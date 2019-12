KURIR TV UŽIVO CEREMONIJA U PALATI SRBIJA: Vučić uručuje ugovore najboljim medicinskim diplomcima i srednjoškolcima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja na kojoj će mladi lekari, sestre i tehničari dobiti posao, specijalizaciju i plaćene doktorske studije.

10.20 - Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu Nebojša Lalić rekao je da inicijativa zapošljavanja najboljih medicinara po treći put je dobra.

foto: Printscreen

10.12 - Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je zdravstveni sistem u Srbiji bio na izuzetno niskim granama, da je zaustavljeno gašenje državnog zdravstvenog sistema.

foto: Printscreen

"Nije bilo lako odlučiti se odakle da krenete, kada je bilo loše sa svih strana. Lekove su morali da donose sami pacijenti, oprema i zgrade u lošem stanju. Nije bilo lako to zaustaviti i pokrenuti", rekao je Lončar.

On je kazao da medicinska sestra ima veću platu nego lekar 2009. godine.

"Ništa od toga ne bi bilo moguće da nije bilo vizije, plana i da se odvoje sredstva. Da li je to dovoljno, nije, biće onda kada svi to osete", poručio je Lončar i dodao je zadatak novih medicinara da se bore za to da svi osete boljitak.

foto: Tanjug/Tanja Valič

Dodao je da su novi diplomaci uložili ogorman trud i rad ali da su primljeni na način "čist kao suza".

"Vi niste tražili vezu. Šta smo mi mogli da očekujemo da ste vi platili, u kakvom sistemu ste onda primljeni", rekao je on i kazao da ono što naslede moraju da unaprede.

Akcija je započela pre godinu dana, a zaposleno više od 1.000 najboljih diplomaca fakulteta i medicinskih škola.

(Kurir.rs)

Kurir