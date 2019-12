OLBRAJTOVA I VESLI KLARK OPET PRETE SRBIJI RATOM: Štite svoj MILIONSKI biznis koji su razvili na KIM

Vesli Klark i Medlin Olbrajt huškaju na rat da bi sprečili podelu Kosova i Metohije.

To rade kako bi zaštitili lične interese u milionskom biznisu koji su razvili unutar lažne države Kosovo. U ovom svetlu, kako navode izvori iz diplomatskih krugova, treba posmatrati i reči Edite Tahiri, koja je Srbiji zapretila ratom.

Tahirijeva, bivša šefica pregovaračkog tima Prištine u dijalogu sa Beogradom, izjavila je juče doslovno da će se „dogoditi rat ukoliko Srbija ne prizna nezavisnost Kosova“. Ona je to rekla na skupu „Put ka konačnom sporazumu Kosova i Srbije“ u Prištini i dodala da „Kosovo i Srbija nisu dve Nemačke“. Prema njenim rečima, dijalog Beograda i Prištine nije prekinut zbog uvođenja taksi na robu iz centralne Srbije, već zato što je "Kosovo bilo u opasnosti".

Zlokobne izjave Tahirijeve treba shvatiti veoma ozbiljno, poručuju sagovornici iz diplomatskih krugova, jer ni izdaleka ne treba pomisliti da ih ona govori u svoje ime. Naprotiv, njene pozicije u Prištini su izuzetno jake, baš kao i veze sa pojedinim zapadnim centrima i NATO, a posebno sa predstavnicima bivše američke administracije, takozvane duboke države. Sigurno je stoga da ona nije izabrana slučajno da uputi ovako jezivu pretnju.

– Tahirijeva je bila jedna od glavnih veza bivšem NATO komandantu Vesliju Klarku i nekadašnjoj američkoj državnoj sekretarki Madlen Olbrajt kada su razvijali biznis na Kosovu. Njima su Albanci omogućili milionski vredne poslove na ime zasluga za bombardovanje 1999. godine. Taj biznis bio bi ozbiljno ugrožen ukoliko prođe Trampov plan o podeli i zato su spremni na sve kako bi ga zaustavili, pa i na izazivanje oružanih sukoba – objašnjava sagovornik diplomata.

Da je Vesli Klark povezan sa dve velike kompanije koje posluju na Kosovu, juče je obelodanila i Marija Zaharova, portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije. Ona je poručila da bi Klark trebalo da objasni sve o takozvanom honoraru koji je dobio od Kosova za otcepljivanje pokrajine od Srbije.

- Klark je deo rukovodstva kanadske kompanije za energetiku, upravo one koja je dobila od Prištine pravo za iskopavanje mineralnih sirovina na skoro trećini teritorije Kosova. Radi se, pre svega, o ogromnim rezervama lignita. On je, takođe, povezan sa firmom „Geominerali“, koja se bavi izvozom otpadnog metala iz pokrajine - objasnila je Zaharova i poručila da javno mnjenje (a tu svakako možemo uključiti i izjavu Tahirijeve) formiraju ljudi koji su direktno povezani sa finansijskim i ekonomskim interesima u regionu.

Nemanja Starović, spoljnopolitički analitičar Centra za društvenu stabilnost, potvrđuje ova saznanja.

– To što se gospođa Tahiri odjedanput pojavljuje sa veoma zapaljivim i pretećim izjavama u kojima Srbima i Srbiji preti ratom ukazuje na to da postoji širi plan opstrukcije mogućnosti za bilo kakav dogovor Beograda i Prištine, makar to podrazumevalo ozbiljnu eskalaciju na terenu. S tim u vidu, jasno je da iza nje stoje neki daleko moćniji igrači čijim političkim, a sasvim moguće i poslovnim interesima, ne odgovara normalizacija u odnosima između Srba i Albanaca na širem planu. Smatram da, uprkos direktnim pretnjama bivše šefice pregovaračkog tima Prištine, srpska strana mora ostati privržena briselskom procesu kao jedinom načinu za rešenje problema, ali uz jasne i čvrste uslove za nastavak pregovora.

