kojem je bio prepoznatljiv. Nešto slično je 1997. uradio Vuk Drašković, kada je drastično promenio imidž pred izbore koje je veći deo opozicije bojkotovao. Razmišlja o nekoj vrsti "otvorene liste", na kojoj bi se, objašnjava, našli ljudi od integriteta.

- Ako se boriš za pravu ideju i možes da dovedeš hiljadu ljudi koji će da te podrže u toj borbi, imaš mesto na listi. Voleo bih da u toj priči ujedinim istinsku levicu i desnicu, ma koliko se to činilo nemogućim. Možda to bude i slovačka manjinska stranka jer imam i slovačko državljanstvo, evo sad mi se rodila ta ideja. Hiljadu potpisa i rešena stvar, a na izborima nema cenzusa od pet posto - ispričao je Beli.

Nije prelomio da li će definitivno izaći na izbore.

- Verujem da ovde postoji potencijal za mlade ljude u politici, ali je mnogo teško održati se u ovoj prljavoj igri gde te sapliću na svakom koraku. Verujem da će se pojaviti novi, mladi ljudi, ali oni moraju da znaju da ih čeka prava klanica. Kad niko ne stoji iza tebe, kad nemaš jaku infrastrukturu i novac, retko ko se usuđuje da krene u tu neravnopravnu borbu - rekao je Maksimović.

Ostaje dilema da li bi na izbore izašao kao Luka Maksimović ili Beli Preletačević.

- Dobra je stvar to što Beli nije umro. Beli se samo povukao. Napravio bih neku analizu, pitao ljude šta misle da je pametnije. Treba razraditi tu priču i videti kako Beli razmišlja na tu temu. Treba popričati s njim - kaže Maksimović.

foto: Nebojša Mandić

Bojkot izbora za njega nije opcija, čak i po cenu da ga ponovo nazovu “Vučićevim čovekom“.

- Bojkot bi imao smisla samo kad bi kod kuće ostalo osamdeset odsto ljudi. Šta dobijamo ako ne izađemo na izbore na kojima će on učestvovati sa tri izmišljene liste? Opstaće samo stranke koje vode ljudi sa ozbiljnim kapitalom jer one mogu da prežive čak i ako ne izađu na izbore, a ostale partije se gase -rekao je Beli.

Da je 2017. izabran za predsednika Srbije, ubeđen je da bi tu dužnost obavljao mnogo bolje od Aleksandra Vučića.

- Zamisli mene na tamo nekom samitu sa Trampom. Verovatno bih ga šarmirao. Vidi, siguran sam da bih uspeo da napravim neku finticu da popravim ugled Srbije u svetu. Bolje bih igrao od njega, tu nema nikakve dileme. Ipak, kad bih ušao u parlament, ne bih ulazio u koaliciju ni sa Vučićem ni sa opozicijom - izričit je Maksimović.

Smatra da se opozicija bavi trivijalnostima, umesto da se fokusira na bitne stvari.

Popularnost je stekao ulaskom u politiku, a sad pokušava da postane poznat i na muzičkoj sceni. Sprema solo hip-hop album, za koji kaže da će biti polukomercijalnog tipa, kao i album sa bendom “El Pre3idente”, koji je nastao neposredno nakon poslednjih predsedničkih izbora.

- Sviramo neki hard kor hip-hop, imali smo već petnaestak svirki, a priča se sviđa ljudima. Od te muzike ne može da se živi jer nije komercijalna, ali je to jedna od stvari koje mi mnogo znače - ispričao je Maksimović.

