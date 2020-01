BILJANA POPOVIĆ IVKOVIĆ REAGOVALA NA OPTUŽBE BORKA STEFANOVIĆA Nađi mi stan od 500.000 evra na Vračaru i poklanjam ti ga

Državna sekretarka MUP Srbije Biljana Popović Ivković reagovala je danas na optužbe funkcionera Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića koji je optužio da je kupila stan na Vračaru.

"Borko Stefanović je, pored Marinike Tepić, samo još jedan običan lažov šetajućeg cirkusa Dragana Đilasa, čija je uloga isključivo i samo ta da se ne govori kako je Đilas dok je bio na najvišim državnim funkcijama u ovoj zemlji poslovao sa državnim preduzećima i preko svojih privatnih firmi ostvario promet od 619 miliona evra", rekla je Popović Ivković.

Prema njenim rečima, za taj novac može se kupiti 5.000 kvalitetnih stanova za pet hiljada porodica.

"Umesto što Stefanović bestidno laže trebalo je najpre da pita gazdu za kojeg radi, (a očigledno ga to do sad nije pitao), odakle tajkunu Đilasu imovina, i to samo onaj deo koji je prijavio u vrednosti od 25 miliona evra, što je misaona imenica za svakog prosečnog građanina ove zemlje", upitala je ona.

Popović Ivković je upitala koliko je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas platio Borka Stefanovića "da spinuje priču kako bi skrenuo pažnju sa njegovih miliona fabrikujući lažne afere svakodnevno i ne birajući sredstva".

"Koliko god da Đilas plaća, ne bih dala svoj obraz da budem sluga beskrupuloznog tajkuna i pri tom ispadnem najveća budala u društvu. Ali šta očekivati od Borka Stefanovića, čoveka koji nije smeo da se vrati u Beograd, već je kao pomamljen, posle pregovora sa Editom Tahiri u Briselu, jurcao po „Pradinim“ prodavnicama ne bi li obradovao devojku, dok su Albanci uspostavljali granicu između Srba sa KiM i i Srba iz centralne Srbije", ocenila je ona.

"Takođe, podmuklim podmetanjem i jeftinim metodama pokušavaju da devalviraju rad predsednika, ministara i državnih sekretara i svih koji drugačije misle kako bi se nasilno vratili na vlast i arčili državnu kasu i ponovo čerupali državna preduzeća", rekala je Popović Ivković.

Ona je dodala da se vrednost njene imovine nije se uvećala od kada jedržavni sekretar, "što se za njegovog gazdu Đilasa ne može reći".

"Molim Borka Stefanovića da pronađe stan na Vračaru od 500.000 evra povede sa sobom svog advokata kako bih mu ga odmah prepisala. Ako pronađe imovinu koju sam nezakonito stekla od 2016. godine, od kada sam državni sekretar, pokloniću mu sve", zaključila je Popović Ivković.

