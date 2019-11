ŽESTOK FAJT U SNS! VLADIMIR ĐUKANOVIĆ KRITIKOVAO MINISTARKU: Zorana, lenčugo, idi kod Đilasa, znaš samo da se slikaš!

Narodni poslanik SNS Vladimir Đukanović uputio je oštre kritike na račun potpredsednice Vlade i njegove stranačke koleginice Zorane Mihajlović! On je rekao da Mihajlovićeva treba da se stidi „zbog nelojalnosti stranci, te da joj je mesto kod lidera Saveza za Srbiju (SZS) Dragana Đilasa“.

- Mihajlovićeva nije ništa uradila i ponaša se bezobrazno i nelojalno prema stranci. Ona je jedna lenja osoba i koristi priliku samo da promoviše sebe, da se slika i pojavljuje po televizijama. Da nije bilo Vučićevih napora, ne bi bilo ništa od puteva. Žalosno je i odvratno da bude član Predsedništva SNS. Trebalo bi da pređe u Savez za Srbiju, jer je jasno da je sve što radi samo notorni bezobrazluk - rekao je Đukanović za Kurir.

Ne dam glas

On je isključiv i po pitanju njegovog glasa kao narodnog poslanika u Skupštini. - Neću glasati ni za jedan njen zakon, ni Vučić ne može da me natera. Ako ona bude novi kandidat za ministra, ja neću da glasam za tu vladu, a trudiću se da ne ni bude član Predsedništva SNS - rekao je on.

Na pitanje šta na to kažu ostale stranačke kolege, on odgovara da ima stoprocentnu podršku.

Povod za ove kritike jeste i to što je, kako kaže Đukanović, ministarka Mihajlović slabo stala u zaštitu ministra finansija Siniše Malog, govoreći da je doktorat „njegova privatna stvar“.

Pričaćemo u stranci

S druge strane, Zorana Mihajlović kaže da nesuglasice sa stranačkim kolegama ne želi da rešava preko medija. - Nije ni prvi, a sigurno ni poslednji put da slušam lične impresije narodnog poslanika SNS Vladimira Đukanovića koje sa toliko žara i strasti iznosi o meni. Ali stvarno ne želim, niti imam nameru da se sa bilo kojim funkcionerom SNS raspravljam javno, u medijima. Sve eventualne nesuglasice koje imamo rešavaćemo na jedinom mesto na kome se to i rešava, a to je naša stranka - rekla je Mihajlovićeva za Kurir.

Branko Radun ZORANA SOLIRA, NIJE ČOVEK STRANKE foto: Media Centar Analitičar Branko Radun kaže da Mihajlovićeva dosta solira i da je jasno da nije čovek stranke. - Ona pravi svoj imidž i lični brend. To ljudi iz stranke doživljavaju kao da nije dovoljno lojalna i kao da je strano telo u stranci. U nekom periodu je imala velike političke ambicije, govorilo se da želi premijersku funkciju, a setićemo se i da je bilo nesuglasica na relaciji sa premijerkom Anom Brnabić, ali i drugim stranačkim kolegama.

Kurir.rs/ Silvija Slamnig Foto: Filip Plavčić, Marina Lopičić

Kurir