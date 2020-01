ALEKSANDAR VUČIĆ O ODLUCI TUŽILAŠTVA I SUDA: Rizikujem svoju glavu i porodicu zbog Filipa Koraća!

Neću odustati da pitam kako je moguće da ne postoji krivično delo za koje Filip Korać nije gonjen a da nema nijedne presude, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ogorčen što, kako je objasnio, tužilaštvo i tužioci u takvim slučajevima „neće da poture svoja leđa“ i izlože se riziku, „gospodski“ preuzmu svoju odgovornost, nego je prebacuju njemu.

Povučena poternica

- Sve fina gospoda... a ti, Vučiću, da rizikuješ svoju glavu i porodicu jer niko drugi neće to da kaže. Onda će neki da ispadnu fini na televiziji. Ali potrebno je okriviti one koji se bore za narodne interese - rekao je Vučić i poručio da će istrajati u svojim pitanjima.

Predsednik je tako odgovorio na pitanje novinara kako komentariše to što je, nakon njegovog ranijeg komentara o Koraću, Viši sud u Beogradu saopštio da je bio dužan da povuče poternicu nakon odluke Višeg javnog tužilaštvu da obustavi istragu jer nema dovoljno dokaza u vezi sa optužbom za ubistvo protiv Koraća.

Vučić je istakao da ne želi da govori o tome da je kriv ovaj ili onaj sudija, ili tužilac, ali da neće odustati da postavlja pomenuto pitanje, jer je, kako kaže, svima poznato da je reč o jednom od ljudi koji stoje iza prodaje narkotika i stradanja naše dece, mladih, od droge: - Kako je moguće da za Koraća ne postoji presuda ne samo u poslednjih tri, četiri, pet već i više godina? Kako je moguće da svi u državi znaju ko je najveći distributer narkotika i ko su ti koji organizuju ubistva, a da nikada nema dovoljno dokaza i da niko neće da poturi svoja leđa i kaže - ajde da uradimo nešto dobro za našu decu.

Blizak s Bojovićem

Ističe da Korać truje decu po školama u Beogradu i celoj Srbiji. Vučić kaže da će zato svaki dan postavljati to pitanje, kao i za „slučaj Jovanjica“, tj. kako je moguće da nema presude za Koraća, za koga kažu da je šef crnogorske mafije. Dodaje da nema ništa protiv Koraćevog porekla, ali da ne može da truje decu i ubija ljude u Srbiji.

Podsetimo, Korać se tereti za ubistvo iz oktobra 2018. na Voždovcu, a dovođen je i u blisku vezu sa nekadašnjim vođom zemunskog klana Lukom Bojovićem.

Vučić o...

Smanjenju cenzusa sa pet na tri odsto

Predsednik je poručio da spuštanjem izbornog cenzusa želi da vrati život u parlament i primetio da su sve stranke koje žele da izađu na izbore podržale tu ideju, dok one koje bojkotuju nisu saglasne s tim predlogom, kao što ne podržavaju ni izgradnju auto-puteva, pruga, fabrika. Vučić je rekao da mu je prosto bez veze da sluša kritike po tom pitanju, navodeći da je završio Pravni fakultet sa najboljim ocenama i da nema nijedne knjige, niti udžbenika u kojem piše da je smanjenje cenzusa problem za bilo koga, sem za stranku koja ima najviše poslanika. Kako je rekao, veruje da je spuštanje cenzusa demokratska mera i da to niko ne može da ospori. Rekao je i da neće biti stepenastog cenzusa za koalicije, te da se o tome nije razgovaralo.

foto: Filip Plavčić

Sergeju Trifunoviću

I takvi treba da upravljaju Srbijom zajedno sa Koraćem? - zapitao je Vučić, upitan za komentar povodom napisa da su kod lidera PSG Sergeja Trifunovića, posle saobraćajnog udesa pre tri večeri, pronađeni tragovi kokaina. Vučić je rekao da to ne želi ni da komentariše. - Ako je VMA to potvrdio, onda nemam nikakve sumnje, ali ne znam koga bi to naročito iznenadilo, ni šta je tu novost i šta je čudno. Ne želim o tome da govorim.

Vokeru na Kosovu

O značaju Vilijama Vokera dovoljno govori njegovo društvo - Nikola Sandulović, poznati narko-diler i čovek koji je predviđao i svojevremeno tražio smrt Zorana Đinđića, izjavio je Vučić. Tako je odgovorio na molbu da prokomentariše to što Sandulović kaže da je on glavni izvor informacija Marinike Tepić i što je u Prištini na jednoj tribini, zajedno sa Vokerom, rekao da je u Račku ipak počinjen zločin nad albanskim civilima.

foto: EPA

Razgovoru s Borelom Vučić je rekao da on i visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Žosep Borel, u jučerašnjem telefonskom razgovoru nisu imali bog zna šta da kažu jedan drugom o dijalogu Beograda i Prištine. - Rekao sam mu da je Srbija spremna, po ukidanju taksi koje su anticivilizacijska mera, da razgovara sa Prištinom i da smo uvek spremni da govorimo o miru i kompromisu - rekao je Vučić upitan o čemu je razgovarao i šta je rekao Borelu u vezi sa dijalogom i situacijom na KiM.